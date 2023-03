Z hlídacích psů demokracie se v USA staly krotké rosničky

Trump a jeho voliči si násilně přivlastnili televizi FOX News. Deník New York Times zase plní poptávku demokratického tábora. A jediným zpravodajským zdrojem, kterému ještě věří většina Američanů, je kanál Weather Channel zaměřený na počasí.

Firma Dominion požaduje po zpravodajské televizi FOX News odškodné 1,6 miliardy dolarů za údajné pomluvy, které publikovala ve dnech a týdnech po amerických prezidentských volbách v listopadu 2020. A slovo "údajné" můžeme klidně vynechat, neboť to, že právní zástupci tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa šíří ve vysílání naprosté nesmysly, věděl v televizi kdekdo. Reportéři, hvězdní moderátoři i její zakladatel a majitel Rupert Murdoch.

V materiálech, které firma Dominion předložila soudu v Delawaru, to ostatně mediální magnát sám přiznává. Murdochovi tak hrozí pokuta, která by i jeho už docela bolela. Otázkou je, proč nezasáhl. Proč opakovaně pustil do vysílání Rudy Giulianiho a Sidney Powellovou, kteří v rámci povšechně prolhané kampaně o zmanipulovaných a ukradených prezidentských volbách na FOX News tvrdili, že volební terminály firmy Dominion byly hacknuté ve prospěch Trumpova demokratického soupeře Joea Bidena. Říkali, že jsou napěchované cinknutým softwarem, přičemž v celé věci měl mít prsty i Hugo Chávez. Zřejmě ze záhrobí, neboť někdejší venezuelský prezident byl v listopadu 2020 už takřka osm let po smrti.

"Hrozný materiál, všechny to poškozuje," psal Murdoch vedoucí manažerce televize. A v dalším vzkazu dodal: "Skutečné šílenosti". Ale ten megafon neutnul, bál se. Proti nesmyslům o "ukradených volbách" nezasáhl, protože více než lží se hrozil hněvu Trumpových voličů. Trump provedl Murdochovi to, co celé Republikánské straně. Násilně si ho přivlastnil.

Když Trump v roce 2015 vlétl do prezidentské kampaně, zakladatel FOX News se ho - podobně jako mnozí republikáni - štítil. Když se ale ukázalo, jakou voličskou (a diváckou) sílu za sebou Trump má, Murdoch se - opět podobně jako většina republikánů - nejen štítit přestal, ale proměnil se i v jeho rukojmí. A když pak chtěl od toxického politika dát ruce pryč, už nemohl.

"Nikdo nechce mít Trumpa za nepřítele. Všichni víme, že má velké publikum. A když řekne nedívejte se na FOX News, možná někteří nebudou," psal majitel televize její manažerce. Po Trumpem iniciovaném útoku na Kongres na začátku ledna 2021 avizoval, že teď už opravdu přišel čas se od něj odstřihnout. Ale nestalo se. "Musíme vést naše diváky, což ale není tak snadné, jak by se mohlo zdát," přiznal ve vzkazu synovi Lachlanovi, šéfovi mateřské FOX Corporation, že to není ani tak jeho - Murdochova - televize, jako spíše Trumpova.

Prokletí jménem Watergate

"Červená (republikánská) Amerika to silně, hluboce cítí tak, že FOX News je tady pro ně. Je to jejich megafon. FOX svěřila kontrolu nad svým obsahem svému obecenstvu," vystihl to konzervativní komentátor David French. Když Trump řekne, že mu ukradli volby, tak to prostě musí být pravda. Co na tom, že to věděl ještě dříve, než na hlasování skutečně došlo. Už dva měsíce před ním, v září 2020, přes 60 procent republikánských diváků FOX News souhlasilo se svým tehdejším prezidentem, že hlasování poštou uprostřed covidu bude zatíženo podvody. A dodnes věří tomu, že to tak bylo.

Ovšem i v té druhé, modré, tedy demokratické bublině se věří. Sice ne tak zaslepeně, ale rovněž v symbióze s médii. Na jaře 2019 uzavřel zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller dvouleté pátraní, zda během volební kampaně v roce 2016 Trump a jeho lidé nespolupracovali s Rusy. "Vyšetřování neprokázalo, že by kampaň koordinovala nebo konspirovala s ruskou vládou," konstatoval Mueller ve své závěrečné zprávě. Následný průzkum ale ukázal, že s přesvědčením 84 procent demokratických voličů to nijak nehnulo, dál tvrdili, že Trumpova kampaň "pracovala s Rusy na ovlivnění voleb 2016".

Jak k tomu přišli? Vyplynulo jim to z jejich médií, v prvé řadě z velkých celonárodních listů New York Times a Washington Post. Nebyly to tak zřejmé smyšlenky a lži, jakými prostřednictvím FOX News zásoboval své obecenstvo Trump. Ale nebylo to ani férové nezaujaté zpravodajství, jak ve své rozsáhlé analýze, publikované na webu Columbia Journalism Review, detailně rozebral novinář Jeff Gerth.

