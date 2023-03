Petr Pavel vzbuzuje velká očekávání. Snad se s nimi vyrovná lépe než Fialova vláda

Miloš Zeman jezdil za občany a budoval si fanklub, ale zároveň, zcela vědomě, i hateklub. Petr Pavel potřebuje budovat důvěru ve stát, v politiku. Tlumit šířící se nenávist.

Nový prezident Petr Pavel byl uveden do úřadu. Užil si své během tvrdé kampaně, dosáhl ale také nečekaně velkého vítězství. Získal 3 359 301 hlasů, skoro o milion víc než druhý Andrej Babiš, jehož volilo 2 399 898 žen a mužů. Přímá volba přitáhla natěšené voliče, ve druhém kole jich přišlo více než 70 procent.

Petr Pavel u těch svých vzbudil velká očekávání, stejně jako je vzbudil výběr nových poslanců v říjnu 2021, jehož se účastnilo 65,43 procenta oprávněných voličů. Dvě velké naděje za sebou, naděje na jinou politiku, jiné politiky, jiný přístup k občanům, jinou otevřenost, komunikaci, zájem.

Petr Fiala vládne déle než rok a ona velká očekávání zatím moc nenaplňuje. Nejvíce jsou z jeho týmu nyní na domácí půdě kritizováni ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). A nejde pouze o nešťastnou rozmíšku kolem valorizace důchodů, spíš se ukazuje, že Stanjura a Jurečka prostě nejsou dost kvalitními lídry svých úřadů. Blažek své profesi rozumí, postrádá však důvěryhodnost kvůli brněnským kauzám.

Vláda naopak naplňuje očekávání v zahraniční politice. Její postoj k ruské agresi je jednoznačný, neváhá, nekličkuje, pomáhá. Vyšla - poté, co stát surově odmítl syrské a další uprchlíky včetně dětí - nečekaně ochotně vstříc ukrajinským utečencům a těžkou situaci vnitro a policie za podpory nevládních organizací zvládly. Obstály. Premiér Fiala a někteří ministři demonstrativně navštívili Kyjev, uspěli s předsedáním Evropské unii. Doma se jim však nedaří.

Nesplněná očekávání občany odvracejí do politiky, vedou k hlubší skepsi, k nezájmu o věci veřejné. Nepomůže, nefunguje připomínka "kdyby vládl Babiš a ANO, bylo by hůř". Ukazuje se, že jsme si sice pomohli, že je líp, ale vláda nemá na vyjmenovaných klíčových postech kvalitní lidi.

S Petrem Pavlem se situace opakuje. Zase vyvolal očekávání a opět vstupuje do úřadu v situaci, kdy se společnost nachází v napětí. Vládne strach z války, jednotlivé skupiny tuzemců jsou proti sobě poštvávány opozičními politiky. Staří proti mladým, venkov proti městům, chudí proti střední třídě, muži proti ženám, stagnující proti progresivním, lhostejní proti ekologům…

Někdo čeká, že by Pavel "měl zkusit lidi spojovat", tak to formuloval kolega Radek Bartoníček: "…měl by naslouchat všem částem společnosti, nikoho by neměl urážet, každému by měl dopřát prostor". Jaj! Každému dopřát prostor? Měl by lidi spojovat? Nejsou to naivní sny? Copak je prezident nějaký omnipotentní bůh s neomezenými silami?

Pavel je Nehavel, nikoli Antihavel, jakým byl Zeman

Uvědomme si, co vadí na současné vládě: neprofesionalita části jejích ministrů. Profesionalita, jakou předvádějí ministři Jan Lipavský a Mikuláš Bek v zahraniční oblasti, Vít Rakušan ve věci utečenců, jakou předvádí Ivan Bartoš ve snaze zmodernizovat styk s úřady, se bere jako samozřejmost. Na povrch vystupuje to druhé, slabé, nedostatečné.

Co tedy čekat od prezidenta? Začněme tím, co dělal dobře Miloš Zeman, v čem vynikal, v čem by měl být viděn jako vzor. Jezdil za lidmi. To byla celé roky jeho klíčová politická technika, a byla v pořádku. Druhá věc je, k čemu své jízdy využil. Bohužel čím dál víc rozeštvával společnost. Budoval si fanklub, ale zároveň, zcela vědomě a za podpory svých spolupracovníků, hateklub.

Pokud chce prezident Pavel uspět, pokud má mít jeho výkon nejvyššího úřadu smysl, měl by pokračovat v úzkém kontaktu s občany, měl by se jim vydat. Nikoli primárně proto, aby je "spojoval", ale aby ukázal opravdový zájem. Začal s tím ještě před inaugurací, když navštívil Ústecký a Karlovarský kraj. To je cesta, jež by mohla pomoci s návratem důvěry v politiku.

Co dál? Chovat se profesionálně a jednat v zájmu Česka i Evropy a demokratické části světa. Profesionálně znamená nepřekračovat kompetence, nechtít jako Zeman zavést prezidentský systém, nepotřebujeme ho. Vnímat mantinely dané ústavou, brát tento základní zákon za svatý, neohýbat ho. Že je profesionál, to dokázal tím, co má za sebou, šéf české armády, dvojka v Severoatlantické alianci. Bez profesionality by toho nedosáhl.

Každá doba vyžaduje jiné osobnosti. V revoluci a po revoluci byl potřeba vizionář občanské společnosti Václav Havel. Dnes by tohoto komplikovaného myslitele lidi nezvolili. Potřebují jasnější, jednodušší sdělení, potřebují hrdinu jiného typu, než byl komunistům mimořádně statečně vzdorující Havel. Generál Pavel je postkomunistický válečný hrdina, předtím se jako hrdina nechoval. Symbolizuje porevoluční, nikoli revoluční změnu, což je jeho výhoda. Pavel je Nehavel, nikoli Antihavel, jako byl Zeman.

Má šanci přinést slušnost, dostatek lidovosti, jež se dnes vyžaduje, srozumitelnost, ale zároveň ostrost v postojích, které se vztahují k širokým vrstvám občanů. Nejvíc dnes potřebují pomoc a zájem chudí a střední třída.

Opakuji, že první tvrdou zkouškou bude Pavlův podpis či nepodpis pod legislativně nuznou úpravu valorizace důchodů. Tady prezident Pavel vyběhne na trať, buď v souladu s ústavou, nebo v nesouladu s ní, což se může projevit záhy.

Vláda Petra Fialy je mnohem lepší, než byla Babišova, víme to. Vysoká očekávání však nesplňuje, zklamává. Zdecimované staré strany nedisponují dost kvalitními, profesionálními politiky. Velká očekávání leží na bedrech Petra Pavla, stejně velká, jaká ležela na ramenou Fialovy vlády. Není to Zeman, není to Havel. Šanci má velkou.

Video: Inaugurační projev prezidenta republiky Petra Pavla (9. 3. 2023)