Rakušan kopl do vosího hnízda. STAN vrací dary, chce měnit financování partají

Babiš ničeho takového nikdy nebyl schopen. Řídil se náladami lidí, ne kritikou, jinak by se ostatně bývalý agent StB přece nikdy nemohl stát ani ministrem, ani předsedou české vlády.

Vedení Starostů a nezávislých, druhé nejsilnější vládní strany, na úterní tiskovce oznámilo, že STAN nebude přijímat dary od firem do doby, než se změní zákon o financování stran, pokud se ovšem změní. Předseda, vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan řekl, že STAN bude spoléhat pouze na dary fyzických osob. A i jednotliví dárci budou muset do budoucna stvrdit, že nejsou trestně stíháni.

Dále hnutí vrátí firemní dary, které dostalo od voleb, celkem se jedná o 3,4 milionu korun. Důvod? Starostové nechtějí zatěžovat vládu, i když jsou přesvědčeni, že zákon přijetím darů nijak neporušili. A následovalo ještě další oznámení, STAN bude se svými koaličními Piráty jednat o odjezdu poslance Jana Farského na dlouhodobou stáž, a předtím kauzu probere s předsedy všech stran pětikoalice.

Zjevně jde o reakci na informace médií o financování Starostů a nezávislých, ale také o rozpravu ve sněmovně, jež předcházela hlasování o důvěře vládě Petra Fialy. Pojďme se na tu reakci, jež je jistě neobvyklá, nečeská, podívat.

Nejprve vrácení všech darů od voleb. Skoro milion korun poskytly společnosti spoluvlastněné trestně stíhaným podnikatelem. Zjištění Seznam Zpráv minulý týden ukázalo, že jméno obviněného podnikatele Ladislava Duška je dále spojeno s pěti firmami, od nichž Starostové obdrželi suma sumárum 910 tisíc korun. Pocházely od dvaceti vzájemně propojených firem, přičemž část sídlila v daňově zvýhodněných oblastech v Lucembursku a na Kypru.

Rakušan tento krok vysvětlil hodnotově: "S naším nástupem do vlády se spojuje naděje na změnu politické kultury. Nechceme být tím hnutím, které bude zklamávat důvěru lidí. Nechceme zklamávat ani zatěžovat naše koaliční partnery. Jsme připraveni nastavit mnohem přísnější měřítka, než vyžaduje zákon a než uplatňují ostatní politické subjekty."

Řekl také toto: "Jen dodržovat zákon zřejmě nestačí. Postoj veřejnosti respektujeme a zohlednili jsme ho. Žádné peníze nám nestojí za to, abychom riskovali důvěru lidí. Hnutí STAN vrátí veškeré dary, které přišly od parlamentních voleb, tedy 3 420 000 korun. Předsednictvo navíc rozhodlo, že STAN se obejde bez firemních darů. A to až do projednání novely zákona, která zpřísní zákon o financování stran."

A dary, co přišly před volbami?

O.K., pěkné. Vrátí tedy všechny peníze, jež získali od voleb, i ty, které nijak "nesmrdí", což je trochu nepochopitelné, přepísknuté, ale nakonec proč ne, jejich věc. Nebudou však vracet žádné peníze získané do voleb. Ani ty dary, které přišly od Věslava Michalika, místopředsedy hnutí, který už léta figuruje jako jeden z hlavních sponzorů STAN a je znám neprůhlednými finančními operacemi v kyperském daňovém ráji. Dodejme, že se v kuloárech mluví o tom, že Michalik je ten muž, který hnutí vlastně řídí.

U Věslava Michalika se zastavme. Měl se stát ministrem průmyslu a obchodu, ale právě kvůli neprůhledným finančním operacím se jím nakonec nestal. Znamená to, že STAN a pětikoalice je nakloněna naslouchat kritice médií i opozičních stran. V tomhle je to hodně nové, v tomhle se dá vidět změna. Nejmenování Michalika ministrem a vracení darů, z nichž část je podezřelá, byť zákonná, jak tvrdí Rakušan, znamená posun. O tom nemůže být pochyb. Bude zajímavé sledovat, jak na ten posun zareagují jiné vládní strany, protože bez sponzorování se politické strany a hnutí neobejdou. Bude ODS, KDU-ČSL, TOP 09 ochotna zpřísnit přijímání darů?

Uvědomme si, v jakém světě se pohybujeme. Je to svět, kde má obrovské slovo miliardář Andrej Babiš a kde má největší vliv jeho hnutí ANO, kterému sám půjčuje peníze. Je jasné, že demokraticky smýšlející volič nechce, aby do stran tekly špinavé či podezřelé peníze, ale co peníze Andreje Babiše? Jaké jsou? Stačí si vzpomenout na všecky ty eurodotace a hlavně na Babišův obří střet zájmů… Jak budou strany těmto hegemonům konkurovat? A nejde jen o strany, ale i o přímou prezidentskou volbu a zdroje jednotlivých kandidátů.

Připomenu rozhovor Karla Schwarzenberga pro Seznam Zprávy. Muž, kterého porazil Miloš Zeman, kandidátům radí, že by se měli "u protikandidátů podívat na financování, to jsem zmeškal svého času a najednou jsem byl překvapen, jak nečekané zdroje můj protivník má". Na otázku, jaké byly ony nečekané zdroje, říká: "Velké. Myslím, že pocházely z Ruska a že v tom hrál největší roli Nejedlý." - Nedělejme si iluze, u stran to nebude jiné.

Přitvrzuje se

To byla odbočka. Vraťme se k Rakušanovi a tiskovce. Reakce STAN je asi poněkud polovičatá, není to na nějaké jásání, ale zároveň platí, že je to v Česku po dlouhé době novum, snaha o změnu, a je dobře, že se hnutí zabývá kritikou, která se na ně snesla. To vidím jako nejdůležitější.

Kupříkladu Babiš ničeho takového nikdy nebyl schopen. Řídil se náladami lidí, ale ne oprávněnou kritikou, jinak by se ostatně bývalý agent StB přece nikdy nemohl stát ani ministrem, ani předsedou české vlády. Ukazuje se, jakou výhodu v sobě skrývá společenství pěti vládních stran. Jedna sleduje druhou, Piráti chtějí jednat o odletu Farského do Států a je to správné, rozumné. Má člověk, který zmizí na osm měsíců, zůstat poslancem? Odpověď mimo STAN zní jasně. Samozřejmě že nemá, pohrdá voliči i českou sněmovnou.

Vít Rakušan se učí špičkové politické roli. Začíná chápat, že důvěra neroste na stromech a nedá se koupit v kyperských daňových rájích. Začalo to nekandidováním Michalika, pokračovalo oznámením, že Rakušan nebude kandidovat na Hrad, když se stal ministrem vnitra, dále omluvou za nevhodné setkání s policejním prezidentem, po němž generál Švejdar rezignoval, a nyní vracením darů a návrhem, aby bylo zpřísněno financování stran. K tomu ještě ochota jednat o Farském, dlícím již za Velkou louží.

Zní to pro nás celkem nadějně. Ale další strany pětikoalice to mohou vnímat jako znamení, že se přitvrzuje. Nejde totiž jen o nás, voliče, ale i kolegy ve vládě.

Financování STAN? Piráti to nemůžou přejít mlčením. Babiš má radost, říká Honzejk (video DVTV u 13. ledna 2022)