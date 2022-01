Slovo kriminalita v programovém prohlášení vlády nenajdete. A přece existuje. A velká

Vypadá to, že policie u nás nepředstavuje žádný problém. Omyl, za covidu jsme názorně viděli, jak nepracuje. Pod povrchem zůstávají i ty nejhorší zlodějny.

Minulý týden schválila vláda Petra Fialy programové prohlášení. Příliš se neliší od koaliční smlouvy, jež byla pěti stranami vládní koalice podepsána před dvěma měsíci. V oblasti vnitřní bezpečnosti a policie to je překvapivé. Podle programového prohlášení to vypadá, že u nás policie funguje dobře, nejsou s ní problémy, není co řešit. Už jsem o tom psal v textu o koaliční smlouvě, co řešit rozhodně je, najde se dost velkých problémů.

Z prohlášení ihned vidíte, že vnitro je dnes mnohem víc vnímáno jako ministerstvo veřejné správy než jako ministerstvo, které má na starosti policii. Vezměte celý ten dokument a vyhledejte si slovo "kriminalita" - neobjeví se ani jednou. Takže kriminalita u nás není? Slovo "policie se objeví jedenkrát ve spojení "obecní policie" a jedenkrát jako zkratka PČR (Policie České republiky). Jinak o policii nic, jako by ani s ní nebyl žádný problém…

Tak to jsme šťastná země. Jak se to stalo? Ano, kriminalitu máme oficiálně, podle statistik poměrně nízkou. Už jsme si zvykli na ty dennodenní vykrádačky aut a bytů, na kapesní zlodějnu, lidé to už ani nehlásí, protože to nemá cenu - sám mám v Praze takovou zkušenost - ukradená tři drahá kola ze sklepa, před naším domem několikrát vykradená auta.

To, čemu se říká "drobná kriminalita" (kolo za sedmdesát tisíc ovšem drobnou kriminalitou není), je jedna věc, druhá pak její pravý opak, kriminalita v milionech a miliardách. Tam je u nás zřejmě taky všechno O.K. Není divu, když se podíváte, jak dopadl slavný zásah na Úřadu vlády v roce 2013, jak všichni ti kmotři a podvodníci dodnes běhají po svobodě, když se podíváte na nekonečné vyšetřování dotace pro Čapí hnízdo, je to k smíchu, k hořkému smíchu. Samozřejmě u nás existuje milionová a miliardová kriminalita, jen není zájem ji řešit. Když se bavíte se znalci nejvyššího byznys patra, slyšíte hrůzné historky, tím to tak asi končí.

A přece je fascinující, že v programovém prohlášení "vlády změny" kriminalita nefiguruje. Jako by se na ni snad mělo zapomenout, špičkoví byznysmeni vám popisují český systém úplatků za velké zakázky, ale zřejmě si to všechno vycucali z prstu a pak zkrachovali, když odmítli úplatky dát. Slovo "korupce" se v prohlášení vyskytuje dvakrát. Pod hlavičkou Digitalizace najdeme větu "zavedeme zákony k posílení průhlednosti veřejné správy a prevence korupce" a pod oblastí Spravedlnost a právo skoro stejnou větu "schválíme další zákony k posílení transparentnosti veřejné správy a prevenci a postihu korupce".

Milostivá čtyřletka pro velkolupiče

Odtud můžeme soudit: vláda zřejmě nepočítá s tím, že by měla policie lupiče na nejnižší úrovni - tam jsme rezignovali - a na nejvyšší úrovni - tam by se to zřejmě mohlo dotknout lidí spojených s politiky - chytat a zavírat. Což je ovšem dost smutné zjištění pro občany, kteří se pokoušejí živit poctivě, nekriminálně. Vrchní patro kriminality bylo posunuto někam do legislativy, co se děje, to necháme být a zkusíme to vyřešit pomocí paragrafů. To je něco jako "milostivá čtyřletka" pro největší lupiče v zemi.

Kapitola Vnitřní bezpečnost a veřejná správa začíná větou "ministerstvo vnitra bude nejen ministerstvem bezpečí, ale také efektivní, moderní a profesionální veřejné správy". Od bezpečnosti se jde raději hned pryč. Kapitola Bezpečnost začíná oznámením: "Do konce roku 2022 zřídíme při Úřadu vlády ČR pozici ,Poradce pro národní bezpečnost´ jako nadresortního koordinátora hybridních hrozeb, dezinformací a dalších závažných nadresortních bezpečnostních problematik." Bude mít na krku taky "zajistit užší spolupráci zpravodajských a bezpečnostních složek a efektivní postup proti dezinformacím a hybridním hrozbám". O.K., proč ne, v Americe ho mají také a my jsme zřejmě něco jako Spojené státy. De facto vznikne další ministr, tajné služby ho zřejmě potřebují. Ale pořád to jaksi nesouvisí s kriminalitou.

