ODS už není lídrem pětikoalice. Rakušan a Bartoš z nás nechtějí mít zrezlou konzervu

Petr Fiala má za sebou velmi těžké období, má nárok být unavený. Ale jako premiér vlády nemůže přestat Česko měnit k lepšímu. To po něm jeho voliči nechtěli.

Budou vládní reformy pokračovat, nebo nebudou? Mají se zásadní změny v polovině vládnutí skončit a dva roky už jen hrát o přízeň voličů? A kterých voličů? Dva výroky, nejprve ministra financí Zbyňka Stanjury, pak i premiéra Petra Fialy (oba ODS), o konci reforem vyvolaly silnou protireakci u koaličních kolegů ve vládě.

Stanjura řekl, že už nepřijde žádná "dramatická změna legislativy", přičemž reformy se bez změny zákonů obvykle neobejdou. Důvod: "Neodpovídá to logice volebního cyklu a také to neodpovídá zájmům a volání voličů po nějakých razantních změnách." S pojmem "voliči" musí politik nakládat velmi opatrně, především by měl znát ty svoje. Je pravda, že voliči ODS a voliči ostatních stran pětikoalice nechtějí žádné velké reformy? Trefil se Stanjura?

V podstatě to samé řekl pro Reflex premiér Fiala: "Musíme si otevřeně říct, že naše společnost není nakloněna razantním změnám. Naše vláda je poučena z chyb předešlých vlád, a změny jsou proto spíše evoluční než revoluční. Aby to nezasáhlo příliš výrazně a nespravedlivě nějakou sociální nebo profesní skupinu." Realita?

Vypůjčím si titulek iHned.cz, který cituje Daniela Prokopa, člena Národní ekonomické rady vlády (NERV): Vláda nemyslela na chudé, chybí jí vize hlubších reforem, říká sociolog Prokop. V textu se dočteme: "Podle mě by náladu v Česku nejvíce zvedla cílenější pomoc zhruba třetině chudších rodin s dětmi - ať už v daních, sociálním tarifem energií či snížením poplatků za vzdělávání. A odvážnější a konkrétnější vize reforem ve vzdělávání, energetice a dalších oblastech, ke které se mohou upnout ti, kteří vlastní hospodaření zvládají."

Výroky Stanjury i Fialy v podstatě ukazují dnes již celkem známý fakt, že ODS nebyla na vládnutí skoro vůbec připravena. Neměla hotové balíky změn, které by mohla ve svých resortech rychle nasadit. Navíc přišly těžké krize a válka na Ukrajině. Pro Fialu to celé musí být velmi vyčerpávající. Do toho skličující vývoj preferencí politických stran, kdy Babišovo ANO dosahuje ke 35 procentům, to nepřidá. Plus vědomí, že někteří ministři jsou prostě slabí.

Důležité přitom je, že v první polovině pětikoaličního vládnutí byla ODS hlavní vládní stranou, lídrem. Logicky: má premiéra, ministra financí, ministryni obrany.

Po opatrnických či přímo slabošských výrocích Stanjury a Fialy se to začíná měnit. Ozval se Vít Rakušan i Ivan Bartoš, ohradil se Marian Jurečka. A vlivný "řadový člen TOP 09" Miroslav Kalousek vládě vzkázal: "Bez většího reformního úsilí se z toho srabu nedostaneme." Ti všichni a mnozí další jako Danuše Nerudová s koncem reforem nesouhlasí, nic takového si nepředstavují. Proč? Mají jiné voliče než ODS? Mají jiné představy o politice než politolog Fiala? Nemyslí si, že "naše společnost není nakloněna razantním změnám"?

Zjevně si to nemyslí. Nebo prostě vědí, že se Česko bez reforem zastaví, nehne dál. Rakušan: "Letos potřebujeme zreformovat penzijní systém, schválit korespondenční volbu, udělat jasný krok směrem k euru a pokračovat v zásadní proměně školství a energetiky. A tím určitě nekončíme."

