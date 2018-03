Haló, tady Miloš. - Haló, tady Jie, zrovna mě vyslýchají v Pekingu, ale radit ti budu dál

před 1 hodinou

Nemožnost získat obyčejnou informaci, je-li Zemanův poradce Jie Ťien-ming v Číně vyšetřován, popisuje "symboliku nové etapy česko-čínských vztahů".

Už déle než dva týdny panují silné pochybnosti o tom, co se stalo s ekonomickým poradcem Miloše Zemana Jie Ťien-mingem, předsedou představenstva CEFC (China Energy Company Limited), s čínskou celebritou, "nejtajemnějším boháčem v Číně", mužem podle některých zdrojů napojeným na tamní vojenskou rozvědku.

Podle pekingského finančně-analytického časopisu Caixin je Jie vyšetřován kvůli podezřením z hospodářské kriminality. Hongkongský deník South China Morning Post tvrdí, že Jie byl zatčen na přímý rozkaz prezidenta Si Ťin-pchinga 16. února, těsně před oslavami čínského nového roku, což se chápe jako symbolický termín vyzdvihující vážnost kroku.

Pokud je tedy ekonomický poradce české hlavy státu zadržen kvůli podezřením z hospodářské kriminality, vypadá to povážlivě. Miloš Zeman nasměroval českou zahraniční politiku ke komunistické Číně, stal se mostem prezidenta Si Ťin-pchinga do Evropské unie, překvapil mnohé západní spojence i české diplomaty tím, že si tajemného pana Jie vzal jako poradce na Hrad. Neobvyklé, mírně řečeno.

Ale zas na druhou stranu ta neobyčejná vstřícnost Zemana k Číně, čekal by jeden, by logicky měla být odměněna patřičnou odezvou, že. Když se kamarádím s čínským prezidentem a sám jsem český prezident (zní to skoro stejně), tak bych snad měl mít nárok na informace z první ruky. Pro pana Si udělal Zeman hodně a česká policie taky hodně, když byl loni začátkem roku na návštěvě v Praze.

Představme si, že by měl Zeman dobré vztahy s prezidentem Trumpem (nemá, ale dejme tomu), že by měl jako poradce třeba Billa Gatese, toho z Microsoftu (nemá, ale dejme tomu), a že by v Americe Gatese vyšetřovali kvůli hospodářské kriminalitě (nevyšetřují). To by asi Zeman zavolal friendovi Trumpovi a zeptal se ho, co se děje, a Trump by mu řekl: "Hele, Miloši, klid, Bill má dobrý právníky, vysekaj ho z toho."

Popravdě by ale Zeman Trumpovi asi vůbec volat nemusel, protože by všecky americké i světové deníky do detailu informovaly, co se děje, americká FBI by pořádala jednu tiskovku za druhou, vědělo by se, z čeho je Bill podezřelý i jaké si natáhl ponožky, když šel na výslech. To je ten drobný rozdíl mezi jakoukoliv normální, západní zemí a Čínou (nebo Ruskem, jak říká Zeman, "chcete-li").

Ovčáček: Oficiální stanovisko nemáme

Člověk v Česku 28 let po pádu komunistického režimu přece jen těžko chápe, proč není možné (dokonce ani pro českého velmi spřáteleného, soudružského prezidenta!) z oficiálních čínských míst vyrazit sebemenší informaci, co se děje. Čínský systém nejenže není otevřený, on je hermeticky uzavřený, pokud čínské komunistické vedení uzná za nutné.

Příklad: Když zatkli slavného čínského umělce Aj Wej-weje, dva měsíce o něm nikdo nevěděl vůbec nic, dokonce ani jeho rodina.

O. K., z čínských médií se mnoho nedozvíme, z čínských úřadů lautr nic, tak proč Zeman nezavolá svému kamarádovi Jiemu? Proč nezvedne mobil (má-li ho) nebo sluchátko a neřekne: "Haló, tady Miloš, co mu děláš poradce, jak je, Jie?" A na druhé straně to nezvedne jeho poradce a neřekne: "Haló, tady Jie, mám se moc fajn, jsem u výslechu, ale nebijou mě a jsem nevinnej. Radit ti budu samozřejmě dál."

A pokud náhodou Jiemu zabavili mobil, pokud je dejme tomu ve vazbě nebo kde, proč Zeman nezavolá příteli Si Ťin-pchingovi a neřekne: "Nazdar, soudruhu Si, jak je to vlastně s tím mým ekonomickým poradcem z tvé říše středu Jie Ťien-mingem? Upadl u tebe v nemilost? Neměl bych se ho zbavit, abych Číně nedělal na Pražském hradě ostudu?"

Realita? Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu se tázali mluvčího Ovčáčka, je-li pan Jie stále poradcem prezidenta. Pravil, že "čekáme na vyjasnění celé situace. Ty zprávy jsou rozporuplné a my samozřejmě, abychom mohli nějakým způsobem dále postupovat, potřebujeme oficiální stanovisko čínské strany. To v tuto chvíli nemáme." A po chvíli znovu, že "z naší strany je tady očekávání, vyčkávání oficiálního stanoviska čínské strany. My se samozřejmě budeme v této věci dotazovat."

A ještě jedna citace, jež pana Jieho již poněkud upozaďuje: "V případě tohoto poradce jde skutečně pouze o symbolickou rovinu. Pan prezident se se svými poradci setkává zhruba jednou za čtvrt roku na Pražském hradě, nikoliv za účasti tohoto. To je opravdu honorární funkce, která měla vyjádřit symboliku nové etapy česko-čínských vztahů."

Tak ano, toto Jiří Ovčáček trefil naprosto přesně, nemožnost dosíci pravdy, obyčejné informace, jestli je pan Jie vyšetřován, nebo ne a proč, to opravdu přesně popisuje "symboliku nové etapy česko-čínských vztahů".