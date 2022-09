Měnit lustrační zákon 33 let po revoluci je směšné

Nepíše se rok 1990, ale 2022. Zdejším problémem není politická policie, ale Rusko, Putin a lidé, kteří dělají jeho politiku, snaží se zemi rozbít.

Jak všecko to těžké a nesnadné v Česku vyřešit? No přece předělat lustrační zákon, teď je nejvhodnější čas. Má to znít samozřejmě ironicky, ale přesně s touto "novinkou" teď přichází ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan. Na svém twitterovém účtu nabízí: "Předminulá vláda vykleštila lustrační zákon. Paradoxně tak teď musí mít lustrační osvědčení vysocí úředníci, ale jejich šéfové (ministři) nemusí. Tuhle nelogičnost napravujeme, na ministerstvu jsme připravili zákon, který opět zakáže agentům a spolupracovníkům StB vstup do vlády."

Jedna z diskutujících mu klade otázku: "Znamená to tedy, že ve vládě nebudou, ale na Hradě klidně?" Jiný člověk pak odpovídá: "U volených funkcí tyhle zákazy nejsou ústavně možné… Právě - u členů vlády to jde. U prezidenta a členů parlamentu ne." A ještě jeden příspěvek: "Za jak dlouho má šanci vstoupit v platnost? Obávám se, že je pár minut po dvanácté." - Přesnější by bylo napsat deset let po dvanácté.

Kdo takové věci pro Rakušana vymýšlí? Skutečně jsou naším klíčovým problémem agenti StB a nomenklaturní kádry KSČ ve vládě? Abychom dobře pochopili kontext. Uběhlo takřka 33 let od sametové revoluce a my jsme za tu dobu nebyli schopni občany přesvědčit, aby do nejvyšších státních pozic nevynášeli ty, kteří práskali na své spoluobčany komunistické tajné policii a ničili život jim i jejich rodinám?

Jasně, může jít o klasické "vrtění psem", tedy o snahu nastolit jiné téma, aby problémy STAN, případně potíže celé vlády na chvíli zapadly, byly překryty. Samo sebou že nezapadnou. Tak velkého psa Starostové a nezávislí neseženou, tohle je moc malý hafan, který strašně slabě štěká, nikdo si ho při starostech o živobytí ani nevšimne. Možná vyvolá něco jako ťukání si na čelo.

Jiná varianta: Andrej Babiš, šéf ANO, viditelně váhá, jestli má, či nemá kandidovat na Hrad. Nelze se mu divit, protože mu hrozí, že bude v druhém kole přímé volby poražen. Šlo by o druhou velkou prohru, plán s pětiletou nedotknutelností by se nenaplnil.

Babiš, kterému v pondělí začal soud, který rozhoduje, zda se dopustil podvodu při získání padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo, má žalobcem navrženou jenom podmínku a pokutu, nikoli kriminál. Proces se potáhne, a i kdyby byl Babiš odsouzen, stejně se hned odvolá. Kromě toho mnohem víc stojí o exekutivu než o Hrad. Stačí se podívat, jak se zvětšilo jeho jmění poté, co vstoupil do vlády.

Motivem změny lustračního zákona tedy může být obava z Babiše coby premiéra. A zároveň - pokud autory lustračního nápadu silně nepřeceňuji - snaha ho šikovně nacpat do prezidentské volby, kterou by - nyní to tak aspoň vypadá - mohl prohrát. Náramně mazané? Spíš hloupé a nebezpečné.

Nevyrovnali jsme se s minulostí

Riziko se odehrává ve více rovinách. Vracet teď ministry a premiéra do okruhu osob s čistým lustračním osvědčením rovná se přiznání: nevyrovnali jsme se s minulostí. Nedokázali jsme, my demokraté, my, milovníci svobody a vlády práva, občany natočit právě tímto směrem, tedy aby hledali vůdce uvažující demokraticky, svobodně. Ty, kteří chápou, že minulý režim nevedl k dobrému, svobodnému životu. Uvědomme si, že ANO, tedy Babiš, tedy vylustrovaný agent StB, se stále těší přízni třiceti procent voličů.

Další rovina. Už jednou, za vlády Bohuslava Sobotky, se lustrační zákon měnil kvůli Babišovi. Tehdy opačně, aby mohl zůstat ve vládě coby ministr financí. Už tehdy jsme měli mít jasno a neměli. Už tehdy to byla holá absurdita, již podpořili kupříkladu i lidovci. Tehdejší předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek měl za to, že kdyby byl Babiš vicepremiérem a neřídil přímo část státní správy, lustrační osvědčení "není problém". Dodal: "My nikoho nekádrujeme. Je velký rozdíl mezi člověkem, který někoho mlátil nebo šikanoval, a tím, kdo - pokud to tak bylo - dělal ekonomickou rozvědku."

