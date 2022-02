Nechte Okamuru žvanit, jinak poškodíte demokracii

Zvenčí to vypadá, že se ve sněmovně zbláznili, že se urvali od reality. Jenomže skutečnost je horší. Okamura intenzivně pracuje na zpochybnění našeho zakotvení v Evropské unii, na rozkladu demokracie.

Ve sněmovně už zase pokračují obstrukce pod taktovkou SPD. Skoro šest hodin bez přestávky trval sněmovní slovní výron poslance a předsedy SPD Tomia Okamury v úterý. Začal mluvit chvíli po zahájení jednání, ve dvě hodiny odpoledne a vydržel až do večera. Podstatný fakt: nevystupoval ke konkrétnímu zákonu, vlastně pouze velmi volně navrhoval body, kterými by se podle něj měla sněmovna zabývat.

Vypadalo to kupříkladu takto, cituji ze stenozáznamu: "Chceme tady o tom diskutovat, protože já si myslím, že bychom ten bod mohli nazvat diskuse nad, jak bych to nazval, já to ještě promyslím, protože vláda prostě jde proti hasičům, proti vojákům, proti policistům, proti pracovníkům v sociálních službách, prostě Diskuse o - jak bych to řekl - jednání vlády proti slušným lidem. Takhle bych to asi řekl: Diskuse o jednání vlády proti slušným lidem. Takhle to, prosím, budu formulovat: Diskuse o jednání vlády proti slušným lidem. A já to teď zdůvodním. Řekl jsem to teď třikrát, takže doufám, že je to k poznamenání."

Když se na to díváte zvenčí, jako občan, nepolitik, neposlanec, když sledujete ten zbytečný příval slov, jež jsou zčásti náhodná a zčásti prázdná, jako když motor běží na volnoběh, jen aby běžel, začínáte pochybovat o smyslu nebo o cíli politiky. Možná i o smyslu lidského bytí. Říkáte si: ano, obstrukce mají smysl, je to právo opozice blokovat vládní nápady. Obstrukce, pravda řidčeji, používala minulá opozice a právo je používat má mít i ta současná a příští. Říkáte si: jsem proti jejich omezení, ale říkáte si to jaksi nuceně. Protože sledujete chrlení blábolů, které vás vedou k domněnce, že to není sněmovna, ale blázinec.

Okamura se pokouší blokovat projednávání pandemického zákona. Podle části expertů covid slábne, vláda už balí snahy ho brzdit, už ho považuje za překonaný, už nás orientuje na "neberte ho vážně" a "nebuďte opatrní", jinak by kupříkladu nerušila PCR testování zdarma. Co když se ale objeví nová mutace a spustí sedmou vlnu? Chceme nouzový stav? Chce ho snad Okamura? Jistě ne. Pandemický zákon potřebujeme, smysl má debatovat o jeho velmi komplikovanému obsahu, nikoliv jednání blokovat.

Hoďte na něj síť

Další citace Tomia Okamury: "Například Ivan David, náš europoslanec, říkal před chvílí na tiskové konferenci - Ivan David je europoslanec, který byl ministrem zdravotnictví a byl ředitelem psychiatrické léčebny v Bohnicích, je to špičkový český psychiatr, ale je v Evropském parlamentu, a protože se dlouhodobě specializuje také na zemědělské záležitosti, tak je v zemědělském výboru - a přišel teď s informací, že Evropská unie už počtvrté protlačuje Evropským parlamentem snížení kvality krmiv pro zvířata, pro prasata, s tím, že samozřejmě potom se snižuje i kvalita těch potravin, protože tam je vyšší obsah pesticidů a podobně v těch krmných směsích a podobně." Sledujete to a říkáte si: Kde jsem? A: Hoďte na něj síť.

Paragraf 59 jednacího řádu sněmovny říká: "Poslanec má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní nebo překročí stanovenou řečnickou lhůtu, může na to předsedající poslance upozornit a volat jej k věci…" Předsedající toho opravdu moc nemůže. Slovo smí odejmout jedině tehdy, "vybočuje-li poslanec svým projevem z mezí slušnosti" a nedbá napomenutí. Pak o námitkách proti odejmutí slova ještě rozhoduje sněmovna. Jinými slovy, poslanec může blábolit, jak chce a co chce, pokud není vysloveně sprostý. To je obstrukce. A není dobré ji zrušit.

