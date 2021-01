Poslanec Volný, antiafrikanista a antirouškař, kopíruje ruské dezinformační vzorce

Nezařazený poslanec Lubomír Volný (dříve SPD) byl středoškolský učitel. Je opravdu skvělé, že tenhle pán neučí naše děti, buďme za to vděčni.

Klesáme hloub? Nezařazený poslanec Lubomír Volný při jednání ve sněmovně napadl předsedajícího schůze Tomáše Hanzela (ČSSD), tomu přišli na pomoc jeho straničtí kolegové Jan Chvojka a Ondřej Veselý, s nimiž se Volný - utlačující břichem a bokem Hanzela, chvílemi ležící na Hanzelovi - dostal do potyčky. Nakonec zasáhla Hanzelem přivolaná ochranka a lidem zvoleného výtržníka vyvedla. Podobně bývají vyváděni opilí rváči z hospody.

Volný i jeho kolega Marian Bojko (nyní rovněž nezařazený, avšak do dolní komory zvolený stejně jako Volný za SPD Tomia Okamury) vystupují ve sněmovně bez roušky na protest proti nouzovému stavu a opatřením proti covidu. Po neorouškovaném vystoupení Bojka se ozval Hanzel: "Jestli chcete ohrožovat sami sebe, tak to dělejte. Prosím neohrožujte ostatní, máte jít příkladem. Styďte se."

Nato vystoupil Volný: "Marian Bojko se nemusí stydět, protože není členem zkorumpované politické partaje, která si nazvrací do úst, kdykoliv jde o to, že by mohla přijít o své socanské posty ve vládě," řekl. Předsedající Hanzel mu pak vypnul mikrofon, Volný šel nahoru k němu, napadl ho a bral mu mikrofon určený pro předsedajícího schůze.

Kdo to nechutné, potupné, vysoce trapné extempore viděl, nemohl nepomyslet na Donalda Trumpa a na útok jeho stoupenců zmanipulovaných sociálními sítěmi a americkým exprezidentem na Kapitol. Však taky Volný ve videu, které po své násilnické parádě zveřejnil na svém facebookovém profilu, skromně pravil "budeme označeni jako Trump za násilníky".

Jeho videa, jež nestojí za zhlédnutí, ukazují člověka, který neví, co mluví. Používá výkřiky typu "když už i víme to, co víme o covidu, je absolutní nesmysl", "socani si nechají nazvracet do úst" (to se mu hodně líbí), "babišovsko-socanská diktatůra", roušky podle něj mohou za "nesmyslné umírání lidí", ale klidně použije i výhrůžku jako "za pravdu se musí umět přijímat rány i rozdávat" a hluboká moudra, že dobrá nálada posiluje imunitu.

Již v listopadu 2018 na Facebooku zveřejnil svůj prostomyslný manifest: "Podporuji tradiční rodinu, bojuji za švýcarizaci naší země a proti její islamizaci a afrikanizaci. Souhlasím s tím, že se svobodný Krym dobrovolně, po poctivém referendu, na základě garantovaného práva národů na sebeurčení, připojil k Rusku, a proto nesouhlasím se sankcemi proti Rusku."

Klesáme hloub? Ne, hluboko už se nalézáme delší dobu a máme nejvyšší čas odrazit se co nejdřív (snad na podzim) ode dna.

Malý český Trumpík

Co z incidentu ve sněmovně vyplývá? Viděli jsme takovou soft Ameriku, příklady táhnou, když se lidé jako Volný dívají na videa z útoku na Kapitol, zřejmě se v nich vzedme touha taky řádit, taky si bouchnout, taky "být", taky sáhnout k násilí.

Ví, že jisté části publika se tohle hulvátství bude líbit. Takový malý český Trumpík v tričku. Ostatně už v únoru 2019, při debatě o prvním českém teroristovi Jaromíru Baldovi tvrdil, že to "vítači" vytvořili Baldu, "vyděsili jste ho reálnou možností, že tady bude spáchán teroristický útok," tvrdil. Když ho poslanec ČSSD Jan Birke nabádal, ať "už toho nechá", Volný ho vyzval, aby "šel ven". Hromotluk zval kolegu poslance na férovku.

Když ho déle sledujete, jedna věc vypluje na povrch. Poslanec Volný v podstatě kopíruje, následuje všecky ty dezinformační vlny, které u nás podporují a které u nás i zasévají Rusové. Jeho odpor k rouškám je v tom typický: bagatelizovat nebezpečí, převracet realitu hlavou dolů (roušky mohou za "nesmyslné umírání lidí"), ohánět se svobodou a občanskými právy, působit rozvrat, stavět lidi proti sobě.

V tom dává jeho násilnická akce na plénu sněmovny a v přímém přenosu naprosto srozumitelný smysl. Tohle samozřejmě a/ zaujme a b/ bude využito -, dozvíme se, jaký v Česku vládne chaos, v jak hlubokém rozvratu se naše společnost nalézá.

Hned dodejme, že další politik, který následuje vzor Moskvy, exprezident Václav Klaus, se taky prezentuje jako antirouškový rebel, taky už dlouho a usilovně napomáhá rozvratu (nejen u nás, ale i v Německu; vzpomeňme jak v roce 2016 podpořil populistickou a antiimigrační stranu Alternativa pro Německo). Ruský dezinformační vzorec je u Lubomíra Volného zkrátka velmi dobře patrný. A samozřejmě, stejně jako Klaus senior, i on si pěstuje image rebela.

Takže ano, klesáme hloub, fyzicky napadnout předsedu schůze sněmovny je ošklivé novum. Zároveň však platí, že reakce politiků na Volného "volný styl" byla naprosto masivní, odsoudil ho dokonce i šéf SPD Okamura, který tuto personu do sněmovny přivedl. Samozřejmě se proti němu postavil i premiér Babiš a další. Jsme Češi, násilí nemáme rádi.

To je pozitivum, Volný, chlap, který mimo jiné vydělával na chudobě, se nechytá, neujímá. A další pozitivum: Volný byl středoškolský učitel. Je opravdu skvělé, že tenhle pán neučí naše děti, za to buďme vděčni.

Hádka poslance Volného (SPD) s moderátorem ČT Železným o Havlovi (video z 5. února 2019)