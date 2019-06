Nezapomněli jste na Staňka? Zeman už je duchem na rybníce, kultura počká

Příběh zatím trvá čtyři neděle.

Je to trochu nápadné. Zatímco když na zelený čtvrtek odstoupil ministr Jan Kněžínek, Hrad zařadil třetí kosmickou rychlost. Kněžínek se nejdřív dozvěděl, že už to nechce dělat, nebo jak to bylo, a za chvíli už hradní kancelář oznámila jmenování Marie Benešové. Veselé Velikonoce!

Dnes je středa 12. června, sice vedro k padnutí, ale to ještě nevysvětluje, proč je pořád ministrem kultury Antonín Staněk, a vleče se to jak zpomalený film. Prezident republiky s oblibou peskuje jiné za lenost - poslední dobou například soudce a nejvyššího státního zástupce. U změny na kultuře se jedná o slovo do vlastních řad.

Příběh zatím trvá čtyři neděle. 15. května Staněk oznámil, že rezignuje (i když se mu nechce a dělá to dobře, ale podvolí se přání strany). Ne bystře hned, k 31. květnu. 20. května to dal premiérovi písemně, ten nechal rezignační listinu doručit na Hrad, Miloš Zeman ji podle očekávání nepodepsal. 31. května Babiš poslal druhý papír, s návrhem na Staňkovo odvolání a na jmenování Michala Šmardy, jak si přeje koaliční sociální demokracie. Od té doby - nic.

Zeman se se Šmardou chce napřed sejít - v pořádku, běžný postup. Ale kdy, až naprší a uschne? Hamáček minulý týden nadějně hlásil, že "jediné, co tam je teď v cestě, je jeho zahraniční cesta do Slovinska." Prezident se z ní vrátil 6. června, minulý týden ve čtvrtek. Od té doby i pracoval, podepisoval, dal rozhlasové interview, přijal ředitele ČEZu Daniela Beneše nebo zmocněnkyni pro lidská práva Helenu Válkovou. Zřejmě urgentnější případy k řešení než tuplovaně končící člen vlády - nejdřív rezignuje, pak ho chce premiér odvolat, ale prezident, který to má ústavním v popisu práce, si počká. Je to Miloš Zeman.

Samozřejmě, i kdyby se Zeman konečně se Šmardou potkal, ještě to s jistotou neznamená, že výměna ministra dostane novou dynamiku a bude otázkou několika málo dní.

Záležitost je jasná, Staněk je Zemanův kůň, navíc se za něj byl přimlouvat Vojtěch Filip (ale co je komunistům po tom, když nejsou ve vládě?), jde o další příležitost rozčilovat své odpůrce a pohrávat si s chřadnoucí sociální demokracií. A také s Babišem - když si to premiér, zodpovědný za vládní tým, nechá líbit.

Jan Hamáček v pondělí z optimismu slevil a nechal se slyšet, že situace na ministerstvu kultury by mohla být vyjasněna do konce měsíce. Patrně června 2019. V tom případě upozorňujeme, že hlava státu plánuje od 25. června oficiální návštěvu Vysočiny a pak dovolenou v Novém Veselí. A z rybníka asi kulturu nebude řešit tuplem.