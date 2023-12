Nevyužít Kalouska je jako mít v týmu Messiho a nechat ho sedět na lavičce

Nesrozumitelnost koalice Spolu dosáhla vrcholu u kandidátky do eurovoloeb. Nejsou s to srozumitelně vysvětlit, proč odmítají Miroslava Kalouska, zakladatele TOP 09. Vypadá to, že mají hlavně strach, aby nepřeskákal jejich koně.

Jo, to bejvaly časy, kdy to ještě topce slušně šlapalo. | Foto: Ludvík Hradilek

Vládě je často vytýkáno, že neumí "mluvit lidskou řečí", že nedokáže srozumitelně vysvětlovat své kroky, že jí nerozumí jak její voliči, tak ti, kteří by ji zřejmě nikdy nevolili. Vrcholem nesrozumitelnosti, vrcholem neschopnosti říct jasně, o co jde, je snaha zablokovat kandidaturu Miroslava Kalouska do Evropského parlamentu.

Andrej Babiš a Tomio Okamura musejí řičet nadšením. Ze zdánlivě normální, přirozené věci, kdy zakladatel TOP 09 oznámil, že chce do europarlamentu a že má "velké množství nominací" z regionů včetně pražské organizace "topky", se stala veřejná bitva uvnitř koalice Spolu. Když to sledujete zvenčí, máte dojem, že především ODS má z Kalouska strach, že se pro ni stal jakousi noční můrou, strašákem, jehož příchod očekávají s neskrývaným děsem.

Proč ne Kalousek? Nominace nezískal jen tak náhodou, ve straně je velmi populární coby její zakladatel, coby nejbližší spolupracovník zesnulého Karla Schwarzenberga, který mimochodem bude číst přímluvy na jeho pohřbu. Získal je také coby mimořádně nadaný politický řečník a uznávaný ministr financí. Proboha, proč ne Kalousek, budou si říkat jak voliči TOP 09, tak voliči Spolu, ale i voliči vládní koalice.

Hlásí se do voleb do europarlamentu. Oč v nich jde? Samozřejmě o vztah k Evropské unii, ale dnes především, dnes na prvním místě o budoucnost Evropy, tedy o válku na Ukrajině a o naši, rozuměj evropskou, schopnost Rusy odradit od útoku na západní země. Lze snad pochybovat, že by tohle Kalousek nechápal? Že by snad nepodporoval Ukrajinu? Že by snad nepodporoval Evropskou unii? Zcela jistě ne.

Tak co na Kalouskovi vadí? Jeho minulost, když pracoval na ministerstvu obrany? Uběhlo mnoho let, Kalousek nejenže nebyl nikdy vyšetřován, ale od té doby seděl jako ministr financí ve dvou vládách, jež vedla ODS, ve vládě Mirka Topolánka a ve vládě Petra Nečase. Byl dokonce mezinárodně uznávaným ministrem financí.

Víme, že v roce 2021 byl vnímán jako případná překážka pro sestavení koalice Spolu. Nechtěla ho jak ODS, tak lidovci, podle mne především z osobních důvodů. Kalousek ovšem odešel z vrcholné politiky, a tím zřejmě vzniku koalice ODS, TOP 09 a lidovců napomohl. Nekandidoval už tehdy znovu do sněmovny. Z centra pozornosti však nezmizel, právě naopak. Je až podivuhodné, jak snadno se v něm udržel.

Podívejme se na čísla, která snad něco o jeho popularitě vypovídají. Na síti X Kalouska sleduje 327,8 tisíce lidí. Obrovské číslo. Víc má Andrej Babiš 514,5 tisíce. Jen o velmi málo víc nasbíral premiér Petr Fiala 329,9 tisíce. Je pozoruhodné, že řadový člen místní organizace "topky" v Kosmonosech má prakticky stejný počet followerů jako premiér.

Předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou sleduje 170,4 tisíce lidí, předsedu lidovců Mariana Jurečku 61 tisíc, opoziční Alenu Schillerovou 65,2 tisíce, Karla Havlíčka 42,5 tisíce, Tomia Okamuru 53,1 tisíce lidí. A to ani nemluvím o tom, do kolika pořadů a vysílání je Kalousek pravidelně zván. Proč? Protože tam něco skutečně říká.

