Nesekat trávu? Marnost, nadlidský úkol, sekací pudy nepřemůžeme

Hitem letošní sezony jsou neposekané trávníky. Už jste si asi všimli. A jestli ne, museli jste na to narazit ve zprávách. "Na nás se obrátily desítky obcí, dostali jsme desítky námětů a reakcí. Tím, že se o tom začalo mluvit, přineslo to jasný efekt, že už se začalo diskutovat s odborníky," chválí si nový trend ministr životního prostředí Richard Brabec, informovala ČT24.

Protože jde o novotu, nezbytná je edukace sekáčů a trávníkářů, v obecném smyslu apel na jejich zdrženlivost. Město Praha vydalo metodiku: stačí zvednout nože na 10 centimetrů. "Každý na první dotek pozná, že pokud strčí ruku do neposekané trávy, tak je tam chladněji a vlhčeji," vysvětluje v televizi magistrátní specialista péče o chráněná území a rozhrnuje pažit. A opravdu, neuvěřitelné: neposekaná tráva je zelenější, uvnitř leze brouček, snad to dokonce byla krůpěj rosy, co se v nízkém slunci zalesklo!

Objev Ameriky - ničím jiným celý ten "trend" není - výmluvně ilustruje naši zpitomělost. Asi se moc koukáme na Wimbledon a na reklamy na sekačky a jiné atributy spokojeného života. Reflex: Posekáno, sestříháno - správně, pořádek. Roste to - problém, zanedbáno, chaos se blíží.

Že když se v horkém létě poseče tráva až u země jako žiletkou, tak zaručeně zežloutne, případně zmizí, půda pod ní ztvrdne a vláha a živočichové se vypaří, to by mělo přece dát rozum, na to netřeba odborných metodik a ministerských pokynů. Povolat do služby zdravý selský rozum - konečně správná příležitost!

Věc je ale složitější. Imperativ "nesekat" se prosazuje jen obtížně. Nejde jen o to, že se roky standardně sekalo, co to šlo, a změnu si neosvojíte ze dne na den. Kořeny sekání jsou ve skutečnosti mnohem hlubší, jde o náš sekací pud, což je evoluční záležitost. Lidi nepředěláte.

Neposekaná tráva je podezřelá. Jdete kolem a co vás napadne: Proč to tak nechají, kde se flákaj? Hrozící nebezpečí správně anticipují v Sokolově: "Vybrali jsme čtyři místa, kde seče budou provedeny až na konci roku. Tyto plochy budou osazeny cedulkami, aby občané viděli, že louky zůstávají nesečené ne kvůli naší neschopnosti, ale že opravdu chceme vyzkoušet, jak tam květena a celá situace bude vypadat," informoval místostarosta Karel Jakobec.

To je ono. Nestačí instruovat žence, ale také, nebo spíš především, ostatní obyvatelstvo. Cedule - Vážení občané, tady se neseká, ale i když vám to připadá nepatřičné až nehorázné, tak je to schválně, takže si nemusíte stěžovat na radnici - míří k podstatě věci.

Správná, žádoucí je aktivita. Ta se cení a poptává, tak jsme se vyvinuli a udržujeme se v chodu. Sportovní a volnočasové aktivity, kulturní aktivity, obchodní aktivity, diplomatické aktivity, informační a dezinformační aktivity, první stupeň povodňové aktivity, nějaké aktivity vyvíjíme celý život a jsme zvyklí jim čelit od jiných. Facebook je zoufalý z malé aktivity uživatelů - ukázalo se, že téměř 40 procent Čechů tam nepřidává příspěvky vůbec nebo jen několikrát ročně. Pasivita - průšvih, zhouba.

Přirozené nám přijde sekat, kdežto vykašlat se na to a nechat trávu bujet se nám zdá "proti přírodě", no minimálně divné. V Sokolově by mohli vyprávět.

Odepřít si sekání nebo jen ustát ten zneklidňující pohled na neposečená luka znamená zříct se aktivity. Nedělat nic, a ještě navíc přijmout hypotézu, že je to správné. Požadavek sekací askeze je ve skutečnosti jednou z nejnáročnějších mentálních operací v dějinách moderního člověka: nechat věci tak, jak jsou. Přemoci sebe sama. Snad to na ministerstvech životního prostředí a zdravotnictví doceňují.