Polčák domístopředsedoval, miliony nedostane. STAN řeší maléry

Starostové a nezávislí mají za sebou velmi nepříjemnou šnůru malérů, jež hnutí poškozuje a jíž pilně využívá opozice.

Ve čtvrtek 24. března, dvacet minut po půlnoci, byla zveřejněna zpráva, že se europoslanec Stanislav Polčák rozhodl rezignovat na funkci místopředsedy hnutí STAN. Odstoupil kvůli smluvní odměně 2,5 procenta z 309 milionů korun. Sumu 7,75 milionu korun měl inkasovat jako advokát za právní pomoc při prosazení zákona o odškodnění pro obce za výbuch muničních skladů ve Vrběticích. Ve zprávě, kterou v loňských sněmovních volbách vysoce úspěšné hnutí STAN zveřejnilo, Polčák píše: "S ohledem na tlak, kterému jsou vystaveni kolegové starostové z dotčených obcí, jsem se rozhodl od uzavřených smluv odstoupit, obce jimi tedy nebudou dále vázány."

Starosty a nezávislé potkala další velmi nepříjemná šlamastyka. Velmi stručně řečeno: europoslanec uzavřel smlouvy s obcemi, že jim vymůže odškodnění. Odškodnění nakonec obce získaly nikoli po nějakém soudním sporu, těžko by se soudily s Ruskem, ale formou zákona. Šlo tedy o prosazení zákona, což by měla být u politika zcela standardní činnost, kvůli které taky politiku dělá. A celkem nic na tom nemění fakt, že Polčák je europoslanec, nikoli člen české sněmovny.

Polčák se necelých 8 milionů nechtěl vzdát. Jakmile server Seznam Zprávy kauzu otevřel, usilovně se bránil. Na Twitteru psal kupříkladu toto: "Zastupování obcí, kterým jsem a jejich občanům pomohl dosáhnout vysokých kompenzací za škody související s výbuchy ve Vrběticích, jsem se ujal na žádost těchto obcí po letech jejich snahy, která nevedla k žádnému výsledku. Hned na počátku jsme se písemně předem dohodli, že se jedná o standardní advokátní službu."

Asi nejvtipnější pasáž obrany Polčákovy zní takto: "Věc již byla v uplynulých měsících posouzena i bývalým předsedou ČAK se závěrem, že šlo jednoznačně o právní služby, za které jsem mohl požadovat 25 procent, přičemž se starosty jsem se dohodl na odměně 2,5 procenta." (ČAK je Česká advokátní komora.) Jinými slovy Polčák to dal obcím za hubičku, místo 7,75 milionu mohl klidně žádat 77,5 milionu korun a bylo by to akorát, stále v pořádku. De facto jim tedy ten dobrák od kosti ještě 70 milionů korun ušetřil…

Seznam Zprávy citoval Alenu Gajdůškovou (ČSSD), která se loni jako zlínská senátorka podílela na jednáních o odškodnění. Zpráva o Polčákovu byznysu s obcemi ji překvapila: "Já myslela, že to pro ně dělá zadarmo. A už vůbec by mě nenapadlo, že za miliony. Tohle jsem v politice nikdy nedělala - abych za práci pro lidi chtěla extra odměnu." Popravdě asi velmi logická, normální reakce. Nebo ne? Jde u nás o reakci nenormální?

Europoslanců se domácí střet zájmů netýká

Pro STAN je to další velmi nepříjemná kauza v řadě. Už 21. března tweetoval předseda hnutí Vít Rakušan: "Stanislav Polčák nepřijme žádnou odměnu za pomoc obcím při odškodnění za výbuch ve Vrběticích. Považuji to za správné a jediné možné rozhodnutí." On ano, Polčák ne. Když Starostové viděli, jak se případ rozjíždí a jaké emoce vyvolal Polčákův byznys, zřejmě na europoslance klekli a donutili ho rezignovat na post místopředsedy. Chtějí tím voličům zřejmě říci, že se z jejich pohledu Polčák dopustil něčeho neetického, amorálního, co bychom mohli nazvat střetem zájmů.

