Praha není lidoměsto, ale automěsto, „car first“ platí dál

Roky to tu bylo o život chtít na kole odbočit, během rekonstrukce křižovatky se to ještě zhoršilo. Ale výsledek je pro cyklisty o něco lepší. | Foto: Martin Fendrych

Zažíváme další vlnu covidu. Jak poroste, a ona poroste, víc lidí se bude bát jezdit hromadnou dopravou, což se projeví i v ulicích Prahy. Jednak přibude aut (pokud je to ještě vůbec možné), jednak opět přibude cyklistů, koloběžkářů a elektrokol, i když je venku čím dál větší zima.

Co se tedy v ježdění na kole po městě mění? A co se mění zejména v přecpaném, auty přetíženém, zaplaveném hlavním městě? Od 1. ledna 2022 začne platit nová úprava bezpečného odstupu při předjíždění cyklisty, kterou přijala jak sněmovna, tak Senát. Povinná minimální vzdálenost mezi motorovým vozidlem a cyklistou má být 1,5 metru. V místech s nejvyšší dovolenou rychlostí do 30 km/h bude stačit jen 1 metr. Netýká se to vyznačených cyklistických pruhů ve městě, kde kolaři musí stačit vymezený prostor, i když oněch 1,5 metru bezpečné vzdálenosti nesplňuje.

Posun s uzákoněnou bezpečnou vzdáleností je velký, ukazuje, že se u nás dost zásadně mění přístup k cyklistům, k alternativní dopravě obecně. Na sociálních sítích míváte pocit, že cyklisty na silnici nenávidí zdrcující většina občanů, ale cyklonovela překvapivě prošla oběma komorami, kde získala nutnou většinu. Takže cyklisty nakonec asi většina spíše bere, než nebere. Teď samozřejmě půjde o osvětu a o přístup policie, která by, čistě teoreticky (vedení dopravní policie novele nefandilo ani náhodou, právě naopak), měla dodržování bezpečného odstupu kontrolovat, vést k němu řidiče.

Mluvíme-li o cyklodopravě, v Praze se leccos změnilo k lepšímu. Přibylo cyklopruhů v ulicích, pomalu, velmi pomalu se začíná s tímto „čistým“ dopravním prostředkem počítat. Vedení pražského magistrátu je nyní kolům nakloněno, což hraje velkou roli. Nedávno jsem vedl dlouhý rozhovor se zastupitelem hlavního města a náměstkem primátora pro oblast dopravy Adamem Scheinherrem (PRAHA SOBĚ). Zajímal se o to, jak coby cyklista vidím jednu čerstvou silniční změnu, jež se cyklistů týká, bere na ně ohled. Na jeho snaze situaci zlepšit a na tom, jak to dopadlo, je dobře vidět, jak si Praha se snahou o soužití cyklistů a motoristů vlastně vede.

Změna úpravy se týká křižovatky ulice Povltavské a Bulovka v Praze 8 (viz přiložené fotografie). O kus blíž do Povltavské ústí tunel Blanka. Chrlí do ní zhruba osmdesát tisíc aut denně. Je neštěstí, že Blanka ústí na břeh Vltavy a umožňuje lepší, pohodlnější cestu do města. Povltavská je neustále plná, velmi často ucpaná, smogem bohatě obdařená.

Osvícený radní se snaží

Před křižovatkou Povltavské s ulicí Bulovka, jež stoupá nahoru k nemocnici Bulovka, je vpravo cyklopruh a vedle něj, za zábradlím, cyklostezka, jež vede opačným směrem. O situaci, kdy chcete na kole z Povltavské odbočit do Bulovky, jsem psal několikrát. Bylo to peklo. Přes den je tam pro auta zákaz odbočit k nemocnici, ale cyklostezka tam vede. Jeden dopravní policista mi před dvěma roky řekl, že musím před křižovatkou zastavit, slézt v silnici za plného provozu z kola, vylézt s kolem na chodník a na přechodu coby pěší čekat, až mě auta pustí (ač mám jako pěší podle zákona přednost). Zažil jsem tam osobně několik bouraček, když mě auto pustilo a řidič za ním nedával pozor a neubrzdil to.

Letos začali směrem od křižovatky dál cosi budovat a radního Scheinherra napadlo, že by se změna mohla využít pro bezpečnější cestu pro cyklisty směrem na Bulovku. Haleluja.

