Rusko, pro tebe všecko? Petr Fiala a Spolu používají v antikampani babišovské metody

Věta "Rusko, pro tebe všecko" na ANO nesedí, je nebezpečná, rozeštvává českou společnost, zasévá hlubší rozkol a nenávist. Babišující Fiala a Spolu zklamali.

Kampaň do eurovoleb jede naplno a je hnusná. Ošklivosti, lži, manipulace jak na straně hnutí ANO, tak koalice Spolu. Babišovci vyrazili s heslem "Česko, pro tebe všecko", koalice Spolu využila faktu, že si ANO nezaregistrovalo doménu s heslem své kampaně pro volby do Evropského parlamentu, a heslo babišovců parodovala.

Ponechala obličeje Andreje Babiše a Kláry Dostálové, lídryně ANO do europarlamentu, ale místo českých vlaječek jim na obličeje přimalovala ruské vlaječky, přičinila nápis "Rusko, pro tebe všecko" a pod něj připsala "Do Evropy volte raději Spolu, tam vám žádné Rusko nehrozí".

Drsný posun, takový babišovský. Je to podobné, jako když Babiš tvrdí, že vláda Petra Fialy je "antisociální", "nejprolhanější", "nejzkorumpovanější" atd. Díváte se na ten předělaný obrázek a vnímáte, že je to lež či polopravda.

Pokud se delší dobu zabýváte politikou, víte, že u ANO neplatí, že by dělalo "všecko pro Rusko". A jistě, úplně stejně neplatí ani tvrzení, že by ANO, že Babiš dělal "všecko pro Česko". Nemá smysl to tu teď rozebírat, ale "dělat pro Česko" přece není zemi brutálně zadlužit, spojovat se s Viktorem Orbánem a Robertem Ficem atd.

Rozdíl je v tom, rozdíl měl být v tom, že Spolu nabízelo před minulými sněmovními volbami jinou politiku. Slušnou, poctivou, ohleduplnou, pravdivou. Proto lidé volili strany pětikoalice, proto je podporoval kupříkladu spolek Milion chvilek pro demokracii. A najednou Spolu používá finty, jaké by klidně použil Babiš, vyvěsí na veřejnost lež. Nebo jinak, moderněji, vyvěsí si na plakát dezinformaci.

Dělá Babiš a ANO "všecko pro Rusko"? Vyjmenuji, co pro Rusko skutečně dělali a dělají: táhli to s roky proruským Zemanem, prosazovali Rosatom do českého jádra, Babiš podporuje Orbána a Fica a hnusně útočí na vysloveně pozitivní českou iniciativu, jež shání náboje pro ukrajinskou armádu. Staví proti sobě české občany ("naši lidi") a ukrajinské uprchlíky. Hlásá mír, ač nemá žádný recept, jak ho docílit, a nahrává tím Putinovi. Najde se toho víc.

Co Babiš a spol. pro Rusko nedělali a nedělají? Babiš vydal ruského hackera do USA, správně reagoval v kauze novičok, když tehdejší vláda vyhnala ze země tři ruské diplomaty, Babiš nepodlehl dlouhodobému tlaku Zemana a neodvolal ředitele BIS Michala Koudelku, nakonec pochopil, co se stalo ve Vrběticích, a začal spolu s tajnými službami čistit ruskou ambasádu v Česku, z níž muselo odejít 81 diplomatů. Za to vše jsme byli vyhlášení spolu s USA největšími nepřáteli Ruska. Když byl Babiš prohlášen za "bezpečnostní riziko" ve vztahu k válce na Ukrajině, jasně řekl, že Rusko je agresor a Ukrajina má právo na návrat celého svého území.

Odtud je snad dostatečně srozumitelné, že předseda ANO a jeho hnutí nedělá všecko pro Rusko, že je to skutečně svého druhu dezinformace, která má jediný cíl, a to hnutí ANO maximálně poškodit před eurovolbami.

Přišlo WhatsAppem

Jak kampaň Spolu vysvětluje premiér Petr Fiala? "Koalice Spolu se nijak netají, že je autorem tohoto způsobu kampaně. Pokud mám informace z našeho volebního týmu, ANO udělalo tu neuvěřitelnou chybu, že si nezaregistrovalo doménu s klíčovým heslem kampaně. Na to kolegové myslím docela dobře upozorňují."

Co je to za vysvětlení? Jak souvisí registrace domény se lží? A že se tím koalice netají, je zase lež, tváře Spolu sdílely předělaný plakát s Babišem a Dostálovou s větou "Přišlo WhatsAppem", nikoli "vizte naše vtipné dílko".

Dál Fiala pro iDNES.cz antikampaň vysvětlil takto: "Jejím smyslem bylo poukázat na to, že hnutí ANO mluví o tom, že pro Česko všecko, ale z jeho reálných kroků a výroků to spíše vypadá, že chce nahrávat Rusku. Když Babiš každý den na svých sociálních sítích šíří nenávist vůči vládě, měli by lidé z ANO umět unést i reakci." Že Babiš a jeho lidé šíří nenávist vůči vládě, je pravda. To ale snad koalice Spolu kopírovat původně nechtěla? Nabízela jinou politiku.

Na druhé straně Babiš jednu ze svých nejhorších akcí předvedl, když natočil video o české muniční inciativě, za niž Česko chválí celý západní svět kromě Slovenska a Maďarska. O Fialovi řekl: "Tohle je ukrajinský premiér, ano, nebo si na něj hraje, který chodí po celém světě a lobbuje za Ukrajinu. V Evropě, v Americe, a co je vrchol všeho, je, že do toho všeho zamontoval náš státní znak. To je český lev, který je u tý munice, podivné munice, kterou shánějí nějací obchodníci se smrtí po celé planetě…"

Je to znechucující. Video vypadá silně prorusky, neboť Rusům se samozřejmě nelíbí, že Česko shání munici, které se Ukrajině zoufale nedostává. Ale mnohem spíš tu jde o to, že Babiš opět a zběsile útočí na Fialovu vládu. Tam, kde se ukázala schopná a prozíravá, tam, kde je svobodným světem chválená za pomoc Ukrajině, tam předsedovi ANO strašně vadí a musí její iniciativu poškodit, pošpinit.

Babiš je politická améba (měňavka), pokouší se oslovit demokraticky uvažující voliče, ale zároveň usiluje o to, aby přetáhl voliče Tomia Okamury a dalších antisystémových skupin. Přesto všecko na něj a na celé hnutí ANO nesedí věta "Rusko, pro tebe všecko".

Je chyba, když se koalice Spolu uchyluje k babišovským metodám, když sama překrucuje realitu, sama vyrábí lež či polopravdu. Plakát Rusko, pro tebe všecko má ale ještě jeden tragický dopad, rozděluje, rozeštvává českou společnost. Najednou to vypadá, že každý, kdo volí ANO, dělá všecko pro Rusko. Což zase není pravda a což samozřejmě voliče ANO nasměruje velmi ostře proti voličům nejen Spolu, ale celé pětikoalice. Je smutné, že Fiala nemalou část voličů antikampaní zase zklamal. Že neměl sílu tuhle nebezpečnou antikampaň odmítnout.

