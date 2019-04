Povolit 0,5 promile? Bohužel ne, když si řidiči neodepřou ani telefon (0,8 promile)

Chvála nulové tolerance je pokrytecká, ale zrušit bič si nezasloužíme.

Za volantem telefonující řidiči jsou na tom podle BESIPu zhruba stejně, jako by měli v krvi 0,8 promile alkoholu. (Na situace, kdy se oba nebezpečné faktory sčítají, násobí, umocňují nebo co vlastně, raději nemyslet.)

Jezdím do práce autobusem městské hromadné dopravy hustým běžným provozem. Z dlouhé chvíle, a teď už i ze zájmu, pozoruju, no dobře, klidně řekněte, že šmíruju, řidiče individuální automobilové dopravy. Nejdřív při čekání na zastávce, pak z okýnka autobusu ty v autech ve vedlejších pruzích. Myslím, že na evropskou špičku patříme nejen v konzumaci alkoholických nápojů, ale i v umění synchronizované manipulace s volantem, šaltpákou a mobilním telefonem. Vytříbená technika, tolik vynalézavých grifů! Zlaté české ručičky v akci.

Telefonování, respektive zkoumání a ovládání displejů při řízení automobilu se stalo tak notoricky běžnou aktivitou, že si člověk, který se nad tím pohoršuje, pomalu připadá jako hnidopich a kverulant. Když to dělají všichni, není chyba na mojí straně, nejsem zbytečně cimprlich?

Jednoduchá pomůcka, jak ze sebeklamu vystřízlivět: Uvědomit si, že vlastně nevidím telefonující, nýbrž lehce podnapilé řidiče. A najednou není co řešit, nemusíte se stydět, že vám to vadí: nepřístojnost, hazard, nebezpečí. Před očima se promítne situace, kdy chlápek (ano, bohužel jde v naprosté většině o řidiče-muže) v bílé dodávce s mobilem u ucha napřed vybočí ze směru a až pak se podívá, jestli vedle něco nejede. A jelo.

Občanská demokratická strana teď navrhuje upustit od letitého standardu nulové tolerance a legalizovat za volantem až 0,5 promile. Nastoluje to jako otázku svobody a odpovědnosti. Správně připomíná, že zákaz 0,0 je doménou východní Evropy (platí pochopitelně i v Rusku), kdežto země s hlubší demokratickou tradicí svému občanstvu důvěřují víc - i v tomto směru.

Když někdo "na Západě" nadýchá minimální množství alkoholu, není popotahován, protože by se to bralo jako úřední buzerace. Kdežto u nás, kde jsme zamilovaní do nulové tolerance a proklamace "alkohol za volant nepatří", by se o maximálně půlpromilovém řidiči mluvilo jako o "opilém", nebo dokonce o "opilci". V zemi mistrů Evropy v konzumaci a náruživých řidičů-telefonistů je to absurdní, chvála nulové tolerance je pokrytecká. Kdo si přihne, je podle zákona ztracen, s jeho vůlí se nepočítá, takže může pokračovat dál…

Naopak to, že neoperují s limitem 0,0, protože společenská norma se takovému diktátu vzpírá, patří výmluvným poznávacím znamením takzvaně vyspělých zemí.

No jo.

Ale mobilní telefony, čili 0,8 promile, ještě o tři desetiny víc, jsou zakázané taky (0,0). A jak s tím zákazem řidiči - mobilní neurotici nakládají? Z takového národa chceme sejmout bič nulové tolerance, nechat to na jeho sebekontrole a svéprávnosti, že si dá pozor? Připustit až půl promile alkoholu by bylo správné, je to důstojný, liberální přístup. Ale vzhledem k tomu, kolik lidí jezdí už s 0,8 promile jaksi automaticky, obávám se, že to není proveditelné. Když řidiči nezvládnou pokyn "bez mobilu", dá se jim svěřit do rukou "půl promile"?