Tajné dohody voliče nezajímají

Co na něm tedy i dva roky po složení vlády "bez Kalouska" tak strašně vadí? Minulost to není, je to přítomnost. Premiér Fiala na Primě řekl, že si nedovede představit, že by na kandidátce koalice Spolu pro volby do Evropského parlamentu v příštím roce byl i Kalousek. Dodal k tomu, že Kalousek jeho koaliční vládu opakovaně v médiích a na sociálních sítích tvrdě kritizuje. "Ale počkejme, až TOP 09 dá nominace, věřím, že bude uvažovat ve všech souvislostech," dodal.

Vyjádření, zřejmě i k oněm "souvislostem", poskytl také již dohodnutý lídr kandidátky Spolu, europoslanec Alexandr Vondra (ODS): "Topka ví, jaké má domácí úkoly, a musí si je plnit. Lidovci i my jsme si je splnili a nikdo na ně ani na nás nekřičel, jak je máme dělat. My jsme si ty domácí úkoly vnitřně řekli a čekáme, že je všichni splní." Vondra přidal, že "pan premiér svým vyjádřením včera asi pomohl paní předsedkyni. Je dobře, že se angažuje". A ještě přidal jedno varování: "Když TOP 09 nesplní domácí úkoly, ohrožuje tím koalici." Míněno koalici Spolu.

Velmi silná vyjádření předsedy a místopředsedy ODS. Členy i voliče TOP 09 musí mimořádně iritovat ty "domácí úkoly". Jde o neveřejně uzavřené dohody o společné kandidátce, kam zjevně spadá podmínka, že Kalousek osobně nebude kandidovat a že nebudou nominováni "skokani" (lidé schopní ve volbě přeskákat ty na kandidátce nad sebou) mimo dohodnuté tváře. Chápal bych to, kdyby měl Kalousek na krku trestní stíhání nebo nějaký jiný velký malér. Nemá.

TOP 09 a Markéta Pekarová Adamová se dostala do pěkné mizérie. Část místních organizací chce, aby Kalousek kandidoval. Nejen proto, že ho mají rádi, že ho obdivují, ale i proto, že má opravdu hodně velkou šanci stát se europoslancem. A teď slyší, že by jen tahle jediná kandidatura mohla rozbít koalici Spolu. To zní opravdu absurdně, komicky.

Fialovi vadí, že Kalousek vládu v médiích i na sociálních sítích kritizuje. Jsou různé typy kritiky, Kalousek většinou poskytuje erudovaný, disentní pohled na ekonomické kroky vlády. Nelze o něm však říct, že by stál proti vládě, prostě říká to, co podle jeho názoru Fiala a spol. dělají blbě. Často se v kritice shoduje i s vládními poradci. Chytrý člověk je za kritiku, která má hlavu a patu, vděčný, protože mu pomáhá. Kalousek nikdy nevyzývá Fialův kabinet, ať jde od válu, jen oponuje některé jeho kroky. Ostatně podobně jako to dělají nezávislá média.

Dalo by se pochopit, kdyby Pekarová či rovnou Fiala vystoupili a řekli: To a to se nám na Kalouskovi nelíbí, to a to z jeho minulosti nás může poškodit. Kdyby jasně, přímo vysvětlili, o co jde. Nic takového neudělali. Nic takového zjevně nemají. Vypadá to, jako by měli strach, že tenhle pán stojící mimo hlavní politiku přeskáče jejích dohodnuté lídry, jejich představy.

Paradoxní na tom je mimo jiné i to, že Miroslav Kalousek je jeden z mála politiků, kteří dokážou bez potíží a suverénně oponovat Babišovi, Havlíčkovi a Schillerové a jejich četným populistickým výlevům.

Místo aby byla koalice Spolu spokojená, že za ni chce kandidovat tažný kůň, který má mimořádně silnou podporu veřejnosti a mohl by přitáhnout pozornost k eurovolbám, místo toho s ním válčí, sama se sebou válčí, a odvolává se na nějaké tajné dohody. Patlalové až hanba. Nenechat kandidovat Kalouska je asi tak stejné, jako mít ve fotbalovém týmu Lionela Messiho a nechat ho sedět na lavičce.

Video: "Mějte se moc fajn," rozloučil se s poslanci za potlesku Kalousek. Jako poslanec skončil (19. 1. 2021)