Dál se řeší "transparentnější fungování médií: uvedení vydavatele, majitelů, významných sponzorů a zveřejňování finančních výkazů". Zase proč ne, žijeme roky v dezinformační džungli, ale co ta kriminalita? Nebo se na ní pětikoalice nebyla schopna shodnout? Vzpomeňme na vězeňský autobus Pirátů z kampaně v roce 2017, kam se to podělo?

O kus dál najdeme slib, že vláda zpracuje "strategické materiály, které napomohou rozvoji a dlouhodobé koncepci bezpečnostních sborů, a s účinností od roku 2024 novelizujeme zákon o služebním poměru bezpečnostních sborů a zákon o GIBS. Odstraníme zbytečnou byrokratickou zátěž." A hned nato větu "zajistíme sociální jistoty pro nové, stávající a odcházející pracovníky bezpečnostních sborů".

Píšu o tom opakovaně, nikdo u nás nemá větší sociální jistoty než policista, snad leda prezident. Policisté mají po 15 letech služby a po odchodu do civilu nárok na "výsluhu let", jež je vyplácena všem příslušníkům bezpečnostních sborů. Expolicajt, který odejde od policie, má po 15 letech služby nárok na 20 procent ze svého měsíčního služebního příjmu. Výměra se zvyšuje za každý další ukončený rok služby o další 3 procenta. Za dvacátý první a každý další ukončený rok se navyšuje o 2 procenta. Za dvacátý šestý a každý další ukončený rok dojde ke zvyšování o 1 procento. Nejvýše pak bude výsluhový příspěvek činit 50 procent měsíčního služebního příjmu. A výsluhový příspěvek se za dobu jeho čerpání zvyšuje stejným způsobem jako výměra důchodu. V důchodu to pokračuje.

Násilí na ženách dál jako tabu?

Věta "zajistíme sociální jistoty" zní komicky. Jednak je tu obří nerovnost s jinými profesemi, jednak občané vědí, jak policie pracuje. Třeba během covidu, jak vynucuje vládní nařízení? V podstatě vůbec. Zajeďte si do Německa a pochopíte ten rozdíl. Nejde jen o covid, jde taky o to výše popsané, o drobnou a nejvyšší kriminalitu - s výjimkou vražd, dodávám. Kde je policie? Co dělá? Zřejmě čeká na výsluhy. A když už na něčem začne pracovat, jako to dělal za předminulé vlády, v roce 2016 zrušený Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, je rozprášen, rozpuštěn.

Další kiks programového prohlášení opakuje chybu z koaliční smlouvy, neřeší obrovský problém, kterým je znásilnění, násilí na ženách a domácí násilí. Jedinou zmínku, lakonickou, čteme v kapitole Spravedlnost a právo, "zajistíme lepší ochranu obětí sexuálního a domácího násilí". Ani ň o tom, jak to udělají, žádný odkaz na rozsah problému, zjevně jen povinně vsunutá, nic neříkající větička, žádný program, vize, uvědomění si, o jak obří problém se jedná. Je to takové české tabu.

Zopakuji loňská čísla. Kvůli násilí se v Česku bojí jít domů přes 300 tisíc žen ročně. Dodejme, že jde pouze o ty ženy, které se přihlásily některé neziskové organizaci věnující se domácímu násilí. Další suma nešla nikam. Během covidu násilí na ženách prudce vzrostlo. Neziskovky z Koalice NeNa hlásily zvýšenou poptávku obětí po pomoci v průměru o 40 procent (!), podle členské organizace ROSA - centrum pro ženy za období od 1. 3. do 20. 10. v letech 2019 a 2020 počet telefonátů a mailů spojených s domácím násilím vzrostl téměř o 60 procent…

Pětikoalice na téma domácího násilí a násilí na ženách byla upozorněna, nemůže o něm nevědět, ale zjevně ji to příliš nezajímá. V societě, kde vládnou muži, je to holt nepříjemné, nevhodné téma. Přitom tady by byl impuls shora cenný a důležitý i pro policii, nebo právě pro policii.

V oblasti bezpečnosti najdeme mnoho problematických bodů. Připomenu znovu, po několikáté, další a důležitý - obecní policii. Vedle čtyřiceti tisíc republikových policajtů máme ještě rozsáhlou městskou a obecní policii, další desítky tisíc žen a mužů s mnohdy velmi problematickými výsledky. Od moderní vlády bych čekal nějaký nový pohled na uspořádání těch dvou těžko souměřitelných typů policie.

Jako ideální vidím zrušení obecních a městských policií a převedení kvalitních strážnic a strážníků pod pořádkovou policii. Ta by se pak mohla částečně podřídit primátorům a starostům, aby vznikla jasná vazba na místní podmínky, na místní kriminalitu, na to, co lidi v obcích a městech, v místech, kde bydlí a pracují, trápí a co řeší. Vazba na občany, na volby, v oblasti kriminality chybí. Na programovém prohlášení vlády je to dokonale vidět.

