Mynářova čínská mise? Neurvalý amatér Zeman vyautoval českou diplomacii

před 32 minutami

Ťuknout si pivečkem, to ano, hrát si na kámoše, to ano, ale jenom jako. Když jde do tuhého, Zeman je pro pana Si nula. | Foto: ČTK

Český prezident měl být předem informován, že se čínské úřady chystají vyšetřovat pana Jie, měl být diskrétně varován. Jenže oni mu zjevně nevěří.

Ve čtvrtek minulý týden jsme se náhodou, neoficiálně dozvěděli, že Miloš Zeman vyslal v úterý do Číny kancléře Vratislava Mynáře a poradce Martina Nejedlého. Měli ověřit informace o zadržení a vyslýchání šéfa CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-minga. Podle více informací je vyšetřován kvůli podezřením z hospodářské kriminality, údajně na přímý rozkaz čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Když se podíváte na stránky Hradu, kupříkladu na rubriku Aktuální tiskové zprávy, nenajdete tam o této státem placené cestě, jíž se měl zúčastnit ještě Jaroslav Tvrdík, místopředseda představenstva evropské CEFC Group Company, vůbec nic.

Mluvčí Ovčáček a Mynář informovali až o návratu trojice z Číny. O výsledku "mise Jie" jsme se však nedozvěděli lautr nic, Mynář prý chce nejprve referovat Zemanovi, do té doby nebude cestu komentovat: "Logicky nejprve budu o výsledku mojí cesty informovat pana prezidenta a poté všechny ostatní," sdělil. Ovčáček bude mít podrobnosti tento týden…

Netušíme, co se trio dozvědělo, oficiálně ani nevíme, proč tam jeli. Kancléř Mynář je státní úředník placený z našich daní. Nemá nejen potřebnou prověrku na přísně tajné, ale ani žádnou českou diplomatickou funkci.

Zásadní fakt: šlo o zahraniční cestu kancléře (zda jeli Nejedlý a Tvrdík "za Hrad", tedy za Česko, nebo jen za sebe, o tom nemáme ani potuchy). Kancléř se tam vydal z pověření prezidenta, měl zjistit, co se děje se Zemanovým ekonomickým poradcem (od něhož už mluvčí Ovčáček pomalu dává ruce pryč, viz rozhovor pro Radiožurnál minulý týden).

Zahraniční politiku (a vztahy s Čínou v době "ekonomické diplomacie" do ní patří) má na starosti vláda. Podle ověřených informací autora tohoto textu však Mynář cestu nekonzultoval s ministerstvem zahraničí (MZV) a její výsledek tam také neoznámil. Na českém zastupitelském úřadu v Pekingu se jen zastavil, dál pokračoval po vlastní ose.

Jinými slovy Zeman v "misi Jie" zahraniční ministerstvo obešel, vyautoval. Podle toho také výprava asi dopadla. Premiér v demisi Babiš musí zírat, co se za jeho zády, v Číně, odehrává.

Přiletěli amatéři z Česka

Je s podivem, že prezident pořádá sólo výpravy, jež mohou vztahy s Čínou, které on vyzdvihuje, poškodit. Čína může vnímat tuto cestu jako jistou formu vměšování do svých vnitřních záležitostí (koho si vyšetřuje kvůli korupci a hospodářské kriminalitě, je nepochybně jen a jen její věc).

Je zjevné, že komunistická, prezidentem Si takřka absolutně ovládaná obří země úmyslně zatajuje informace o tom, co se děje s tajemným miliardářem Jie a firmou CEFC. Mynář, Nejedlý a Tvrdík se vydali na neprofesionální misi, mimo zájmy Česka. Zeman zase předvedl, že si dělá, co chce a kdy chce. Zároveň dal nešikovně najevo, jak velké má obavy o osud svého poradce, firmy CEFC a celého obratu k Číně jako ekonomické spasitelky Česka. (Není divu, žádná spása se nekoná.)

Stojí za citaci, co řekl sinolog a překladatel Denis Molčanov serveru Echo24 k onomu mynářovskému dobrodružství: "Mě osobně vždy udiví, s jakým amatérismem vystupujeme - tedy naši státní představitelé - na poměrně složitém, citlivém mezinárodním poli, a především na velmi specifickém poli čínském."

Dál: "Pan Jie Ťien-ming je již několik týdnů vyšetřován Ústřední disciplinární komisí." Molčanov vysvětlil, jak úplně mimo je představa, "že pošleme tři osobní prezidentovy poradce bez diplomatické funkce přímo do Pekingu, Šanghaje atd., zaklepeme na ty správné dveře, ty se otevřou a za nimi nás přivítá ten nejvyšší možný představitel Strany a Vlády, který nám bez obalu a k naší spokojenosti odpoví na všechny otázky". Proč? "V čínských nejvyšších kruzích vám na přímou otázku nikdo přímo neodpoví, naopak vás bude vnímat jako neurvalého amatéra."

Tak hodnotí misi znalec čínského prostředí. Je nepřijatelné, že mise nebyla konzultována a připravena s MZV, šlo o hurá akci Hradu, která jen ukazuje míru zemanovského amatérismu a také míru mesaliance ve vztahu Zeman - Si. Když jde do tuhého, česká hlava státu je pro prezidenta Číny nula.

Už minule jsem psal o tom, že český prezident, který se holedbá exkluzivní pozicí u Si Ťin-pchinga, by měl být přece partnerem, měl by bez potíží po telefonu získat přesné informace. Nejen to, dokonce by se čekalo, že bude předem informován: čínské úřady se chystají vyšetřovat pana Jie; měl by být diskrétně varován. To by mu ale Číňané museli věřit. Zjevně nevěří.

Opravdu trapný pohled na to, jak se Zeman neprofesionálně, buransky potácí v zahraniční politice, jak nám škodí, jak Česko čím dál víc ztrapňuje dokonce už i v Číně.