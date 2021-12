Česko nepotřebuje císaře ani notáře. Chybí mu prezident

Pokud ústavní soudci rozhodnou, že při jmenování ministrů má hlava státu plnit úlohu pouhého štemplu, dosavadní problémy to nevyřeší. Jen se přesunou jinam a stanou ještě palčivějšími.

Ačkoli se k tomu nezadržitelně schyluje, není spor Petra Fialy s Milošem Zemanem ani trochu zralý na kompetenční žalobu. Ta má řešit nejasnosti ohledně rolí mocenských aktérů, což není případ, který právě sledujeme. Prezident Miloš Zeman zcela zjevně porušuje 68. článek ústavy, který říká, že prezident jmenuje ministry na návrh premiéra. Hlava státu se však jala nominaci Jana Lipavského do čela Černínského paláce "zamáznout", protože má výhrady ke vzdělání kandidáta a k jeho odlišným politickým názorům. Nic z toho ovšem nepředstavuje ústavní překážku, což může dosvědčit například středoškolák Jan Hamáček.

Pokud bychom se odpoutali od momentální politické reality a měli pro řešení aktuální situace hledat ten nejpřiléhavější odstavec základního zákona, nepochybně bychom skončili u článku 65, který zbavuje prezidenta pravomocí pro hrubé porušení ústavy. Nic jiného Hrad nyní opravdu nedělá.

Jenže nežijeme ve vzduchoprázdnu. Bylo by potřeba získat souhlas tří pětin senátorů i poslanců, aby takové podání mohlo putovat před konstituční tribunál. V současné sněmovně se to nepodaří, Petr Fiala tedy bere zavděk náhradním řešením. Přistoupí na jmenování okleštěné vlády bez Lipavského a souběžně připravuje kompetenční žalobou.

Mnoho hradních kritiků tento vývoj těší, protože je pravděpodobné, že imperiální prezident dostane od strážců ústavy za uši. Bohužel se tím ale mnoho nevyřeší. Jen se dosavadní zákulisní přetahovaná o ministry změní v urputné hokynaření o jméno designovaného premiéra.

Od chvíle, kdy musela konstituce pohltit paragrafy o přímé volbě hlavy státu, lítá postava prezidenta ve zdejším ústavním pořádku jako pověstná nudle v bandě.

30 let utajovaných bojů

Zemanovi odpůrci spor o Lipavského interpretují převážně jako příběh o zlém prezidentovi, který se pomátl a přestal respektovat knihu, na kterou přísahal. To je ovšem tak trochu vyprávěním ságy od prostředka.

Co se vytváření i odvolávání kabinetů týká, disponuje Česko třicetiletou historií střetů mezi prezidenty a premiéry. Současná hlava státu s tím opravdu nezačala. Jen celou tu letitou politickou hru dovedla k naprostému extrému. A nyní vlastně i zničila, protože rozbořila její základy. Prezident totiž formálně nad výběrem ministerské ekipy nemá žádnou moc, proto ti dosavadní tlačili nejrůznějším způsobem v zákulisí - a sem tam i slavili úspěch. Zeman se teď ovšem rovnou nechal slyšet, že přes jedno navrhované jméno "nejede vlak". Tím vyhodil do povětří třicet let budovanou mostní konstrukci, neboť Petr Fiala ztratil možnost předstírat, že případné změny v kabinetu jsou jeho záměrem.

V minulosti tomu bývalo jinak. Vzpomeňme si na rok 2001, kdy se Václav Havel vzpěčoval vůči ministerským kandidátům Václavu Grulichovi a Janu Kavanovi, když mu jejich jména přinesl premiér Zeman, tehdy ještě vybavený úplně opačnou sadou názorů než dnes.

Hladce se nerodila ani druhá vláda Mirka Topolánka. Prezident Václav Klaus s jejím jmenováním otálel dosud nejdéle, protože se nemohl smířit se stěhováním knížete Schwarzenberga do Černínského paláce.

Ani v jednom případě si nakonec hlava státu nedokázala prosadit svou, což by mohlo vyvolávat dojem, že v této věci hráli premiéři prim až do nástupu submisivního Andreje Babiše. Jenže když ve Strakově akademii pobýval Petr Nečas, podařilo se Václavu Klausovi udržet v křesle ministra školství zcela nekompetentního Josefa Dobeše. Z expremiéra Bohuslava Sobotky se zase sice nyní stal notně opožděný bojovník proti Zemanovu expanzivnímu vlivu, sám ale hradnímu pánovi dovolil, aby o ministerské křeslo připravil Tomáše Prouzu.

Prezidentská snaha vykrást předsedovi vlády pravomoci v Česku opravdu neudeřila jako blesk z čistého nebe. Pokud bychom ovšem nyní z prezidenta udělali pouhého notáře premiérova ministerského výběru, připravíme se o možnost, že by v ústavním systému mohl hrát stabilizační roli. V době, kdy nejvyšší úřad zasedl Miloš Zeman, taková představa nepochybně vyžaduje notnou dávku fantazie. Historie ale nabízí příklady, kdy hlava státu mohla díky volnějšímu poli působnosti opravu posunout kupředu jinak zaseklou situaci.

Václav Havel kupříkladu po pádu druhé Klausovy vlády inicioval kabinet Josefa Tošovského, který pak získal důvěru sněmovny a přivedl zemi k předčasným volbám. Václav Klaus zase tak dlouho odmítal přijmout demise ministrů, které mu přinesl Stanislav Gross, až musel skandálem obtížený předseda vlády skončit sám.

Čas na změnu

Partie, kterou aktuálně sledujeme, je ale natolik šíleně rozehraná, že si nelze přát nic jiného než vítězství Petra Fialy u Ústavního soudu. Jen tak si budeme moci být jisti, že Česko nadále zůstává tím, za co se prohlašuje: parlamentní republikou. Zápas o její podobu ovšem neskončí.

Stačí si představit, jak asi napříště budou prezidenti postupovat při výběru designovaného premiéra. Své sady ministerských požadavků a výhrad nepochybně vznesou ještě před jeho jmenováním. A země bude tam, kde je dosud.

Má-li se situace hnout z místa, neobejde se republika ještě před nástupem Zemanova následovníka bez přesnějšího vymezení prezidentských pravomocí. Džina přímé volby už asi zpět do lahve nikdo vrátit nedokáže, tím spíše je ale třeba hlavě státu zřetelně nalinkovat kurt.

Základní úpravou, která by konečně přispěla k proměně hradního císaře v republikánského prezidenta, je omezení jeho možnosti jmenovat premiéra na jeden pokus ze současných dvou. Další, ať drží v parlamentní republice centrum její moci - sněmovna.

Kompetenční žaloba, na jejíž podání a výsledek země teď tak netrpělivě čeká, nemůže přinést rozuzlení. Ba ani jeho začátek. Stane se maximálně koncem začátku jednoho velkého ústavního problému.

