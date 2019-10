Názor: Jakl lhal o tom, jak byl napaden. Falešné elity a pravda na hlavě

Radní (RRTV) a bývalý tajemník prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl je zosobněním lži překabátěné za pravdu. Díky naopak patří policii i státnímu zástupci, že se údajnou obětí nenechali oblafnout.

Letos 25. května po jedenácté večer se mezi stanicemi Florenc a Náměstím Republiky strhla ve vagonu metra potyčka mezi Ladislavem Jaklem a jistým Danielem R. Bývalý tajemník Václava Klause a zároveň bývalý ředitel politického odboru v prezidentské kanceláři, dnes člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), střet popsal jako jasné, fyzické napadení veřejně známé osoby, jež si četla v mobilu. Policie případ prošetřila a ukázalo se, že Jakl bohapustě lhal.

Připomeňme si, jak případ v květnu sám popsal pro Echo 24: "Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl." Údajný napadený útok dokonce snad dvou mužů neohlásil policii, až druhý den to za něj učinili ošetřující lékaři z pohotovosti.

Policie zpočátku vedla Jakla jako poškozeného, ale později měla k dispozici nejen výpovědi aktérů rvačky a partnerky Daniela R., nýbrž i dvou nezávislých svědků. Jakl tvrdil, že bez svého přičinění dostal osm až deset ran do hlavy, levého ramene a levé části hrudníku. Ukázalo se však, že, řečeno dnešním jazykem, bezostyšně šířil fake news.

Policie v protokolu napsala: "Jednoznačně došlo k fyzickému konfliktu, kdy však není jasné, kdo první koho fyzicky napadl. Poté se však dle všech dostupných faktů jednalo o vzájemnou potyčku, kdy nelze jasně říci, že by jeden útočil a druhý se jen bránil." Výpověď jedné svědkyně pak policie shrnula takto: "Zcela jistě ale může říci, že (Jakl) reagoval vůči (Danielovi R.) agresivně, a nepůsobilo to na ni tak, že on je oběť. Spíše to na ni dělalo dojem, že (Jakl) napadá (Daniela R.)."

Další svědek sdělil, že Jakl pokračoval v potyčce, i když oba muže oddělil jeden z cestujících. "Ze zákrytu (…) udeřil toho mladého do tváře pěstí a bylo na něm vidět uspokojení." (Mimochodem, Jakl střet popsal, jako by u něj nikdo nebyl.)

Nemá smysl pokračovat, radní Jakl sám sebe původně postavil do role oběti. Neúspěšně kandidoval za SPD do Senátu, za Okamurovu stranu však byl zvolen do RRTV, to podle něj "útočníkovi" vadilo, proto, vymýšlel si čile, byl fyzicky napaden, bit a nakonec surově sražen na zem. Chudák, který si jen chrání hlavu. - Realita vypadala úplně jinak, dezinformace, ukázalo se. Jakl zřejmě spoléhal na to, že se nikdo jako svědek nepřihlásí. Nebo si snad myslel, že mu jako extajemníkovi Václava Klause, bývalého prezidenta, budou vyšetřovatelé rovnou věřit?

Klausův institut nelenil, přiléval benzin do ohně

Ladislav Jakl je dnes svého druhu elita, osoba, kterou mnoho lidí za elitu nepochybně považuje, roky pracoval na Hradě a nyní má kontrolovat dvě klíčová veřejnoprávní média, ČT a ČRo, do RRTV byl 88 poslanci (z hnutí ANO a SPD) zvolen. Navíc sedí ve správní radě Institutu Václava Klause.

Silně kritizuje veřejnoprávní média, chce je zrušit bez náhrady (proto byl do RRTV, v níž seděl už kdysi, po jejím založení, zvolen). Českou televizi a Český rozhlas nepovažuje za nestranné, označuje je jako "státní média". Podle jeho názoru, který vyjádřil pro Parlamentní listy, však "…stát už dál tyto instituce nekontroluje a nechá je za veřejné peníze dělat, co se jim zlíbí, nebo spíše co se líbí zájmovým skupinám, které tato média po celá léta ovládají. Státní média je třeba zrušit."

Abychom lépe pochopili, oč se dnes ve veřejném prostoru tak zuřivě bojuje, připomeňme, co v květnu napsal o "napadení" Institut Václava Klause v textu "Prohlášení IVK k brutálnímu fyzickému napadení Ladislava Jakla", jehož autory byli zároveň Václav Klaus senior a jeho spolupracovníci z IVK Ivo Strejček a Jiří Weigl:

"Viníme ty, kteří po léta nerespektují výsledky demokratických voleb a politickou moc chtějí získat mimo demokratické volby prostřednictvím rozvášněných davů na náměstích a spřátelených médií. V takové atmosféře je už pouze malý krůček k tomu, aby si leckdo vyložil tento stav jako normu, ve které je dovoleno naprosto všechno - včetně hrubých fyzických útoků a pokusů likvidovat lidi s odlišným názorem."

Chápete? Za údajně zbitého Jakla, dokonce snad za pokus o jeho likvidaci (!) mohly pokojné demonstrace! IVK bez ostychu přiléval benzin do ohně, snažil se situaci zneužít, ošklivě očernit občanské iniciativy. A jak nyní, když byl incident vyšetřen, institut exprezidenta na výsledek zareagoval? Nijak. Ani slovo omluvy, lítosti, ne, ne, jen osvědčené mlčení.

Lhář Jakl Českou televizi a Český rozhlas kritizuje za neobjektivitu, stranění. Po vyšetření incidentu v metru se ukázalo, že v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání nemá co pohledávat. Když do ní byl zvolen, napsal v esemesce Deníku N: "Myslím, že se regulační orgány v oblasti médií příliš kamarádí se zájmovými a vlivovými skupinami. To já nebudu." Ne, on se nekamarádí, on je sám členem vlivové skupiny. Aby poškodil občanské iniciativy, šíří fake news sám o sobě. Pokud radní Jakl v RRTV zůstane, nelze brát vážně nic, co řekne či navrhne. U každého jeho výroku si přimysleme "ten, co účelově lhal o svém napadení".

Celá ta věc je pro současnou situaci typická. Lež se vydává za pravdu a pomocí znegované pravdy se útočí na základy svobodné společnosti, tedy na občanské iniciativy a nezávislá média. Ladislav Jakl je zosobněním lži překabátěné za pravdu. Díky zde patří policii i státnímu zástupci, že se nenechali oblafnout.