Neschopná opozice: Díru v sociálních službách nezvedla. Proto ji Babiš válcuje

"Naše vláda se rozhodla investovat jako žádná jiná v historii této země. Do vás, do vašich rodičů, do vašich dětí, do kvality vašich životů.“ | Foto: Reuters

Do nebe volající je pak dotace 100 milionů pro agrofertní pekárnu Penam, když není na péči o nemocné, nepohyblivé, lidi v rekonvalescenci.

Ve čtvrtek, den před začátkem voleb do Evropského parlamentu, pět opozičních klubů ve sněmovně (lidovci, ODS, piráti, STAN a TOP 09) oznamuje, že svolají mimořádnou schůzi kvůli vládním škrtům v sociálních službách. Až teď a nešikovně zvedají téma naprosto klíčové, výbušné, neboť na sociální služby městům a obcím náhle chybí dvě miliardy korun. Dvě vládou slíbené miliardy, upřesněme. Malér. Přitom sněmovna už koncem března požádala vládu, aby o doplacení jednala, neboť peníze lidem ve službách stačí jen do září.

O tématu jsem psal, zopakuji zde citaci pražské radní pro sociální oblast Mileny Johnové (Praha sobě), jež řekla: "Nikoho z nás nenapadlo, že vláda plánuje zcela zrušit dotaci na sociální práci s dospělými lidmi a seškrtat na polovinu rozpočet na práci s ohroženými dětmi."

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný na tiskovce opozičních klubů oznámil: "Nebojím se říci, že problém s poskytováním sociálních služeb je tak vážný, že hrozí kolaps. Vláda nesplnila slib, že najde pro tyto služby dvě miliardy korun." Peníze chybí na péči o seniory, handicapované, na děti a další potřebné, mnoha zařízením hrozí, že budou muset propouštět. Předseda ODS Petr Fiala vypíchl, že vláda místo pomoci potřebným dává peníze na slevy v dopravě, přestože mnozí tyto slevy vůbec nepotřebují.

Dvojka starostů Jan Farský si rýpl do Andreje Babiše: "Přijde mi absurdní, že stát marně hledá peníze pro slabé, kteří potřebují pomocnou ruku, a do toho vyjde tento týden zpráva, že se našlo 100 milionů korun na dotaci pro druhého nejbohatšího Čecha." (Ministerstvo financí poskytlo dotaci 100 milionů korun na výrobu toastového chleba firmě Penam, která patří do svěřenského fondu premiéra.)

Je to všecko pravda, všecko se to ví měsíc, či dokonce dva měsíce, ale vás udeří do očí ta neschopnost opozice zvednout opravdu zásadní, velké téma, a k tomu neschopnost zvednout je v předvolební kampani. Selhání vlády v sociálních službách je přece svým způsobem zásadnější než kauza Čapí hnízdo, než Babišova estébácká minulost, než čepice Silné Česko.

Téma do eurovoleb? Jistě

ANO, rozuměj Andrej Babiš, v minulých volbách odsálo voliče levici, sociální demokracii i komunistům. V inzerátech hnutí z roku 2018 stálo: "Makáme… Naše vláda se rozhodla investovat jako žádná jiná v historii této země. Do vás, do vašich rodičů, do vašich dětí, do kvality vašich životů." Pod slibem se skvělo ono známé "ANO, bude líp" a žlutá smajlíková tvářička.

Kde to je? Jak to, že už měsíc není pro opozici základním tématem hrozící krach v sociálních službách? Jak mohla přehlédnout tak zásadní téma? Tak zásadní pro lidi, dodejme. Tohle přece rodiny žijí, péči o staré a nemohoucí.

Kdo volí Babiše? Mladí lidé? Těžko, on fakt není sexy pro dvacetileté. Volí ho důchodci, kterým nasliboval hory doly, pracující, kteří mají staré rodiče a vědí, jak jsou na sociální péči často závislí, jak jim stát (zatím) pomáhá.

Ministryně sociálních věcí za "starou" levici, ČSSD, Jana Maláčová vypadá směšně. Zlobí se, že nedostala na dotace od ministryně státní kasy Aleny Schillerové (za ANO). Co Maláčová udělala? Podala demisi? Ne, ani ji to nenapadlo, chystá nějaké kroky… Přitom neměla jinou možnost než rezignací tlačit Babiše a Schillerovou, aby peníze našli.

Schillerová říká, že si obce mají najít zdroje. OK, jenže to se musí nachystat na roky dopředu, ne jim střihem, bez varování dát je zlomek a nazdar. Navíc víme, že Schillerová, vláda, dala populisticky slevy na vlaky studentům a důchodcům; tam přece platí, že si na cestování vlakem lidé mají sehnat peníze sami, není to zhusta nutnost. Do nebe volající je pak dotace 100 milionů pro agrofertní Penam, když není na péči o nemocné, nepohyblivé, lidi v rekonvalescenci.

Je to téma do eurovoleb? Jistě. Ukazuje, že Babiš slibuje a nemaká, neplní. A stárnutí a s ním spojené problémy jsou tématem celoevropským. Babiš neustále obviňuje Brusel, EU, to oni nám dávají peníze na golfová hřiště a podobné výtky (my na ta hřiště ovšem dotace žádali, že). Najednou se však ukazuje, že to on neumí peníze správně nasměrovat, důchodce už zblbnul sliby i skutky, to stačí.

Ve srovnání s jinými zeměmi EU až dosud sociální služby v Česku nebyly na špatné úrovni, pomoc existuje a přichází už dnes z různých zdrojů (stát, město, obce, rodina, neziskové organizace, charita, bývalý zaměstnavatel). Ovšem stát na úrovni měst a obcí je v mnoha službách momentálně nezastupitelný. Nelze slíbit dvě miliardy a nedat je.

Lidé se často podivují jak to, že má Babiš stále v preferencích okolo třetiny hlasů. Není divu, nemá rovnou konkurenci, opozice je bezzubá, hloupá, nerozezná zásadní téma, možná ji sociální oblast zas tak moc nebere. Pak se ale nemůže divit, že ji Babiš válcuje.