Chápete, Bělobrádek tam vložil ještě ono "pokud to tak bylo". Babiš agentství popírá, i když coby agent Bureš probíhá víc než po deseti svazcích komunistické tajné policie. Popírat to bude dál, popírat to může každý a křičet "jsou to jen záznamy estébáků, přece byste jim nevěřili".

Ale je tu ještě mnohem důležitější rovina. Dejme tomu, že nový "lustrák" projde, vláda má většinu ve sněmovně i v Senátu. A co dál? Představme si, že Babiš bude kandidovat na Hrad a vyhraje. Stane se prezidentem, protože na toho se omezení nevztahuje, prezident může být agent StB. Vtipné. Ostatně my máme přece i dnes prezidenta, který pracoval roky pro Putina, pro Kreml, roky Česko zrazoval a roky se snažil rozkládat naši klíčovou tajnou službu BIS. Až když mu hrozila ústavní žaloba, otočil se nohama vzhůru. Přitom být proruský je dnes větší problém než to, že byl někdo agent StB.

Připomeňme, že Zeman byl zvolen podruhé v přímé volbě, tedy i poté, co brojil proti Evropské unii a hájil zájmy Moskvy a Pekingu. Stejné je to s Babišem, je stále dál volen, ačkoliv se všeobecně ví, že byl vylustrován jako agent StB Bureš.

Ačkoliv se ví, že si šikovně přihrál 50 milionů na Čapák - jestli to byl trestný čin, uvidíme, až skončí všecky stupně příslušných soudů - dostal mnoho voličských hlasů. A to i přesto, že se za covidu ukázal jako neschopný premiér.

Nepíše se rok 1990. Náš problém je Putin

Dejme tomu, že máme nový lustrák, Babiš bude zase kandidovat do sněmovny a 30 procent "jeho" voličů mu dá zase hlas. Proto za nimi přece jezdí s obytňákem, proto jim slibuje nemožné. Dejme tomu, že bude schopen s SPD Tomia Okamury složit vládu. Nestane se premiérem? Nebude jmenován, i když bude mít nejsilnější podporu voličů, kterým bude jeho estébáctví šumafuk? Pak prostě zákon zase předělá. Nebo nejspíš rovnou zruší. Bude to tu jak v blázinci.

Ne, proti Babišovi, který nyní nejen denně kope do vlády, ale nejspíš sází na pouliční bouře a na mítincích doporučuje skončit podporu Ukrajiny, tedy nahrává Putinovi, proti němu by se přece mělo pracovat jinak. Vláda měla mít ty nejschopnější ministry, měla občany přesvědčit svou prací a svou srozumitelností, svou domácí aktivitou. Místo toho se potácí v energetické krizi a jedna její část, STAN, řeší jeden skandál za druhým.

Tím absurdita a hloupost návrhu nekončí. Jaký smysl lustrační zákon měl? Chránit nový systém, novou politiku a novou státní správu před infikací nespolehlivými lidmi, které si vychoval, zneužil či pokřivil starý systém. Smyslem nebyla nějaká historická spravedlnost. Vyšlo to jen částečně. Babiš je dokonalým příkladem, že lidé ze starého systému nejen pronikli do nového, ale dokonce ho částečně ovládli.

Před kým je potřeba hájit ten dnešní systém, 33 let po sametu? Před lidmi, kteří by nás klidně otočili k Rusku. Před lidmi, kteří by od Rusů levně kupovali plyn a bylo by jim fuk, že za ty peníze ruští vojáci vraždí Ukrajince. Před lidmi, kteří by Ukrajinu klidně obětovali, aby měli klid. Před lidmi, kteří nás táhnou pryč z Evropské unie a NATO. Typově před lidmi, jako je děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík, jeden z mluvčích na 70tisícové pražské demonstraci proti vládě. Vidíte, a je už dva měsíce děkanem na ekonomce.

Nápad s lustračním zákonem je vedle, nepíše se rok 1990, ale 2022. Náš problém není StB. Náš problém je Rusko, Putin a lidi, kteří dělají jeho politiku, snaží se nás rozbít, štvou nás proti sobě. Proto je náš problém i Babiš, ale Rakušan a Fialova vláda ho musí umět porazit ve volbách.

