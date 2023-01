Ohromující čísla. Pavel i Babiš mohou být spokojeni, ten první ale víc

Zatímco v roce 2018 si kompletní výlov protestního rybníku nechal Miloš Zeman až na druhé kolo, nyní se to předsedovi ANO podařilo už v tom prvním - a nemá dál moc kde brát. Z generála ve výslužbě se stává favorit.

Titulek v této rubrice na sklonku pracovního týdne nabádal: "Volební rekord je na dosah. Snad se ho dočkáme. Není důvod nejít k urnám." Stalo se. Už v prvním kole přišlo využít svého práva 68 procent voličů. To je nejen více než v roce 2018 (62 procent), ale překonává to i dosavadní rekord z druhého kola (66 procent). A není vůbec vyloučené, že závěrečný souboj Petra Pavla a Andreje Babiše (ANO) nakonec přitáhne i více než 70 procent oprávněných - číslo, jaké zde od poloviny 90. let nepamatujeme.

Předvolební průzkumy postupujícím věštily zisk pod 30 procenty, nakonec si ale oba sáhli na výrazně více. Opačným směrem se naopak předpovědi mýlily v případě Danuše Nerudové, kterou oproti odhadům přišlo podpořit o dost méně lidí - zjevně nemalou část svých příznivců "odevzdala" konkurenci už před prvním kolem.

Nepotvrdily se naštěstí obavy, že extrémní kandidát Jaroslav Bašta (SPD) by mohl skončit na třetím místě. K tomu mu nepomohl ani fakt, že jeho stranický šéf Tomio Okamura nechal oblepit republiku billboardy, na nichž sliboval odvolání vlády.

Začíná tak dvoutýdenní odpočet, po němž odstartuje velké finále, ve kterém bude pro vítězství třeba získat bezmála tři miliony hlasů, dostaví-li se k urnám opět srovnatelné množství lidí.

Závratné počty

Babiš to nyní z různých stran po právu schytává za blouznění o mírové konferenci na Pražském hradě i ukňučenou povolební reakci. Nenechme se ale mýlit, celkově předvedl velmi dobrý výkon, který nakonec asi překvapil i jeho.

Připomeňme, že původně zoufale hledal kohokoliv přijatelnějšího, než je on sám, kdo by v prezidentské volbě slušně hájil značku ANO. Nešlo mu o vítězství, ale o to, aby v kampani nezazářil nějaký jiný kritik vlády - a jeho strana tak nepřišla o část elektorátu. Nakonec musel kandidovat sám.

A ve svém základním úkolu - udržet ANO na očích jako protestní sílu - jednoznačně uspěl. Ani v nejrůžovějších snech si jistě nepředstavoval, že by k sobě dokázal strhnout o dost více lidí než půldruhého milionu, který přišel jeho stranu podpořit ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Nakonec nechybělo mnoho k tomu, aby to byly tentokrát miliony dva.

Pravděpodobně tedy zvládl přilákat voliče KSČM, ČSSD - a co je nejdůležitější, také SPD. Tomiu Okamurovi sázka na Jaroslava Baštu, který nedostal ani pět procent hlasů, nevyšla. Jeho příznivci už v prvním kole odešli za Babišem, což předsedovi ANO citelně pomohlo.

Ještě větší úspěch ale zaznamenal Petr Pavel. V diskusích před volbami se o tom prakticky nemluvilo, ale občanští kandidáti postrádali pevné voličské jádro, jímž naopak disponuje Andrej Babiš. Nikdy nikam nekandidovali, jejich podpora tedy byla a je mnohem mělčí.

Pavel se o hlasy dlouho přetahoval především s Danuší Nerudovou, ale už ze speciálního průzkumu, který přinesl server Aktuálně.cz ve spolupráci s výzkumnou agenturou Behavio, bylo jasné, kdo má navrch.

Generál ve výslužbě bodoval u voličů koalice Spolu znatelně více než bývalá rektorka - a zároveň paritně u voličů Pirátů a Starostů. Bude také nyní zajímavé sledovat detailnější analýzy voličské účasti - zda neukážou, že svým vojáckým vzezřením i heslem o řádu a klidu nakonec dokázal získat i některé protestní voliče. Poskládat z lidí, kteří nikdy předtím pro jméno Pavel nehlasovali, bezmála dvoumilionovou armádu příznivců, je rekordní výkon, jenž o hodně překonává 1,3 milionu voličů shromážděných Jiřím Drahošem v prvním kole předchozí přímé prezidentské volby.

"Stop Pavlovi" nebude stačit

Jakkoliv oba postupující mohou být spokojeni se svým výsledkem, vítěz prvního kola přece jen více. Babiš zazářil, ale podle všeho o moc výše už vystoupat nemůže. Repete toho, co se podařilo Miloši Zemanovi v roce 2018, je nyní nepravděpodobné.

Jen pro připomenutí. Jakmile skončilo první kolo v roce 2018, zachvátilo Drahošovy příznivce nadšení, protože skoro všichni poražení kandidáti jej podpořili. Aritmetickým součtem tak měl snadno přeskákat obhajujícího prezidenta, který navíc zdánlivě už neměl kam sáhnout pro další hlasy. Jenže jak víme, Zemanovi se útokem na údajného agenta migrantů Drahoše podařilo zvednout z pohovek voliče SPD a KSČM, jež ho pak katapultovali k vítězství. Babiš však tento elektorát zjevně dokázal aktivizovat už v kole prvním.

Neznamená to ovšem, že by mohl Pavel nyní spokojeně zalehnout ke spánku na vavřínech, jako to minule udělal právě Jiří Drahoš. Z let 2018 i 2013 dobře víme, že poražení kandidáti sice mohou své příznivce vyzývat k lecčemu, neznamená to však, že ti by je kdovíjak poslouchali.

Důležité tak bude, jak se nyní zachová především tři čtvrtě milionu mladších a liberálnějších voličů Danuše Nerudové. Je silně nepravděpodobné, že by ve významnějším množství odešli za Andrejem Babišem, ale bohatě stačí, aby zůstali po vypadnutí své favoritky doma - a konkurentovi Petra Pavla to pomůže do sedla.

Přes všechno řečené však vítěz prvního kola zůstává favoritem. I kdyby Babiš inovoval staré Zemanovy billboardy "Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše! Volte Zemana" do podoby "Stop Fialově vládě a Pavlovi. Tato země je naše! Volte Babiše!", nic zatím nenasvědčuje tomu, že by to tentokrát mohlo stačit na úspěch v druhém kole třetí přímé prezidentské volby.

Video: Podpora Pavla i uznání prohry. Jak na výsledky reagovali neúspěšní prezidentští kandidáti (14. 1. 2023)