František skočil Rusům na špek

Válečné šílenství přichází z Kremlu. Kdo to nevidí, je raněn slepotou. Papež nepapež.

Mnohé Putinovy odpůrce zarazila či dokonce rozhořčila slova papeže Františka, který ve středu vyjádřil politování nad smrtí Darji Duginové, dcery ruského nacionalistického ideologa. Ta se spolu s otcem silně angažovala v propagandistických aktivitách na podporu válečné agrese vůči Ukrajině. Papež Duginovou během generální audience označil za nevinnou oběť války, kterou popsal jako "šílenství ze všech stran".

Hlava katolické církve řekla: "Myslím na tu ubohou dívku, kterou zabila bomba pod sedadlem auta v Moskvě. Nevinní platí za válku." Slova citovala televize italská televize RAI. "Tolik nevinných, kteří platí za šílenství všech stran." Plačky papeže, jak zmíněno výše, mnohé naštvaly z prostého důvodu - jako by stavěly na roveň desítky tisíc ukrajinských obětí a ruské genocidní vraždění s podivným atentátem.

Nechci tu polemizovat s kritiky papeže, snad jen řeknu, že teroristický čin je vždycky děsivý a že je jistě rozdíl mezi pokusem o atentát na masového vraha a zavražděním dívky, která vyrostla ve stínu ultranacionalistického, šíleného otce. Ubohá byla určitě, jestli nevinná, o tom se pochybovat dá. Sluší se ovšem dodat, že papež samozřejmě o ukrajinských obětech ví a opakovaně jich upřímně lituje.

Darja Duginová byla zavražděna krátce před tím, než uběhlo půl roku od počátku ničím nevyprovokovaného ruského útoku na Ukrajinu. Experti se přitom shodují, že tažení není úspěšné, že se Putin a Kreml přepočítali ve svých představách, jak "speciální operace proběhne". Vražda dívky se odehrála rovněž krátce před výročím ukrajinské nezávislosti, kterou se Rusům zatím nepovedlo zničit. Spíš naopak - nechtěně ji posílili a ukázali svoje nemalé slabiny.

Západní svět celkem jednoznačně vraždění Rusů na Ukrajině odsuzuje a pomáhá sužovanému státu, který se rozhodl bránit svoji svobodu. Čím dál častěji slyšíme a čteme o tom, jak konflikt zamrzává, jak vyčerpává ruskou armádu i ekonomiku - a vyčerpává samozřejmě i tu ukrajinskou a vyčerpává rovněž pomáhající západní země.

Po sobotním atentátu na Darju Duginovou si nelze nevšimnout, jak tato událost polkla pozornost západního světa a jistě i pozornost Rusů. Najednou se staráme o "něco jiného". Už ne o postup či nepostup Rusů na Ukrajině, o neustále přibývající počet ukrajinských civilních obětí, o unesené ukrajinské děti i dospělé, o obří ekologické škody. Na čas se změnilo téma, najednou se do centra pozornosti dostala známá ruská dívka, novinářka, která pod pseudonymem Darja Platonovová psala prokremelské, nacionalistické politické články.

Obětí najednou není Ukrajina

Celý ten posun je velmi zřetelný - obětí brutálního násilí najednou není Ukrajina, ale mladá, pohledná Ruska, jejíž tvář zřejmě mnozí Rusové dobře znají. Dokonce i levicový papež, který slouží jako jakési křesťanské svědomí Západu, mluví o "ubohé dívce" a "nevinných, kteří platí za válku". Copak Rusko a Rusové musí "platit za válku"? Zní to, jako by ji snad vyvolala Ukrajina a Rusko muselo bránit či co.

Samozřejmě nevíme, jak to bylo s atentátem na Duginovou, kdo ho spáchal. Jsem dalek toho, abych věřil ruským tajným službám a ruské policii, nejsem blázen. Jsem taky dalek toho, abych si myslel, že za útokem stojí ukrajinské tajné služby; co by z něj měly?

Nevíme, kdo Duginovou zabil. Je ale zřejmé, že celý ten zločinný akt de facto slouží nikoli Kyjevu, nýbrž Kremlu. I papež skočil na špek - Duginová je známá, její otec je známý, i když nechvalně, takže je papež veřejně lituje, zatímco neznámé Ukrajince, kteří jsou skutečnými "nevinnými oběťmi války", jež rozervaly ruské bomby a povraždili ruští vojáci nebo cizí žoldáci Kremlu, samozřejmě konkrétně zmínit nemůže, protože nezná jejich jména a příběhy.

Nevíme, kdo Duginovou připravil o život. Pokud by ji zabili sami Rusové, pak by šlo o ďábelský tah, jehož cílem by mohlo být také ovlivnění veřejného mínění na Východě i na Západě. Zřejmě nikdy se ale s jistotou nedozvíme, kdo si vraždu objednal, kdo vydal rozkaz. Zůstane to ve tmě, která je pro naši dobu symbolická. V záplavě informací - jsou to vůbec informace? - v době, které říkáme "informační", víme často strašlivě málo. Dokonce i papež ví strašně málo, což je příznačné.

Černochová se neudržela

Vidíme, jak atentátu využívá Kreml - obratem obvinil českou ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) z podpory terorismu za její tweet. Napsala: "Potlačuji přirozenou lidskou reakci na tragickou smrt. Ale toto jsou skuteční vrazi a váleční štváči. A není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce. Je mi líto tisíců lidí zavražděných v důsledku jejich propagandy a odporné ideologie. Dnešní noc na 21. 8. si v Rusku zapamatují." Ta úvaha je silně ideologická, Černochová je politička a zjevně "se neudržela", jak bývá u našich politiků zvykem.

"I když necháme stranou morálku, kterou u našich západních kolegů už dávno nahradila rusofobie, jsou vyjádření Černochové v jádru otevřenou podporou a oslavou teroristického útoku proti naší občance," prohlásil v úterý ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja během jednání Rady bezpečnosti. Zdá se tedy, že Černochová rovněž spadla do Rusy nastražené pasti.

A hned to pokračuje, tragédie Duginové "funguje", pozornost je stále obrácena na tuto událost, nikoli na Ukrajinu. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) předvolává ruského velvyslance v Česku Alexandra Zmejevského a náměstek ministra Jaroslav Kurfürst se důrazně ohrazuje "proti nehorázným a lživým obviněním Ruska vůči ČR" na Radě bezpečnosti OSN. Celá ta absurdita se rozbíhá a bude ještě dlouho pokračovat.

Opravdu těžko věřit, že by tohle sama na sebe připravila Ukrajina, jež je nyní známá spíše dobře cílenými akcemi. Naopak dává smysl přemýšlet o tom, zda se nejedná o snahu odvrátit pozornost od tohoto válkou mučeného státu a jako oběť popsat Rusy. Což se nyní částečně děje, jak dokazují i papežova slova. Podstatné každopádně je, že nevíme a nebudeme vědět, co se stalo. Doba informační se změnila v dobu dezinformační, dobu nejistoty. Nevíme, kdo atentát spáchal, víme jen, komu slouží.

V časech informační mlhy, je proto velmi důležité si pamatovat, kdo a proč rozpoutal válku proti Ukrajině, kde žijí její skutečné oběti, nezapomínat na ně a podporovat je. Nenechat se ošálit, jako se zjevně nechal ošálit papež, když mluví o "šílenství ze všech stran". Šílenství teď přichází jen z jedné - z Kremlu. Kdo to nevidí, je raněn slepotou, papež nepapež.

Video: Vyšetřovatelé prohledávají místo výbuchu auta, ve kterém zahynula Darja Duginová