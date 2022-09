Masové hroby, usekané hlavy, mučení. Rusko vraždí Ukrajinu, nebuďme lhostejní

Většina Slováků by si podle tamních průzkumů přála spíše vítězství Ruska než Ukrajiny. Otřesné. Snad by to u nás dopadlo opačně, pevně doufám.

Denně se na nás valí doslova pekelné zprávy z Ukrajiny, ruská taktika, jež spočívá ve snaze vyděsit Ukrajince, zásahy proti civilním objektům a civilistům, denně můžeme na různých serverech sledovat popisy dalších a dalších ruských válečných zločinů.

Minulou středu večer zasáhlo osm ruských raket vodní nádrž u města Kryvyj Rih, odkud pochází ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Voda pak zaplavila celkem 112 domů, nikdo nezemřel. "Jste slaboši, co útočí na civilisty," vzkázal Rusku Zelenskyj, "šmejdi, kteří prchli z bojiště a nyní se snaží ublížit někomu z dálky". Přehrada podle něj neměla žádnou vojenskou hodnotu.

Zásahy nemocnic, škol, školek, obytných domů, tak vypadá ruská, Ukrajinou nevyprovokovaná válka. První otřesné zprávy o mučení civilistů přicházely z měst Buča, Irpiň, Hostomel, Motyžyn a dalších poté, co byla osvobozena. Po několika měsících války jsme se dozvěděli o rabování, mučení a znásilňování žen, dětí a mužů. Dále také o hromadném vraždění civilistů. Slýchali jsme o těch hrůzách od prvních týdnů války, ale českému člověku žijícímu v poklidu a míru se té bestialitě nechtělo věřit.

Pak se nám však dostalo mnoha otřesných, věrohodných důkazů. Na záběrech z Buči nedaleko Kyjeva jsme viděli desítky těl civilistů ležících přímo na ulici, mnozí měli svázané ruce, nebylo pochyb, že byli bez slitování popraveni. Ve městě byl po osvobození objeven masový hrob přibližně se třemi stovkami lidských těl, později se číslo zabitých vyšplhalo až na tisícovku. Jde opět o civilisty.

Mezi obětmi ruských okupantů často najdeme starosty malých obcí. Mají dvě volby, buď Rusy podpořit, nebo nepodpořit. V druhém případě je čeká krutý osud. Po osvobození Motyžynu bylo nalezeno tělo tamní starostky společně s tělem jejího manžela. Starosta Hostomelu Prylypko byl okupanty zastřelen, když po městě rozvážel léky a humanitární pomoc. Takhle můžeme pokračovat takřka bez konce. Do toho přicházejí další a další zprávy o únosech dětí do Ruska, kde jsou dávány na převýchovu, ale také o únosech dospělých.

Kdokoli se chce zastávat Rusů, měl by tyto informace znát, měl by umět odpovědět na to, proč to Rusové dělají a jak se on sám vyrovnává s tím, že dokážou dělat takové odpornosti. Podstatné: válečných zločinů je zřejmě tolik, že jsou prakticky bez pochyb páchány s plným vědomím velitelů, dost možná jsou k tomu ruští vojáci přímo instruováni. Proč? Válka se Kremlu nedaří, částečně je tedy na vině děsivá taktika, částečně strach, částečně pak uvolněná bestialita.

Před výborem v americkém Kongresu promluvila ukrajinská dobrovolnice Julija Pajevská, kterou Rusové v březnu zajali v Mariupolu. Svědčila o mučení Ukrajinců v ruském zajetí. Pajevská byla propuštěna po třech měsících. Před členy amerického helsinského výboru řekla, že Rusové pravidelně mučili ji i další zajatce, mnozí to nepřežili.

V Izjumu pohřebiště se 440 těly

Ruská zběsilost pokračuje neustále dál, ve městě Izjum bylo po jeho osvobození ukrajinskými vojáky a po odchodu Rusů nalezeno provizorní pohřebiště se 440 těly. Den za dnem se čísla obětí zvyšují. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec oznámil, že v Charkovské oblasti bylo během ruské okupace mučeno a zabito přes tisíc civilistů. "K dnešnímu dni mohu potvrdit přítomnost nejméně deseti mučíren v obcích." V nadcházejících dnech úřady zveřejní přesný počet mučených a zabitých obyvatel osvobozeného Izjumu. A Deník N přinesl text nazvaný Elektrošoky, useknuté hlavy, 46 dní v cele. Ukrajinci z osvobozených území mluví o ruském mučení. - Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov odmítl obvinění, že to spáchala ruská armáda. "Je to stejný scénář jako v Buče. Je to lež a my samozřejmě budeme v tomto příběhu hájit pravdu." Stále to samé, pravda je lež a lež je pravda. Odporný Kreml.