Bylo to "zpravodajství" už předem zatížené vlastní agendou - silnou nechutí k Trumpovi. Přinášelo neověřené i zavádějící informace, ochotně naskakovalo na podsunuté "špeky", vytrhávalo věci z kontextu a významově je posouvalo, nadužívalo anonymní zdroje a dopouštělo se mnoha dalších prohřešků, které se s eticky poctivou žurnalistikou vylučují.

Od časů aféry Watergate se navíc každý americký novinář chce aspoň na chvilku stát novým Bobem Woodwardem nebo Carlem Bernsteinem. "Russiagate", jak americká média celou zmiňovanou Trumpovu kauzu nazvala, byla právě touto touhou hnána divoce vpřed. Často slepě nebo dokonce záměrně mimo cíl. Modelovým a zároveň asi nejvážnějším příkladem budiž práce médií se složkou, již na Donalda Trumpa nasbíral bývalý britský zpravodajec Christopher Steele.

Nulová sebereflexe

New York Times, Washington Post či televize CNN s neověřeným materiálem zacházely jako s důvěryhodným zdrojem. Ačkoliv šlo, jak se následně ukázalo, o pochybnou, nepodloženou a vůči Trumpovi pomlouvačnou věc, kterou si u Steela objednalo vedení Demokratické strany a tým Hillary Clintonové.

Gerth, jenž mezi roky 1976 a 2005 v New York Times sám pracoval, měl nyní při psaní své analýzy samozřejmě jistou výhodu ve srovnání s těmi, kdo o ruské kauze referovali během jejího průběhu. V mezičase totiž vyšla najevo nová zjištění. Například informace o chybách či přímo podvodných tricích v práci vyšetřovatelů FBI.

Jde však jen o částečnou polehčující okolnost, která nic nemění na faktu, že americká liberální média ve vztahu k Donaldu Trumpovi velkolepě selhala. Jeho extrémním chováním se nechala vyprovokovat k opravdu mimořádnému vybočení z profesních pravidel a norem, ač si v jiných ohledech stále udržují slušný standard.

Tím spíše je na pováženou jeden z důležitých bodů Gerthovy analýzy, jenž odhaluje jen velmi chabou, neochotnou (v případě New York Times dokonce v podstatě nulovou) reflexi toho, co a proč se stalo špatně. Po Bushově útoku na Irák z jara 2003 přitom právě New York Times, které předtím vstup do války nepřímo zaštítily, když akcentovaly, že Saddám Husajn údajně disponuje zbraněmi hromadného ničení, provedly autopsii a za chyby se veřejně omluvily.

V případě aféry Russiagate se to nestalo a patrně už ani nestane. V čem je rozdíl? Pokud šlo o válku v Iráku, čtenáři listu pokání prostě žádali. Když se jedná o Trumpa, podobná poptávka chybí, nikdo o takový krok moc nestojí. Tak, jako mají exprezidentovi voliči "svoji" FOX News, mají jeho demokratičtí odpůrci "své" New York Times.

Vstříc svému publiku

Devět z deseti Američanů, pro něž je hlavním zpravodajským zdrojem televize FOX News, se hlásí k republikánům. A devět z deseti Američanů, pro něž je hlavním zpravodajským zdrojem deník New York Times, volí demokraty. Obdobně jako Trumpův lid prostřednictvím sledovanosti a inzerce tak trochu spoluvlastní FOX News, rovněž v newyorském deníku vědí, kdo a co je živí. Příjmy největších amerických novin z individuálního předplatného už přesahují jejich příjmy z komerční inzerce. Redakce si je dobře vědoma, co čtenářstvo žádá - a vychází tomu vstříc.

Není to tak brutálně prvoplánové jako lži a demagogie Murdochovy kabelové televize, ale ani na New York Times či Washington Post se nelze spolehnout. Pro zahraniční novináře, kteří se při referovaní o USA v řadě témat podle těchto médií orientovali, je to nepříjemné, nepohodlné. Pro samotné Američany ale vysloveně nebezpečné.

Červená i modrá část země žijí ve svých vlastních mediálních světech. A jediným zpravodajským zdrojem, který má většinovou důvěru obou bublin, je v současnosti televizní kanál Weather Channel zaměřený na počasí.

Svádí to ke šťouchanci, že z hlídacích psů demokracie se v Americe staly krotké rosničky. Ale věc je příliš vážná, než aby se o ní dalo jen žertovat. Kvalita demokracie závisí na kvalitě médií. A v tomto ohledu mají ta americká své lepší dny už za sebou. Přinejmenším to tak několik posledních let vypadá.

