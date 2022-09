Nacher z ANO by v Praze mohl klidně kandidovat za ODS, nemusel by skoro nic měnit

V české metropoli se střetávají dvě úplně odlišné tendence. Jedna je bahnitě usedlá - nechat všechno být, nechat auta jezdit po statisících. Druhá je moderní, chce, aby hlavní město bylo především pro lidi.

Česky typické, ty pražské volby, jak zrcadlí základní střety domácí politiky. Oč v ní dnes jde? O souboj pravice s levicí? O svobodu a demokracii? Nebo o střet populismu s poněkud odpovědnější politikou, jež je ve výsledku skutečně "pro lidi", tedy o střet usedlosti s moderními trendy? Nebo především o moc, tedy o možnost dostat se do vedení města a ovládnout miliardové zakázky?

Praha je dnes - a už dlouho - značně zastaralá, nemoderní metropole, na prvním místě pro auta, pak dlouho nic. Město s extrémně drahým bydlením, město, které dávno potřebuje novou koncertní síň, město s Hradem, do jehož areálu smíte jen přes rám a filcuňk, protože si to "hlava státu" zamanula. Město, kde jít pěšky vskutku není žádný med, kde trčíte u přechodu a čekáte a čekáte a kolem se řítí šňůry aut. Město, kde jet na kole či klasické koloběžce stále vyžaduje především odvahu.

Praha je taky město, kde se tento skanzen jedna část politiků snaží změnit, ti nyní vládnou, i když nedokonale, a další část politiků se zuby nehty snaží změny zastavit. Ti tu vládli dřív a strašně rádi by se do vedení města vrátili. Koalice Spolu si dala do čela lékaře Svobodu (ODS), který jako by osobně symbolizoval tu tendenci "zpět", "návrat", "neměnit", nechat Prahu plechovou a výfukovou a zřejmě i Prahu ovládanou kmotry skrytými v pozadí.

Babišovo ANO po minulé katastrofě se spolumajitelem poradenské společnosti Fincentrum Petrem Stuchlíkem, kdy skončilo v hlavním městě páté, vsadilo na Patrika Nachera. Na politika, který udělal opravdu hodně v oblasti ochrany lidí, z nichž exekuce udělaly žebráky, který se podílel na Milostivém létě. Nacher není typický anoistický předák, protože na něčem dobrém opravdu pilně a úspěšně pracoval. Deníku N nedávno řekl, že i kdyby ho někdo ve straně v souboji o lídra kandidátky porazil, "bylo by to v pořádku, klidně bych se dál naplno věnoval ochraně spotřebitele". Věřím mu to.

Nacher je tedy v určitém smyslu dost netypický politik v Babišově superpopulistickém hnutí. Avšak nemylme se, základní atribut stoprocentně splňuje, vůdci je zcela oddán. Babiše kopíruje, celá jeho kampaň "za Nachera bude líp" je jen bezduchá kopie předsedova "za Babiše bylo líp".

Nacherovy limity

V rozhovoru pro Aktuálně.cz Nacher odpovídal na otázku, jak chce najít koaliční partnery, když ANO většina odmítá. "Nevím, co ANO udělalo kolegům. Mně přijde úplně absurdní, že v situaci, kdy policie běhala po magistrátu a zatkla náměstka primátora za STAN Petr Hlubučka (obviněn v kauze Dozimetr - pozn. red.), mají drzost říkat, že s ANO ne. Jak můžou někoho moralizovat? Měli by se stydět."

Na námitku, že hnutí ANO má také svoje kauzy a Babiš je obžalovaný z dotačního podvodu, odvětí: "Jak to souvisí se mnou?" - Ta zjevná omezenost, nebo spíš neochota přiznat, že je Babišův politický klon, obnažuje Nacherovy limity.

Ty se ovšem objevují i jinde. Na billboardech "bojuje za nižší náklady Pražanů", chce třeba v době krize zlevnit pražskou hromadnou dopravu: "… pořád se bavíme o tom, že Praha je přeplněná auty a současná koalice se snaží negativní motivací lidi přimět, aby změnili způsob dopravy. Já na to jdu pozitivní motivací. Říkám si, že pokud bude současná krize pokračovat, tak jednou z cest je, aby MHD na rok 2023, nebo jeho část, byla zdarma. Což by stálo asi 2,8 miliardy korun."

Kde na to vezme? "Považuji za důležité komunikovat se státem, abychom od něj získali více peněz. Protože bez státu například metro D ani Městský okruh nemáme šanci postavit. Snažil bych se také o změnu zákona o rozpočtovém určení daní, který je teď pro města, jako je Praha, značně nevýhodný." - Typická babišovsko-anoistická úvaha - dá nám na to stát, stát klidně zadlužíme, nevadí, že je už dnes zadlužen až hanba. Zaplatí to naše děti a jejich děti.