ODS vypadá jako ustrašená, neprůbojná strana, která se bojí vlastních voličů

K důchodové reformě nutno podotknout, že česká populační predikce vypadá strašidelně: budeme stárnout, rodit se bude stále méně dětí, nezachrání nás ani uprchlíci. Podle demografů Češi nebudou schopni prosté reprodukce obyvatelstva. K té by muselo na sto žen připadat alespoň 210 dětí. Dnes na sto Češek připadá jen 162 potomků a statistický úřad předpokládá, že v příštích letech to ještě víc poklesne. Odtud plyne, že důchodový systém nemůže být vystavěn jen na platbách lidí v produktivním věku, i když se tento věk prodlouží. Bude se do něj muset přispívat odjinud, jinak. Nebo se budeme muset naučit šetřit si na důchod sami.

Kdo sleduje roční vývoje teplot, nemůže nevidět, kam se řítíme. I v oblasti ekologie, spalování, znečišťování ovzduší, vysychání řek potřebujeme zásadní změnu přístupu. O tom se skoro vůbec nemluví. Plus změna školství včetně nutné moderní mediální výuky, jež by lidi učila aktivně čelit dezinformacím. Korespondenční volba je fér vůči našim lidem v zahraničí. A stranám v pětikoalici nabízí posilu ve volbách. Není možné ji vzdát. Manželství pro všechny jde k mladým lidem, k budoucnosti. Reformu potřebuje policie, zbytečně utrácíme miliardy za strážníky, za obecní policii. Atd.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš konec reforem odmítá, slibuje velkou aktivitu. Zmiňuje zákon o podpoře v bydlení. "To je klíčová reforma pro obce, na jejímž základě by mohly pomoci až 1,6 milionu lidí, kupříkladu díky speciálnímu poradenství nebo městskému bytovému fondu." Mluví o reformě sociálních dávek a nutnosti změnit zákon o státních zástupcích. Chce legalizaci marihuany a manželství pro všechny.

Předseda lidovců Jurečka chystá důchodovou reformu (pokud to skutečně bude reforma), dále reformu dávkového systému a úpravy zákona o sociálních službách. Uprchlíci z Ukrajiny by podle něj příští rok mohli získat přístup do českého systému dávek. Cestou k tomu je jednak digitalizace, a jednak dávková reforma. - Mimochodem, stát by měl udělat maximum pro to, aby od nás uprchlíci neodcházeli. Potřebujeme je.

Z reakcí jednotlivých koaličních stran jasně vyplývá: ODS přestává být lídrem pětky. Rakušan, Bartoš, jehož strana si v preferencích udržuje čísla okolo 10 procent, ale i Jurečka rozhodně s reformami končit nechtějí. Kalousek jako slyšitelný hlas z topky taky ne. Dělají to především proto, že reformy potřebujeme jak prase drbání, ale taky proto, že jejich voliči reformy nejspíš opravdu od vlády očekávají.

ODS se dostala do velmi nepříjemné situace, najednou vypadá jako ustrašená, neprůbojná strana, která se bojí vlastních voličů. Jen tak na margo, Fiala nechce přijímat euro, ale řada voličů ODS na to má zřejmě čím dál víc opačný názor. Údajně až polovina by byla pro euro. Proč? Zřejmě jim dochází, jak cenné by v dnešní situaci pro nás bylo dostat se do hlavního jádra zemí Evropské unie.

Pro Česko zcela zjevně platí: udělat ze sebe uzavřenou, rezavějící konzervu nepřinese nadějnou budoucnost. Smysl má zůstat živým, měnícím se organismem, který odstraňuje to špatné, myslí na chudé a chudnoucí a hlavně se nebojí každého šustotu průzkumových papírů.

Video: Já se do toho nebudu pouštět, řekl Aktuálně.cz k euru premiér Fiala (4. 1. 2024)