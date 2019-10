Názor: Ničitelé svobody potřebují vypnout Českou televizi. Objektivita jim překáží

Odpůrci ČT chtějí televizi, která bude vysílat o chemtrails a dalších konspiračních teoriích, bude proruská a pročínská, tedy antidemokratická, protibruselská, protože EU je nutno rozbít, prozemanovská, probabišovská, okamurovská, antiuprchlická a antihumánní za každou cenu.

Tlak na Českou televizi (ale i na další veřejnoprávní média) je setrvalý. Především ČT vadí. Důvod? Její sledovanost, dále pak, i když to kritici neradi uslyší, její snaha o co nejvyšší objektivitu. Ani toto médium nepracuje bezchybně (viz reportáž o zastrašování studentů kvůli Babišovi, již později stáhla ze sociálních sítí), ale absurdní výhodou České televize je, že odpůrci roky čekají na každou její chybičku, což vede k větší opatrnosti. Platí však, že by celá plejáda českých politiků ČT ráda změnila v cosi jako "vládní ochočenou televizi".

Dnes se mají ve sněmovně projednávat výroční zprávy České televize, leží jich tam šest, čtyři staré, dvě nové. Staré zprávy o činnosti a o hospodaření ČT se vztahují na roky 2016 a 2017, nové na rok loňský. Taktika nepřátel veřejnoprávní televize vychází ze zákona o ČT. Stojí tam, že "pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti České televize nebo Výroční zprávu o hospodaření České televize", může odvolat Radu ČT, pak by padl i ředitel.

Těsně před projednáváním šesti zpráv to vypadalo, že je poslanci schválí. Po jednání koaliční rady ČSSD a hnutí ANO ministr kultury Zaorálek (ČSSD) sdělil Seznamu toto: "Dohodli jsme se na podpoře zpráv. Ujištění, že programové prohlášení platí a žádný obchod neexistuje, mi od premiéra stačí." Super, chlap si plácl s chlapem, tak to musí projít.

Potíž ovšem tkví v tom, že zpráv se nahromadilo šest a dají se výborně použít jako "tlačák", mučicí nástroj zabořený do slabin veřejnoprávní televize. To je nebezpečí pro liberální demokraty, kteří si význam ČT uvědomují.

Potíž pro odpůrce ČT vypadá jinak, je to podpora veřejnosti pro okopávané médium a blížící se kulaté výročí 17. listopadu 1989. Pád Rady ČT, jasný pokus o "převzetí" televize lidmi okolo Babiše (ANO), Okamury (SPD) a Filipa (KSČM), by nepochybně vyvolal masivní protesty, o něž premiér nestojí. Teď se mu celkem daří (viz kauza Čapí hnízdo), nepotřebuje čelit půl milionu lidí v Praze na Letné.

Možná tedy ANO couvne a zprávy projdou. Projdou však všechny? Neukáže se, že projednat všech šest je nad poslanecké síly, že tolik zas "nemakají"? Nenechají si třeba ty poslední otevřené, aby se po oslavách sametu mohli k vydírání ČT vrátit? Tak by mohla vypadat taktika ANO plus dalších odpůrců žurnalistiky, jež usiluje o objektivitu.

Pravdu o chemtrails na obrazovku!

Odpůrci? Prakticky všichni, které ČT nejčastěji kritizuje nebo třeba jen popisuje (to dnes úplně stačí): ANO, SPD, KSČM, Trikolóra, dezinformační servery, ti všichni proti ní jedou na plné pecky.

Nabídnu jeden citát z Parlamentních listů, z rozhovoru s "mediálním a politickým analytikem" Štěpánem Kotrbou. Podle něj "Dvořákova ČT neplní společenskou smlouvu, kterou se zavázala k neutralitě ve zpravodajství a k vyváženosti v publicistice dle zákona. Je pro-fašisticko-ukrajinská čili pro-kyjevská, až fanaticky proti-ruská a proti-čínská, proti-íránská a proti-turecká, pro-palestinská a proti-sionistická, pro-unijní, pro-NATO, pro-USA. Pro-uprchlická a proti-národní. Hyperkritická vůči KSČM, SPD, 'haškovské' části ČSSD, prezidentovi Zemanovi, prezidentovi Trumpovi a Andreji Babišovi, hypokritická vůči 'sobotkovské' ČSSD, kandidátům na prezidenta Jiřímu Drahošovi či Marku Hilšerovi, kandidátce na amerického prezidenta Clintonové, americkým demokratům či evropským zeleným, pirátům a katolické opozici. Až podlézavá vůči stoupencům bývalého prezidenta Havla".

Zde to máte scuknuté do jednoho veleplivance (chybí snad už jen Greta a klimatická změna). Shluk naprostých nesmyslů, pravda prohozená za lež, Rusko a Čína jako O. K. země. Kde a kdy byla ČT "proti-sionistická"? Blbost, negovaná realita, fejky.

Pikantní je, že ČT by se dal vytknout spíš opak, ona "vyváženost", kdy jsou diváci nuceni sledovat v různých debatách stále stejné lidi z SPD a KSČM, kteří jak kafemlejnky opakují pořád dokola totéž, nic se od nich nedozvíte, jsou trapní, nudní, marnost jim naslouchat.

V tomhle žijeme. Pokud ČT informuje tak, že okupace Krymu byla ruskou agresí, je "pro-fašisticko-ukrajinská". Kdyby řekla "Krym a Donbas patří Rusům", byla by fajn. Atd.

V postkomunistických zemích hrají veřejnoprávní média zásadní roli, jsou masově sledovaná a povinná sdělovat ověřené informace. O ty ale jak populisté, tak dezinformátoři nestojí. Potřebují televizi, která bude vysílat o chemtrails a dalších konspiračních teoriích, bude proruská a pročínská, tedy antidemokratická, protibruselská, protože EU je nutno rozbít, prozemanovská, probabišovská, okamurovská, antiuprchlická a antihumánní za každou cenu.

Pěkné, jen to nemá nic společného se svobodou projevu a s demokracií, je to maďarská demokracie, svoboda po funusu. Neochočená televize, kde se navíc provozuje investigace, představuje překážku ke zničení toho, co jsme tak levně získali na konci roku 1989. Stejnou překážkou jsou právo a svobodu hledající občanské iniciativy a neziskové organizace. Bez nich by to tu šlo rychle do kopru. Uvidíme, zda to dojde poslancům při projednávání zpráv ČT.