Na spravedlnosti dupou králíci a Malá má z účelovky za jedna

Andrej Babiš ministryni charakterizoval slovy, že se "chce učit". Tady je důkaz, že nemluvil do větru.

"Dospělý králík vyloučí denně kolem 200 g pevných výkalů a 450 ml moči, mladý králík přibližně 60 g pevných výkalů a 180 ml moči." To je, cituje web novinky.cz, jedna z informací, které ve své diplomové práci z roku 2005 opsala ministryně spravedlnosti Taťána Malá, absolventka Mendelovy univerzity v Brně a Panevropské vysoké školy v Bratislavě.

Celkem má jít o jedenáct stran plagiátu. Dnes by, říká univerzita, diplomka antiplagiátorským systémem neprošla a vedoucí by ji vrátil k přepracování. Tehdy ne, protože diplomové práce byly jen v tištěné podobě a na opisování se přicházelo těžko.

Ministryně spravedlnosti čelí podezření, že opsala i statistiku objemu králičích bobků. Okamžiků, kdy jsme světoví, není mnoho a měli bychom si jich vážit. Tohle jinde nemají.

Záležitost samozřejmě není ani žádným okurkovým povyražením, ani účelovkou, ani zlovolností kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde (pozdravujeme Rambohafíka). Jde o další z vážných problémů ministryně Malé, která se tváří, že to nejsou ani vážné, ani problémy.

Krize důvěry je na spravedlnosti alias justici obzvlášť nepříjemná - ministr má významné kompetence vůči státním zástupcům i soudcům, podává stížnosti pro porušení zákona atd. Nezbytně to musí být důvěryhodná osoba.

Malá je kromě pochybností o autenticitě obou diplomových prací zatížená také tím, jak asi vypadala její koncipientská praxe 300 kilometrů od domova na plný úvazek, a hlavně svou řečnickou otázkou k nalézání spravedlnosti v Čapím hnízdě: "Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby. Co se stane?"

Není pochyb, že její klíčovou kvalifikací je loajalita k šéfovi.

Než nastoupila na ministerstvo, Andrej Babiš řekl, že ji zná hlavně z volebních kampaní. "Vím, že je velice pracovitá, že se chce učit. Určitě nebude vystupovat způsobem, že všechno umí, všechno zná. Určitě bych jí doporučil, aby naslouchala spíš a moc to nekomentovala."

To je zatím nedoceněný výrok. Zatímco na jiné politiky Babiš machruje, že nikdy nic neřídili a nepostavili ani psí boudu, o své vlastní novopečené ministryni hlásí, že se chce učit a nemá dělat, že všechno ví. Vida, najednou je tu vší skromnosti a pokory futrál!

Vzhledem k tomu, že tým Taťány Malé nechal štáb České televize, trvající mimo domluvených témat i na dotazech ohledně diplomky, vyprovodit z ministerské budovy ochrankou, je patrné, že s tou učenlivostí Babiš nemluvil do větru. Malá se učí ráda a rychle: kampaň, účelovka, klid na práci, všechno za jedna.