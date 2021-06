Zaklekávání na krk by mělo být zakázané, je to nebezpečná, brutální metoda

Kdo zažil situaci na ulici, když se někdo chová nenormálně, je těžce opilý nebo zdrogovaný, obvykle byl rád, když se objevila policie a zasáhla. A nadával, když se nedostavila.

V sobotu zemřel v Teplicích šestačtyřicetiletý muž Stanislav Tomáš. Podle policie byl pod drogami, předávkovaný, choval se agresivně, zřejmě se popral s jiným mužem, pak bušil pěstmi do auta. A šlo o recidivistu. Kdosi telefonem přivolal policii, ta přijela, použila "donucovací prostředky", aby mu mohla nasadit pouta. Předtím je kousal a škrábal. Zpacifikovaný se nalézal v takovém stavu, že policisté (byli tři) přivolali sanitku, a muž při převozu do nemocnice zemřel. Soudní pitva podle policie vyloučila souvislost se zákrokem a příčinou smrti prý pravděpodobně bylo předávkování drogami.

Tweety policie: "V sobotu před 15. hodinou byli policisté na základě telefonického oznámení vysláni do ulice Dubská, kde se vzájemně měli napadat dva muži, kteří zároveň poškozovali cizí auta. Po příjezdu hlídky na místo našli policisté v ulici U Hřiště na zemi ležet muže bez trička, který měl zjevná zranění." A další: "Žádný 'český Floyd'. Zákrok proti několikanásobnému recidivistovi, který pod vlivem OPL demoloval auta ve svém okolí a nedbal žádných výzev policistů, proběhl v souladu se zákonem a neměl žádnou souvislost s úmrtím zemřelého. Potvrdila to i soudní pitva." (Míněn George Floyd, který v USA zemřel poté, co mu policista klečel na krku.)

Přidejme ještě citaci z další zprávy policie, kterou vydalo krajské ředitelství Ústeckého kraje: "Soudní pitvou zemřelého byla vyloučena souvislost se zákrokem, který předcházel zadržení podezřelého. Podle předběžné pitevní zprávy bylo u muže zjištěno podezření z ovlivnění cizorodou látkou amfetaminové řady a při pitvě byly zjištěny chorobné změny věnčitých tepen srdce." Zřejmě se však jedná zatím jen o předběžnou pitevní zprávu.

Ředitel neziskové organizace Romea Khamoro Emil Voráč s provedením policejního zákroku nesouhlasí, dokonce vyzval k uspořádání protestu proti policejnímu násilí. "Nikdo z nás a ani policejní složky nemají právo na nepřiměřený zásah, kterým záhy přijde člověk o život, ano člověk, byť může být drogově závislý nebo jinak negativně patologicky mající sklony," sdělil.

Zákrok i chvíle před ním natočili místní lidé na video, v nepříliš dobré kvalitě je vidět, jak Stanislav Tomáš leží na chodníku, pak vyběhne na jiného muže, mine ho, buší pěstí do zaparkovaného auta. Další video zachytilo část zásahu tří policistů proti muži, ten leží na zemi na břichu, jeden policista mu klečí na krku a na rameni, další mu drží nohy, třetí stojí, muž se několik minut vzpouzí, ale pak už leží v klidu. A i pak je vidět, jak na něm policista klečí dál.

Romové připomínají smrt George Floyda

Stanislav Tomáš po zákroku v sanitce bohužel zemřel. Policie rychle přispěchala s tvrzením, že smrt její zákrok nezavinil. Romea (a nejen ona) ovšem míní, že zásah byl nepřiměřený. Server napsal: "Na sociálních sítích se mezi Romy masivně šíří video z Teplic, kde po zásahu policie zemřel muž. Někteří jeho smrt přirovnávají ke smrti černocha George Floyda. I v Teplicích jeden ze zasahujících policistů klečel několik minut Romovi na krku."

Je dobré si uvědomit několik významných okolností. Děj se odehrál v Teplicích, městě, které má problém s drogami, především s pervitinem (metamfetamin, nazývaný také perník, piko, peří, péčko). Když se díváte na videa, která jsou k dispozici, je jasné, že se Stanislav Tomáš nechoval normálně, působí jako člověk úplně mimo.