Uškodí Okamura SPD, když předvádí mnohahodinové blábolení? Neuškodí, protože SPD je extremistické hnutí. Logicky tedy extrémní chování předsedy nemůže být na škodu, naopak. V takové straně přece nejde o to, aby se věci řešily, aby se měnily k lepšímu, ale aby se blokovaly, aby se systém ukázal jako nemožný, chybný, zavrženíhodný. Jde o rozklad.

Uškodí žvanění poslance Okamury pohledu občanů na politiku? Tak za prvé, tohle divadlo nikdo normální, nikdo, kdo to nemá v popisu práce, nemůže snad sledovat. Jen se o tom dozví ze zpráv a nejspíš nad tím mávne rukou, ušklíbne se. Navíc u nás panuje dlouhodobá, mohutná nedůvěra v politiku. Tu Okamura ani neoslabí, ani neposílí. Popravdě si myslím, že ho "obsahově" neberou vážně ani jeho voliči. Nejde jim o to, co říká, ale že je proti, "být proti" prostě stačí. Být proti pandemickému zákonu, proti vládě, proti uprchlíkům, proti, proti, proti.

Spojenectví ANO a SPD - riziko pro budoucnost

Silně na pováženou je to, že se k Okamurovi připojuje ANO Andreje Babiše. Jedna věc je, že má v čele trestně stíhaného bývalého agenta StB, který coby premiér vězel ve střetu zájmů jako Brno. Druhá však je, že se toto donedávna vládní hnutí, jehož poslanci velmi dobře vědí, jak moc potřebujeme pandemický zákon, připojuje k Okamurovi, že tohoto extremistu podporuje. Máme sice před sebou tři a půl roku do dalších řádných sněmovních voleb, ale tohle spojení je vysoce riskantní a nakažlivé.

Babiš se s SPD nechtěl spojit ve vládě. Věděl, že by draze zaplatil i za jeho tichou podporu. Radši si vybral jiný extrém, komunisty, aby mohl vládnout. Jenomže komunisté, sláva Bohu, ze sněmovny konečně vypadli. Takže teď hnutí ANO a SPD usilovně spolupracují na ničení vládních projektů. Dost děsivě vypadá představa, že by se ANO po příštích sněmovních volbách spojilo s Okamurou. Antievropská, antiNATO, antizápadní, extrémní, nacionalistická vláda. Uvědomuje si to Alena Schillerová, Karel Havlíček a další anoisté?

K tomu ještě jedna Okamurova citace: "To znamená, Evropská unie v podstatě a my, protože už nejsme potravinově soběstační a nejsme soběstační ani ve vepřovém, takže dokonce nad polovinu vepřového, jestli si pamatuju správně z jeho vystoupení, tak už dovážíme, snad tři čtvrtiny dokonce, ale teď mě nechytejte za slovo, prostě je to většina. To znamená, v podstatě Evropská unie jde přímo proti tomu, abychom tady jedli zdravější potraviny, jde proti tomu a přímo těmi svými nařízeními ohrožuje zdraví českých občanů." Tyhle antipravdy hnutí ANO dnes v podstatě podporuje.

Zvenčí to můžeme vidět tak, jako že se ve sněmovně zbláznili, že už se úplně urvali od reality. Jenomže skutečnost je horší. Okamura intenzivně pracuje na zpochybnění našeho zakotvení v Evropské unii, na rozkladu demokracie a jejích hodnot. Pokud by se teď poslanci dohodli na změně jednacího řádu, na omezení obstrukčního blábolení, jenom mu nahrají na další kolovrátek, který se ujme i za zdmi sněmovny, na dezinformačních serverech, jež chrlí lži stejně intenzivně jako Okamura.

Okamurův obstrukční maraton. Je vláda rukojmím SPD a je nutný pandemický zákon? (Video DVTV z 2. února 2022)