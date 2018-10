Orbán zakázal gender studies. Lepší Maďarsko? Ne, odstrašující příklad

Když vláda zakáže univerzitám učit to či ono, jde v demokracii o krajně znepokojivou informaci.

Orbánova vláda zakázala na univerzitách obor genderová studia. To je titulek zprávy z 16. října 2018. Už jeho první polovina by měla vyvolat zděšení. Že se to odehrává v Maďarsku, by nás nemělo mýlit a nechat lhostejnými. Jde o visegrádského kolegu z Evropské unie a Viktor Orbán je v lecčems, respektive v tom hlavním, co dělá, inspirací pro řadu českých politiků. Včetně Andreje Babiše.

Takže. Když "vláda zakáže univerzitám" učit ten či onen obor, jde v demokracii o krajně znepokojivou informaci. Vládní dekret by patřil roztrhat. Magna charta akademických svobod? Zapomeňte, teď máme politický zájem.

Vedoucí úřadu vlády a předseda parlamentní frakce strany Fidesz Gergely Gulyás, citovaný agenturou ČTK: "Maďarská vláda je jasně přesvědčena, že lidé se rodí buď jako muži, nebo jako ženy. V životě si pak vedou podle svého uvážení co nejlépe, ale kromě toho maďarský stát nechce utrácet veřejné prostředky na vzdělávání v tomto oboru."

Doplňující otázky k tomuto stanovisku jsou nabíledni: Když dnes státní moci nevoní genderová studia, co zakáže příště? A kdo rozhodne, jaký obor je státu - vládě - politickému grémiu prospěšný a jaký nežádoucí? Kdo lidem předepíše, v čem se mohou vzdělávat? Snad "lid"? Samé temné úvahy.

Můžeme se snad chlácholit tím, že u nás by podobné nařízení zrušil Ústavní soud. Orbánovo Maďarsko už jeho pravomoci před několika lety omezilo.

Genderová studia se v Maďarsku učí na státní univerzitě ELTE - a na Středoevropské univerzitě (CEU), založené Orbánem prefabrikovaným arcizloduchem Georgem Sorosem. Další společný moment: orbánovský kánon o Sorosovi rezonuje i v nezanedbatelné části české společnosti.

A pak je tu předmět zákazu: zkoumání kulturně vzniklých rozdílů mezi muži a ženami. Ti, kdo vysokoškolské vzdělání posuzují měřitelnou užitečností a použitelností, konzervativní "materialisté" typu Miloše Zemana, Jiřího Čunka nebo Václava Klause mladšího, takovou specializací pohrdají. Je pro ně k ničemu. Nic "neřeší", "nevytvoří", "nezlepší život" jako technické výkony nebo medicínské objevy. Kdo se na "zbytečné" humanitní obory dívá skrz prsty, pro toho jsou genderová studia první na ráně, červený hadr. Pseudověda, předmět posměchu, v "tradičním" světě potenciální podvratný živel.

Jako by učit genderová studia bylo něco jako sloužit na školách černé mše - zakázat!

Zkoumání ženských a mužských rolí ve společnosti je ve skutečnosti klíčové pro pochopení, proč jsme tam, kde jsme, a jak se z toho (pokud máme zájem) dostat. Rušit ho jako obor znamená, že bude hůř, ne líp. Maďarsko je samo proti sobě, měli bychom se vydat opačnou cestou.