Ukrajinská poslankyně Lesja Vasylenková, jež se snaží shromažďovat důkazy o ruských zločinech, napsala na Twitter: "Co za sebou Rusko zanechalo? Sťatá těla ukrajinských vojáků. Zastřelené a mučené civilisty. Vyrabované domy. Pokálená místa, jako kdyby nevěděli, k čemu jsou záchody. Vystrašené lidi, chlapce a dívky, kteří se bojí vyjít ze sklepů. Rodiny hledající své milované, kteří byli odvlečeni a už je nikdo neviděl. Osvobození odkrývá mnoho zločinů." Pokračuje: "Je to jako kdybychom byli na pokraji odhalení stovek, ne-li tisíců míst jako Buča, jen v menším měřítku. Ale ať je měřítko jakékoliv, budou soudy, tresty a spravedlnost."

Existují zachycené nahrávky telefonátů ruských vojáků volajících z Ukrajiny, kteří se násilím, znásilňováním, vražděním a ničením civilních objektů chlubí svým příbuzným v Rusku. Existují první výpovědi přímých svědků z osvobozených měst a vesnic. Samozřejmě bude těžké tyto zločiny dokázat u soudu, pro naši hrůznou představu o válce na Ukrajině ale bohatě stačí.

Pekelné je i na sociálních sítích dostupné video, na kterém Jevgenij Prigožin, přezdívaný jako "Putinův kuchař", osobně verbuje vojáky v ruské trestanecké kolonii do války na Ukrajině. Vězňům říká, že po odsloužení půl roku na frontě budou propuštěni na svobodu. Pokud na Ukrajině padnou, budou podle něj pohřbeni ve svých rodných městech jako hrdinové. Na rozmyšlenou měli trestanci pět minut. "Chci jen úderné jednotky. Ti, kteří jdou kupředu, ti, kteří jsou nejenergičtější, přežívají lépe."

Prigožin na videu naznačuje, že vlastní Wagnerovu společnost, tedy zabijáky "wagnerovce". Podle serveru RBK-Ukrajina se wagnerovcům podařilo v ruských věznicích zverbovat již více než tisíc lidí, kteří souhlasili s odchodem do války na Ukrajině výměnou za příslib následného propuštění. Ruští trestanci jsou údajně stále častěji využíváni okupační správou ke kontrole obyvatelstva na obsazených územích.

Otázka viny

Nábor kriminálníků do armády - lze se pak divit tomu, co se děje v Rusy okupovaných městech, kde místní jako by mnohdy ani nebyli lidskými bytostmi? Když teď Rusové prohrávají, stahují se, jako se stahovali, když nedobyli Kyjev, a nechali za sebou spoušť. Můžeme očekávat, že zběsilost, vraždění, mučení, znásilňování pokračuje. Toto je Putinova válka a Putinova děsivá politika. To je jeho hřích a jeho vina.

Opakuji to stále znovu, nesmíme si na ruská zvěrstva zvyknout, nesmíme se nechat ukolébat tím, že se to "u nás neděje", nesmíme podlehnout dojmu, že "nás se to netýká". Týká. A týká se to ukrajinských uprchlíků u nás, proti kterým dnes opozice, Babiš a Okamura, brojí, štve proti nim voliče. Potřebujeme vědět, před jakou hrůzou Ukrajinci utíkají. A zároveň potřebujeme vědět, proti čemu bojují - proti genocidě, vyvražďování, smrti. Rusko dnes představuje smrt.

Po druhé světové válce se mimo jiné řešila otázka viny. Samozřejmě především viny Němců, kteří Hitlera dopustili. Ale nemylme se, vinni jsou i ti, kteří dnes Rusko podporují, jako třeba čínský komunista Si Ťin-pching, jako Viktor Orbán a další. Nejen oni. Zpravodajské služby západních zemí měly od prvních měsíců války dost informací o tom, co Rusové na Ukrajině páchají, a přece mnohé západní státy váhaly s pomocí, s dodáváním zbraní. Česko díky bohu ne. Rusové dělají z okupovaných území Ukrajiny koncentrák.

Když víte, co se na Ukrajině děje, pak nechápete, že většina obyvatel na Slovensku by si podle průzkumu Slovenské akademie věd, MNFORCE a Seesame přála spíš vítězství Ruska než Ukrajiny. Lidé odpovídali na otázku, jak by si přáli, aby skončila tamní válka. Až pětina z nich si přeje jasné vítězství Ruska a celkově si vítězství Ruska přeje více než polovina dotázaných. Strašné, nebezpečné, úděsné. Většina fandí genocidě uzurpovaného národa. Po zkušenostech s německým fašismem minulého století fandí ruskému fašismu tohoto století. Zjevně jim ruské zločiny nevadí. Fandí jim!

Pevně doufám, že by u nás průzkum takto katastrofálně nedopadl. Pevně doufám, že většina místních obyvatel přeje vítězství utlačovaným Ukrajincům. I když se zdražila elektřina a plyn, i když je vysoká inflace. Přát vítězství Rusům je zrůdné.