Když se však podíváte do zákona o střetu zájmů, vidíte, že Polčák papírově nic neporušil, literu zákona neporušil. Paragraf druhý, kde jsou vyjmenováni veřejní funkcionáři, vůbec neuvádí ani europoslance, ani místopředsedy parlamentních stran či parlamentních hnutí. Takže je to jen morální selhání, které díky tlaku spolustraníků mělo pro Polčáka poměrně vážné důsledky: ztrátu politického kreditu, mínus 7,75 milionu korun nebo části té sumy a ztrátu špičkové funkce. O skvěle placený post europoslance samozřejmě nepřijde.

STAN má problémy, problémy mají jeho špičkoví politici. Ale nejen oni, také ti méně známí. Server Seznam Zprávy večer před místopředsednickou rezignací Polčáka uvedl, že se do potíží dostal i Zdeněk Hověžák ze STAN, starosta Vlachovic, jedné z pěti obcí, které získaly jako odškodnění za výbuchy od státu celkem skoro 310 milionů. Jako provizi ze zákonem přidělené částky mu zastupitelé Vlachovic odsouhlasili jedno procento z odškodného. Pro Vlachovice se jedná o 116 milionů, starosta má tedy dostat 1,16 milionu korun.

Předsedovi a ministrovi vnitra Rakušanovi se to zase nelíbí. Starosta podle něj nesmí čerpat tak vysoké prémie - zákon říká, že odměny mohou dosáhnout nanejvýš dvojnásobku běžného starostenského platu: "Pokud někoho napadlo vyplatit milion, tak je to absolutně šílené," řekl serveru Seznam Zprávy Rakušan.

Polčák, vracení darů, Farský, Michalik, hodně zlá série

Vraťme se ke špičkám STAN. Dobře placenému vedlejšáku Polčáka předcházel skandál s Janem Farským, jednou z nejvýraznějších postav Starostů a nezávislých. Ve volbách do sněmovny mu voliči dali přes 15 tisíc preferenčních hlasů. Krátce po volbách však oznámil, že odjede na půlroční stáž Fulbrightovy nadace do amerického Oregonu. Ukázalo se, že o stáži věděl ještě před volbami, ale zatajil to. I on rezignoval, nejprve sám na post předsedy klubu poslanců STAN, poté i na mandát poslance. Dost dlouho se však snažil poslaneckou židli udržet. Prvním místopředsedou hnutí zůstává nadále.

Po rezignaci Farského následovalo vracení podivných darů do pokladny hnutí, dokonce všech darů od loňských sněmovních voleb, celkem tedy 3 420 000 korun. Skoro milion z toho poskytly společnosti spoluvlastněné trestně stíhaným podnikatelem. Jméno obviněného podnikatele Ladislava Duška bylo spojeno s pěti firmami, od nichž Starostové obdrželi suma sumárum 910 tisíc korun. Pocházely od dvaceti vzájemně propojených firem, přičemž část sídlila v daňově zvýhodněných oblastech, v Lucembursku a na Kypru.

Vít Rakušan letos v lednu, po vrácení peněz, řekl: "S naším nástupem do vlády se spojuje naděje na změnu politické kultury. Nechceme být tím hnutím, které bude zklamávat důvěru lidí. Nechceme zklamávat ani zatěžovat naše koaliční partnery. Jsme připraveni nastavit mnohem přísnější měřítka, než vyžaduje zákon a než uplatňují ostatní politické subjekty."

Ještě před vrácením darů STAN musel stáhnout Věslava Michalika, svého horkého kandidáta na post ministra průmyslu a obchodu ve vládě Petra Fialy. Nakonec se ministrem nestal kvůli neprůhledným finančním operacím. Místopředsedou hnutí je však dál, stejně jako Farský.

Jde o velmi nepříjemnou sérii malérů, jež hnutí poškozuje a kterou pilně využívá opozice. Existuje však jeden zásadní rozdíl mezi hnutím STAN a hnutím ANO. Starostové sice maléry vyrábějí, ale taky je řeší. Slova o politické kultuře nejsou jen řeči. Kdežto ANO je na svém zásadním, obřím maléru, na Andreji Babišovi, který byl čerstvě obžalován kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo, zcela závislé.