Existuje víc pohledů na událost. Pohled místních lidí; pro část z nich je policejní zásah, po němž následuje smrt, nepřijatelný a děsivý. Někteří Stanislava Tomáše znali a podle reportáží (a2larm, Deník N) nebyl zlý, nebyl agresivní a drogy bral. Měl problémy se srdcem, užíval léky. Zakleknutí na krk je brutální, riskantní, krajní metoda. Na videu není vidět, že by se dotyčný s policisty rval, spíš křičí, snaží se z polohy, kdy ho drží tři muži na zemi, osvobodit. Jeden policista mu, jak můžeme vidět, klečí na krku. Není divu, že se to mnoha lidem nelíbí.

Pohled policie je jiný - zasahuje proti muži ve zjevně změněném stavu mysli. Vidíme ho až na zemi, kdy mu ani tři muži nejsou s to snadno nasadit pouta. Pro zasahující je úkol jasný, zklidnit ho, přemoci, odvézt na stanici. Zřejmě vědí, že si je lidé natáčejí, stoprocentně vědí, že mají početné obecenstvo.

Kdo se zastal Stanislava?

Oni diváci jsou také důležití. Někdo z místních musel policii přivolat. Zároveň se do zákroku policistů, zjevně tvrdého, místní lidé nepletou. Na videu zpočátku vidíme nějaké dva muže, ale ti jen přihlížejí, pak zmizí. Za těch zhruba šest minut nikdo neběží ke skupině a nežádá "neklečte mu na krku, dusí se", pozorují to celé zpovzdálí.

Policii zřejmě nedůvěřují, i podle reportáží s ní nechtějí nic mít, bojí se jí. Ale na videu ani nikdo nekřičí, ať mu neklekají na krk. Nepletou se do toho, jen celou situaci pozorují (a někdo ji natočí). Nikdo se Stanislava Tomáše nezastal.

Dívat se na video a posuzovat zákrok je snadné, snadno se dá zaujmout rychlý soud, "neměli to dělat", "zabili ho", "byli moc tvrdí", nebo naopak "postupovali správně", "nedalo se dělat nic jiného", "nevěděli, co chlap udělá". Policie tvrdí, že za smrt nemůže. Logicky: má v rukou předběžnou pitevní zprávu, která údajně zavinění policistů vyloučila (nečetli jsme ji).

Ale Stanislav Tomáš zemřel, na krku mu jeden ze zasahujících značnou část zásahu viditelně klečel. Přemožený muž měl pitvou "zjištěny chorobné změny věnčitých tepen srdce", takže celý zákrok (nejen zakleknutí na krk) teoreticky mohl stav srdečního svalu prudce zhoršit. Jeho smrt se musí pečlivě vyšetřit. Žádá to už Rada Evropy, věcí se začala zabývat Generální inspekce bezpečnostních sborů, jež nespadá pod policii.

Zarážející je vyjádření premiéra Babiše na Facebooku: "Pokud někdo ničí auta, je agresivní, a jednoho policistu dokonce pokouše, tak nemůže čekat, že s ním budou zacházet v rukavičkách. Soudní pitva navíc jasně dokázala, že nezemřel kvůli zákroku policie. Je to smutné, ale normální slušný člověk se jen těžko dostane do podobné situace. Děkuji teplickým policistům za jejich práci, neměli to jednoduché."

Zakleknutí na krk fakt není "zacházení v rukavičkách". Termín "slušný člověk" jako by navozuje dojem, že si to Stanislav Tomáš snad zasloužil. Děkování policistům před nezávislým vyšetřením události je chyba. Slova Babiše postrádají veškerou empatii, je to předvolební výkřik. Jako by ani nešlo o smrt člověka.

Kdo něco podobného zažil, situaci na ulici, kde se někdo chová nenormálně, je těžce opilý nebo zdrogovaný, obvykle byl rád, když se objevila policie a zasáhla. A nadával, když se nedostavila. Znovu si připomeňme, že se to stalo v Teplicích, které mají s drogami skutečně velký problém. Zároveň se ale zdá zřejmé, že metoda zaklekávání na krk - u nás legální - by měla být zakázána. Je příliš nebezpečná, brutální. Pokračovat s tím, když se zadržený nehýbá, není v pořádku. I když podle předběžné pitevní zprávy prý tato drsná metoda v daném případě smrt nezavinila.

Němec: Zákrok policie byl v pořádku. Nesouhlasím, byl nepřiměřený, oponuje Voráč (video DVTV z 22. června 2021)