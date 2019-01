Popletové, co to tak nemysleli? Ani náhodou. Nenávist.cz před soudem

České soudnictví řešilo v posledních dnech několik případů, které spojuje vyhecovaná zášť. Drsné výhrůžky na internetu, podvržený teroristický útok „migrantů“.

Zfanatizovaný důchodce na Mladoboleslavsku pokácel dva stromy na koleje, aby nafejkoval teroristický čin a obrátil veřejnost proti muslimům, kteří se na nás v jeho očích valili. Dokonce se mu prý zdálo o vlacích plných migrantů. Prý bral prášky na tlak, docela by mě zajímalo, co v nich bylo. Taky tiskl a roznášel letáky napsané krkolomnou češtinou, kde vyhrožoval "českým nevěřícím psům a jejich pesicím." Což působí skoro až úsměvně.

Úsměvné naopak není, že jedenasedmdesátiletý Jaromír Balda podle svých slov odmítá násilí, ale člence SPD Blance Vaňkové do telefonu říkal, že je ochotný jít po migrantech, jako se jde po krysách, protože Evropu rozežírají jako červotoči, a "Molotovovými koktejlky" se dvěma deci benzínu chtěl muslimským ženám zapalovat oblečení, aby jim hořely genitálie. Roztomilý popleta, dědeček jako z pohádky!

Obžalovanému teoreticky hrozí pět až patnáct let vězení, státní zástupce navrhl čtyři roky, obhajoba podmínku. Trochu málo za pokus o teroristický čin. Nemohu se ubránit myšlence, že nejlepší, co se důchodci-teroristovi mohlo přihodit, je skutečnost, že mu je tolik, kolik mu je. Člověk by se skoro až slitoval nad postarším smutně vypadajícím a kajícím se pánem o francouzské holi, který hovoří o tom, že se mu to na Pankráci v hlavě přesypalo. No, doufejme, upřímně bych mu to přál.

Lehká odbočka: Škoda, že nemůžeme nahlédnout do alternativní reality, ve které by totéž udělal třicetiletý potetovaný vyholený ranař. Jak by se za takových okolností celá kauza rámovala a jestli by dotyčný vzbuzoval lítost stejně jako zmatený děda? Těžko. Jsem zvědavý na pondělní rozsudek. Asi to je hrozné říct, ale soudce by neměl přihlížet k věku pachatele. Ale on ho prezident možná stejně omilostní (po Kajínkovi bych se už nedivil ničemu).

Realita je taková, jakou si ji uděláme

Další případ, o kterém se teď psalo: Ústavní soud odmítl stížnost muže, který vyhrožoval ředitelce školky "velmi nelichotivou reklamou". Stalo se toto: Pán ve školce našel panenku s tmavší barvou pleti, což ho vytočilo k nepříčetnosti. Ředitelce poslal anonymní e-mail s informacemi jako "Jsme v české republice a jsme bílý. Nehodlám tento nechutný způsob propagandy multi-kulti v žádném případě tolerovat!!" a "Berte to jako první a poslední přátelské upozornění. Situaci si osobně zkontroluji."

Při výslechu řekl, že mail napsal ze strachu o své děti. Neustále prý viděl v médiích, že se sem "valí nelegální imigranti, kteří napadají lidi". Na dotaz, proč ho panenka tolik rozlítila, odpověděl, že je to "tou situací, která nám je předkládána politiky, médii, kdy jsou potlačovány křesťanské hodnoty v zájmu větší ochrany práv menšin".

A jiná kauza, také z roku 2017, kterou teď zhodnotil soud: Nenávistné komentáře k Ibrahimovi Karovi, který se narodil české matce a kurdskému otci. Naši spoluobčané jej na facebookové stránce Zprávy.cz chtěli utopit, hodit rovnou do kýblu nebo mu dupnout na krk. Častovali ho výrazy jako odpad nebo negr. Soudy v Praze 6 a ve Vyškově dva autory zmíněných nechutností potrestaly odnětím svobody a veřejně prospěšnými pracemi.

Co mají všechny tři zmíněné případy společného? 1. strach. 2. nulové kritické myšlení. 3. to, co říkají obžalovaný terorista-důchodce i mailový odpůrce panenek tmavé pleti: z (dezinformačních) médií získali pocit, že se na nás valí migrantská apokalypsa, před kterou se bráníme chabě, a proto "vzali spravedlnost do svých rukou". Stejný pocit pravděpodobně měli i smrt přející pisálci na Facebooku, jen to neřekli takhle doslova.

Je to krásný příklad takzvaného Thomasova teorému: "Pokud je nějaká situace lidmi definovaná jako reálná, stává se reálnou ve svých důsledcích." Jinými slovy, my lidé máme tendenci svět okolo sebe vnímat ne vždy na základě objektivních charakteristik, ale na základě významů, které mu připisujeme. Takže ve výsledku, pokud budeme masírovaní vymyšlenými poplašnými zprávami, populismem SPD a fotografiemi typu "Náplavka v Praze je plná uprchlíků" (na Facebooku sdíleno zatím 3774krát) a uvěříme tomu, začnou tomu odpovídat i naše činy.

Vystresovaní

Nikdo se na nás nevalí, byť by si to Tomio Okamura přál jako nic na světě, protože jedině až pak by měl pravdu. Politici populistických stran se tváří, že ne, ale přitom to je to jediné, po čem touží. Chtějí naplnit své proroctví, protože někde hluboko dole ví, že to je jenom divadlo. Politický byznys, strašení lidí a rýžování na jejich nepohodě.

Ve veřejném prostoru musí zaznívat, že právě oni v kombinaci s dezinformačními články mohou z velké části za hysterii lidí. Ale nebuďme naivní, samozřejmě to nepřiznají. Budou místo toho plácat dlaněmi o hladinu vylhané kaluže, ve které sedí, a zakalenou vodou špinit mysl lidí, kteří jsou ještě ochotní je brát vážně.

Příklad můžeme najít u Lubomíra Volného, šéfa moravskoslezské SPD (mimochodem, pronajímá byty lidem, které jeho strana považuje za parazity: úplný etalon morálky), který na svém Facebooku na adresu důchodce-teroristy rozjel hip hop, že "fanatici islamizace a afrikanizace zbytků svobodné Evropy zde vytváří reálně nebezpečné a stresující prostředí a pochopitelně se najdou i lidé, kteří budou reagovat přecitlivěle." Ne, prostě ne. Fanatici, kteří tohle prostředí vytvářejí, se nacházejí naopak na straně poslance Volného.

Je roztomilé, že v jednom odstavci píše: "Znervózňujete, stresujete a děsíte lidi," a o další dva dál dodává, že oni jenom "nechtějí hromadné znásilňování, útoky kyselinou, najíždění aut do davu, šílené útoky noži a mačetami, pouliční střelbu ze samopalů, výbuchy bomb, vražedné útoky na politiky, policisty, záchranáře, řidiče MHD." To dává smysl!

Poslanec tvrdí, že SPD směřuje k reálné svobodě. Ale ve skutečnosti by zavřela hranice republiky a zaminovala je vepřovými výpečky. Takže lidi, buďme v pohodě a neberme všechno tak vážně. Podle cizinecké policie k nám loni nelegálně přišlo 3399 cizinců, z nichž nejvíce bylo Ukrajinců, Moldavanů, Vietnamců a Rusů.