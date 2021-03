Odvolat před volbami ředitele ČT Dvořáka? Babiš by byl blázen, malérů má dost a dost

Jedna věc je mít v Radě lidi, kteří Dvořáka drží pod krkem a dělají mu peklo ze života, druhá je nechat ho sejmout a dát najevo, že chci ČT ovládnout.

Už je to tu zase, v květnu budou volná čtyři místa v Radě České televize, a teď koho tam poslat. Máme v dobré paměti (a taky přímo před očima), co se stalo po loňském doplňování Rady: zvoleni byli Luboš Xaver Veselý, Hana Lipovská a Pavel Matocha, parta tří záškodníků, jejichž úkolem je být současné ČT osinou v zadní části těla. Případně odstranit ředitele Petra Dvořáka a posadit tam někoho "lepšího", přijatelného (jak se píše na dezinfoserverech) PRO VŠECHNY!!!, někoho, kdo by se líbil Václavu Klausovi seniorovi i juniorovi, Dominiku Dukovi, Tomio Okamurovi a dalším VŠEM!!!

Je pozoruhodné, jak promyšlený, trvalý, naplánovaný je ten útok na veřejnoprávní televizi. Jak to jde pěkně krok za krokem, postupně se ovládne Rada, ČT čelí pravidelným atakům z Hradu, z SPD, od komunistů, nová košťata v Radě tlačí víc a víc, hledají maličkosti, které by použily proti řediteli Dvořákovi, jehož chtějí odvolat, odvolat, odvolat.

V květnu končí mandát Jaroslavu Dědičovi, Jaroslavu Maxmiliánu Kašparů, Jiřímu Kratochvílovi a Danielu Váňovi. Volební výbor Sněmovny zahájil slyšení 56 uchazečů a do Rady jako obvykle kandidují jak lidé úctyhodní (třeba Martin Mejstřík, jeden ze studentských vůdců sametové revoluce, což je ovšem dnes spíš na překážku), tak všelijaké postavy, u kterých se o úctu veřejnosti zcela jistě nejedná.

Tak třeba Jaroslav Novák Večerníček, poradce předsedy SPD Tomia Okamury, který při slyšení pravil toto: "Nezávislost je nesmysl, nikdo není nezávislý." Ideální postoj pro Radu. Nebo novinář Milan Rokytka, který se před třemi roky slavně a nezapomenutelně opil ve štábu Miloše Zemana při prezidentských volbách a sám to popsal takto: "Milan Rokytka prožil v TOP hotelu mimotělní zážitek a komunikoval s jakousi duchovní entitou či konglomerátem bytostí, která ho však nenabádala k obětování prvorozeného syna." (Týdeník občanské právo, 3. února 2018). Ideální budoucí radní.

Nebo publicista Jefim Fištejn, který si stěžuje, že ho nezvou do ČT, neboť "nesdílí skupinový názor" (není jasné jaký má na mysli). Zástupce šéfredaktora zpravodajství František Lutonský na to ovšem obratem tweetoval: "Vážený novinář Jefim Fištejn při slyšení kandidátů do Rady ČT říká, že mu byl vystaven zarach do vysílání. Za poslední dva roky se ta stopka přetavila ve 28 účastí při vysílání ČT24."

Nebo videobloger František Kubásek, ten je zase veřejnosti znám tím, že mu YouTube zablokoval kanál kvůli šíření nenávistného obsahu. Taky má jistě velkou šanci, protože nenávist (k ČT), to je to, co se hledá, co zabere.

Finta Hany Lipovské

Pozornost Rady se nyní soustředí na generálního ředitele Dvořáka. U převažující části radních je patrná snaha vyšťárat na něj cokoli, "dostat ho", najít chybu, porušení zákona. Minulý týden se to podařilo radní Haně Lipovské (jakési "prodloužené paži" Institutu Václava Klause a Jany Bobošíkové). Na její návrh Rada schválila oznámení generálnímu řediteli Dvořákovi, že nesplnil její usnesení.

Za záminku posloužila divácká stížnost na Dvořákův údajný střet zájmů. Šlo o to, že jeho partnerka vede Leica Gallery Prague a informace o jejích výstavách se objevily v kulturním servisu ČT. Problém (vskutku obří) tkví v tom, že za Dvořáka odpověděl Radě v zastoupení ředitel korporátních vztahů ČT Vít Kolář. Na to Lipovská: "Já to beru tak, že na naši žádost generální ředitel osobně neodpověděl. Je to kličkování a vytáčení." Podle zákona má odpovědět ředitel. - Jde o zjevný chyták, fintu, jak Petra Dvořáka dostat, jak konečně umožnit hlasovat o jeho odvolání.

Nemá smysl popisovat řadu dalších snah, jak televizi poškodit, načapat. Radě najednou nejde o "kontrolu činnosti České televize" (tedy o dohlížení, jestli jsou plněny úkoly "veřejné služby v oblasti televizního vysílání" a naplňovány zásady "vyplývajících z Kodexu České televize", viz zákon o ČT), ale o výměnu ředitele.

Proč? Kdo to chce? Jak už řečeno, chtějí to ti, kteří na ČT útočí, kterým vadí snaha o vyvážené, pravdivé, ne fake, ne dezinformační zpravodajství. Hrad (Zeman), SPD (Okamura), Trikolóra (Klaus). Institut Václava Klause, ale i poslanci ANO a samozřejmě i "echo Moskvy", tedy komunisté.

Když se ale podíváme na vysílání ČT zblízka, vidíme, že tam velmi často vystupují lidé typu Okamury, Fialy z SPD a další a další nemající co říct, každý divák to zná. A pak je tam několik investigavců, kteří pijí krev Zemanovi, Babišovi a dalším, to ano.

Otázkou je, zda chce premiér Andrej Babiš (ANO), aby byl Petr Dvořák v brzké době, tedy před volbami, odvolán. Jedna věc je mít v Radě lidi, kteří Dvořáka drží pod krkem a dělají mu peklo ze života, druhá je nechat ho sejmout a dát jasně najevo, že chci ČT obsadit svým člověkem, ovládnout. (Babiš bude těžko chtít, aby značně sledovanou veřejnoprávní televizi vedl někdo od Zemana, Okamury, Klause či Filipa.)

Premiér má dnes starostí až nad hlavu. Padá mu obliba. Navíc Petr Dvořák není žádný disident, který by šel premiérovi a jeho lidem hrdinně po krku. A ČT sama, přiznejme si to, není a nebude BBC. Vyhnat před volbami Dvořáka, to by byla další chyba. Mohla by stát další hlasy voličů.

Ne, dosavadní tlak Babišovi jistě vyhovuje, drží veřejnoprávní televizi pod krkem, ta působí velmi zkroceně, i když stále dál usiluje o objektivitu. Babiš by byl blázen, kdyby nechal Dvořáka odvolat, vytvořil by proti sobě další útočnou frontu. Pro něj je momentálně mnohem výhodnější si tam Dvořáka držet. Otázkou je, jestli ukočíruje radní typu Lipovské.

