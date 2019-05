ODS má Antibabiše, chce vícerychlostní Evropu a Česko v pruhu pro traktory

Předseda ODS Petr Fiala se zlobí, že jim šéf ANO Andrej Babiš uloupil heslo Silné Česko, ale ono by to odeesácké heslo mělo znít spíš „prostě Česko“.

Není to zrovna rachot, velesvist, se sněmovními volbami se to nedá srovnat, ale kampaň před eurovolbami běží a čeká se vyšší zájem voličů než minule. Svoje kandidáty, program i video představila také ODS. Oproti ANO nestojí kampaň modrých na pustém marketingu, není to jen čepice a jen sliby konzumentům, že skončí dvojí ceny potravin (zatímco agrofertní špekáčky prohrávají v testech kvality).

Fialova strana nabízí jakýsi prostý program pro unii, o jehož prosazení se má postarat úspěšný europoslanec a jednička eurokandidátky ODS Jan Zahradil, jehož Fiala po evropsku nazývá "spitzenkandidátem". Zahradil byl totiž zvolen také lídrem Aliance konzervativců a reformistů v Evropě (ECR), a pokud by ECR uspěla, ucházel by se o místo předsedy Evropské komise, jímž je dnes Jean-Claude Juncker. Pokud by skutečně "junckeroval", zájem Čechů o EU by asi přece jen o něco povyskočil.

Žijeme v době sítí, důležité je tedy video, modrý volební klip. Jmenuje se Andreji, už toho máme dost! a, jak lze vytušit, je z velké části věnován šéfovi ANO a vlády Andreji Babišovi. Klip je to svižný, dobře natočený a střižený, pro Facebook (jako) dělaný, začíná větami "Andrej si myslí, že jsou všichni úplně blbí", pak skočí na české sucho a řepku, poukazuje na úspěch Babiše - podnikatele v době "Palerma", na to, jak čerpá české dotace, když mu Brusel evropské kvůli možnému střetu zájmů pozastavil. Klip se pak dostává k závěru, "pojďme volit a řekněme mu, že už toho máme fakt dost".

Video jede, oplývá jednoduchostí (i jistou fialovskou opatrností), ale vykazuje jednu velkou slabinu, v centru pozornosti je Babiš (on by řekl Antibabiš). Vysloveně chybné je ono "řekněme mu", jako by eurovolby byly o Babišovi, jako by voliči něco říkali jemu. Asi milionkrát bylo napsáno a řečeno, že tohle nefunguje, že to spíš Babišovi pomáhá. Video jaksi samozřejmě (marketéři ANO se řehtají) přebírá jeho červenou kšiltovku, byť s jiným nápisem.

Jistě, ODS je opoziční strana, její hlavní soupeř je ANO, to sedí, ale zároveň z videa leze až jakási fascinace Babišem, jako by modré prostě uhranul, což je chyba. Další vadou videa je fakt, že oplývá vizuálně lehkou formou, ale zároveň bere Babiše smrtelně vážně.

Evropa dvousrdcatá, Česko dvouocasé

Přitom ODS, jak už řečeno, jakýsi jednoduchý program pro složitou Evropskou unii nabízí. Popsal ho předseda Fiala i lídr Zahradil, když spouštěli "ostrou kampaň". Její heslo zní: "Jsme srdcem Evropy. Chceme být slyšet."

V tom kampaň ODS splynula s kampaní polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), již vede Jaroslaw Kaczyński. I oni mají slogan #PolskaSercemEuropy. Vypadá to, že Evropa je tedy dvousrdcatá (jako český lev dvouocasý). Připomnělo mi to doby porevoluční, kdy jsem jezdil za vnitro na evropská jednání a občas taky řekl, že "jsme srdcem Evropy", a jak se posluchači šklebili nad tou naivní a levnou banalitou.

Europrogram ODS? Evropská unie je v krizi, Česko nesmí stát stranou, ODS má plán, jak EU z krize vyvést. (Ambiciózní nadmíru, ale proč ne.) Příliš dlouho se prosazoval "koncept nekonečné integrace". ODS se chce stát jakýmsi středem, není ani pro federalizaci EU, ani pro czexit. Chce bezpečnou vnější hranici, uvnitř volný pohyb, svobodný trh "bez zbytečných regulací" (co to ale je, že), velký "právní úklid evropské byrokracie". A pak EU "pro každého", jak pro ty, kteří chtějí více integrovat, i pro ty, kterým dnešní stav integrace stačí. Tak vypadá plán ODS. A dodejme, že modří dnes odmítají přijetí eura.

Pokud už nějaký český pravicový volič o EU uvažuje, tenhle opatrný mix, ani bos, ani obutý, ani oblečený, ani nahý, by mu mohl vyhovovat. Jan Zahradil říká, že by Evropská unie měla být vícerychlostní a pružná. Původní strašák, vícerychlostní EU, nabízí jako výhodu. - Bylo by skutečně tak výhodné jet pomalu po rychlé eurodálnici, někde v pruhu pro těžkopádné traktory? Je to takový neczexit, zůstat uvnitř, ale nechat "je", ať se integrují, zatímco my si ponecháme výhodu svobodného pohybu a přístup na trh. Jinak si to tu budeme pytlíkovat sami, pokud možno bez Babiše.

Je to program neprogram, taková doma dobře zažitá chytristika, přijetí stavu, nikoli pokus o jeho zásadní měnění. Pokud tedy Fiala říká, že jeho strana má silný program pro Evropu, rozhodně to není žádný posun jinam, ani ven, ani dovnitř. Zní to podobně, jako by modří doma v Česku se vší rozhodností říkali "nebudeme nosit červenou čepici, ne a ne".

Předseda ODS se zlobí, že jim Babiš uloupil heslo Silné Česko, ale ono by to odeesácké heslo mělo znít spíš "prostě Česko". Jinak ten "právní úklid" by se dal klidně aplikovat i doma.