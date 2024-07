Orbán je v Kyjevě. Ruské síly nakonec přece jen pronikly do města, vtipkují Ukrajinci

Maďarsko se ujalo půlročního předsednictví Evropské unie a premiér Viktor Orbán prý v Bruselu slíbil, že bude dělat zodpovědnou politiku, žádnou partyzánštinu.

A začal hned: v druhý den předsednictví se vydal do Kyjeva. Byl posledním z významných politiků členských zemí Evropské unie a NATO, který se do napadené země ještě nevydal.

Orbán je politikem, který válku hodnotí jako teritoriální spor Ukrajiny a Ruska. Ne jako projev touhy ruského režimu diktovat jiným zemím, jak se mají chovat, kam mají nebo nemají vstupovat a že Kreml má právo jim do toho mluvit. Přes noc se Orbán nezmění a z Kyjeva se určitě nevrátí jako člověk, který prozřel a najednou vnímá, kdo je agresor a kdo se brání. Možná navštíví Buču nebo jiné místo ruských válečných zločinů, možná ne. Ale není typem, se kterým by to nějak hnulo. Oslavovat, že maďarský premiér vystupuje z vlaku na kyjevském nádraží, nemá smysl. Jak se říká, je to lepší než sbíječkou do zubů, ale nic, na co by se měly skládat básně.

Ukrajinci na sociálních sítích vtipkují, že po neúspěšné invazi na jaře 2022 nakonec přece jen ruské síly dorazily do Kyjeva.

Ukrajinci ale s Orbánem musí jednat, je to čistý pragmatismus. Maďarsko je sousední země a vzhledem k právu veta v Evropské unii jim komplikuje život průtahy a blokováním vojenské i finanční pomoci. Orbán nechce Ukrajinu v Evropské unii ani NATO, přitom se zdá pravděpodobné, že premiérem bude ještě mnoho let. Mluvit se s ním má, jeho úplné ignorování by Ukrajincům nic nepřineslo.

Maďarský premiér, ať se nám to líbí, nebo ne, má vliv na Donalda Trumpa. Má k němu řekněme "exkluzivní přístup." Loni během své návštěvy USA podle svědků Trumpovi několik hodin vykládal o historii Ruska a Ukrajiny a co si o tom myslí. Republikánský kandidát na prezidenta kýval hlavou, moc toho neřekl. Každopádně s Trumpem asi budou muset Ukrajinci a s nimi všichni ostatní také jednat od ledna příštího roku, kdy se nejspíš stane prezidentem.

Větším historickým traumatem než sovětská agrese v roce 1956 a potlačení povstání je pro mnoho Maďarů Trianonská smlouva z roku 1920. Vidí to tak, že ztratili své území a miliony svých krajanů. Rok 1956 a sovětské tanky v ulicích Budapešti pro většinu z nich nejsou tím, co rok 1968 a sovětské tanky v Praze pro Čechy. Když projíždíte vesnicemi třeba na východě Maďarska, vidíte často u silnice mapy takzvaného Velkého Maďarska.

S Orbánem se má mluvit a říkat mu: Dobře, nechápeš, že Ukrajina má právo se bránit a je to důležité i pro nás, tak aspoň nepřekážej a nebraň ostatním, aby Ukrajincům pomáhali. Tak, jak to udělal polský premiér Donald Tusk na setkání premiérů visegrádské čtyřky v Praze. Podle zdroje z Orbánovy delegace na sebe Tusk a Orbán kvůli Ukrajině řvali tak, že to muselo být slyšet přes několikeré dveře. Je to lepší než s maďarským premiérem nemluvit vůbec.