A je tu ještě jeden moment. Zlevnění ročního kuponu na pražskou MHD za primátorování jeho kolegyně z ANO Adriany Krnáčové nevedlo k trvalému nárůstu počtu cestujících. Na čas se zvýšil o desetinu, pak zase klesl zpět.

Jednotná parkovací zóna pro celou Prahu? Nesmysl

Nezapře silný populistický trend v ANO, je proti omezování aut a proti současné mírné podpoře cyklistů. Vadí mu širší ostrůvky pro lidi čekající na tramvaj, tedy to, co jiní vidí jako kroky dopředu, k přátelštějšímu městu. Prý to vytváří "špunty" pro auta. Jako příklad uvádí tramvajový ostrůvek na Klárově, kde je ze dvou automobilových pruhů jeden. Měl by si tam někdy zajít, aut tam jezdí málo a lidé, kteří cestují tramvají, si širší ostrůvek libují. - Nabízí jednotnou parkovací zónu pro celou Prahu, tedy další pohyb aut po městě, další zácpy, další parkovací peklo. Populistické gesto.

Co Nacherovi vadí na Pirátech, na primátorovi Zdeňku Hřibovi a na současném vedení města? Prý aktivistická a progresivistická politika. Popisuje to takto: "Různé extrémy se bohužel stávají normou, za pět až deset let mi dáte za pravdu. Zakazují se různé filmy, dělají se kvóty, lidé z nadnárodních společností mi říkají, jak jsou tam kvóty na vedoucí pracovníky, existují funkce jako manažerka pro diverzitu." - Kde magistrát zakázal nějaký film? Kde nařídil kvóty? Co to vykládá?

Když je dotázán, jestli nemohou "některé nové trendy pomoci například ženám, které to mnohdy mají těžší než muži", odvětí: "Ptali jste se na to úspěšných žen? Já se s nimi o kvótách bavil. Problém je pak v tom, že se na ženy budou všichni dívat skrz prsty, protože se na tu pozici nedostaly kvůli schopnosti, ale na základě kvót. Jednou jsou to kvóty, jednou jsou to toalety pro třetí pohlaví."

Mně progresivistický mainstream vadí

Absurdní odpověď. Ženy jsou u nás dlouhodobě a značně podhodnocovány, těžce válcovány muži, ale on nabízí, ať se zeptáme "úspěšných žen", tedy toho mála, kterého se to netýká. Nebylo by lepší ptát se té většiny?

Nepřichází kvůli těmto rigidním postojům o mladé voliče? Následující odpověď je typická: "Je možné, že přicházím, ale já se kvůli volbám nebudu předělávat. Já se půjdu podívat na Prague Pride i na pochod Aliance pro rodinu. Půjdu do posilovny i do hospody v tričku a ukážu kérku, stejně jako si vezmu oblek a půjdu na společenskou akci. Pořád to ale budu já, budu zcela autentický." Tak jasně, půjde na Prague Pride i na pochod Aliance pro rodinu, nerozlišuje to, kdo jak a čím argumentuje ho nezajímá, všude by mohl nalovit voliče.

Pokračuje: "Mně progresivistický mainstream vadí, považuju to za pronásledování lidí s jiným názorem a budu se proti tomu vymezovat. I když můžu přijít tento měsíc ve volbách o nějaký ten hlas." Pronásledování lidí? Kde? A kde vzal v Česku, v Praze, nějaký progresivistický mainstream? Představa, že tento politik je pražským primátorem, dost děsí.

Najednou to vidíte jasně, v Praze nejde o utkání pravice a levice, střetávají se tu mnohem spíš dvě úplně odlišné tendence. Jedna je usedlá, chce všecko nechat být, nechat auta jezdit po statisících, nedávat větší prostor lidem, chodcům a cyklistům. Sem patří Patrik Nacher i Bohuslav Svoboda, však si taky ANO a ODS rozumějí a na dálku si podávají ruku. Svoboda vychvaluje Nachera, Nacher vidí mnoho společného v programu ANO a ODS. Probíhají předvolební námluvy.

Druhá tendence je moderní. Začalo ji současné vedení města, začalo ji pomalu, těžce, místy bez odvahy, ale začalo. Měnit město tak, aby sloužilo lidem, aby bylo jednoduše řečeno "zelenější". Nacher by úplně klidně mohl v Praze kandidovat za ODS, nemusel by nic měnit. A Svoboda by klidně mohl kandidovat za ANO. To jsou paradoxy…

Nacher: Bez obstrukcí byste nás válcovali. Paralyzujete sněmovnu, reaguje Michálek (video DVTV z 5. května 2022)