Během stavebních úprav to bylo divoké. Přechod posunuli níž pod křižovatku, přešli jste tedy do úzkého, špinavého, zarostlého polochodníku, který pod viaduktem v podstatě zmizí, neexistuje. (Ostatně tam starý přechod vedl taky.) Navíc právě pod viaduktem vybagrovali obří díru, takže jste s kolem sice přešli, ale nedalo se jít pod viadukt, tedy do ulice Bulovka, museli jste díru obejít po silnici a proti vám jela auta s naštvanými šoféry. Šílené. Absurdní. Nebezpečné.

Nově je přechod posunut až těsně za křižovatku ulic Povltavská a Bulovka směrem od tunelu Blanka (dřív byl těsně před ní) a umožňuje (jako jeden z mála v Praze) přejet ho na kole, nemusíte kolo vést. Jenomže když na kole jedete, nemáte přednost před auty, zatímco když kolo vedete, teoreticky, ze zákona jste pěší a přednost máte (stejně vás ale hned tak někdo nepustí, nikdo k tomu řidiče nenutí). Změna spočívá i v tom, že se těsně před křižovatkou na Povltavské objeví cyklopruh, který kus před ní záhadně zmizel, vy na něj najedete, a když chcete odbočit do ulice Bulovka, musíte zastavit (kolem vás ovšem sviští jedno auto za druhým a není tam moc místa) a nějak se dostat na druhou stranu. Pokud by nic nejelo, tak na kole, pokud auta jedou, musíte čekat (nejlépe se uchýlit na chodník). Jedete-li z ulice Bulovka, musíte zase při najetí na chodník na levé straně překřížit cestu autům v protisměru.

Proč to popisuju a proč o tom vůbec píšu. Situace se pro cyklistu snad o něco málo zlepšila: shora smí najet na chodník, a kdyby nic nejelo, může přechod přejet na kole (nic tam ovšem nejede leda o půlnoci na Silvestra). Zespoda je sice dál odbočit mimořádně komplikované, ale aspoň se dostanete na existující chodník.

Tím to ale končí. Povltavskou jedou ve všední dny proudy aut, povolena je zde padesátka. Na přechodu chybí semafor. Proč? Právě světla by přece byla skutečně bezpečná. Odpověď: místní policie odmítala i tyto změny, semafor by brzdil plynulost dopravy. Přesněji plynulost autodopravy. Nějaká ekologie, "wellbeing" města, cyklisté, to policii zřejmě vůbec nezajímá.

Další možnost, jak změnit onu křižovatku v bezpečnější prostor, je zavedení třicítky. Pak by zcela jistě ubylo bouraček, pěší i cyklisté by se cítili bezpečněji, situace by se celkově zklidnila. Tenhle zázrak třicítka umí. Ano, ale provoz by tam houstl, řidiči, o které jde stále na prvním místě, by nadávali, stáli by ve frontě.

Mizející cyklopruhy a právo se opět vtělit

A na tom je vlastně perfektně vidět, proč je v Praze (i v jiných velkých městech, jak mi píší čtenáři po každém cyklistickém textu) stále dál tak strašné množství aut a proč se v ní stále dál tak špatně chodí pěšky nebo jezdí na kole či jiných samohybech: je to město pro auta, nikoli město pro pěší a kolaře. Pořád tu platí představa, že se musíte a máte všude dostat autem, že auto je nejpřirozenější dopravní prostředek, který musí mít za každou cenu přednost. Pořád tu platí právo jet všude auťákem. Praha není lidoměsto, ale automěsto.

Naprosto typicky to vidíte právě na cyklistických pásech, jichž dost přibylo. Přesněji to vidíte na tom, jak dopravní projektanti nechávají cyklopruhy mizet a zase se objevovat. Jedete na kole v cyklopásu, blíží se zúžení (třeba zatáčka kousek před Pražským hradem, nebo přechod pro pěší kus pod Hradem, kde lidé přecházejí do parku) - a cyklopás skončí. Proč? Jakou to má logiku? Logiku „car first“, auto první. Jasně, řidič vás nesmí srazit, ale opticky je veden k tomu, že když cyklopruh zmizel, nemáte tam co pohledávat, měli byste se s kolem vypařit taky. Za zatáčkou, za přechodem se cyklopruh objeví znovu. Můžete se opět vtělit a jet. Je to holý, český, dopravní nesmysl.

Nikdo mi nevysvětlí, proč cyklopruh nepokračuje dál v zúženém místě, aby právě řidič, který vás může srazit, věděl, že má přibrzdit, že se vedle nemá cpát (což samozřejmě mnozí dělají a vy máte žaludek až v krku).

Takže pokud chce Praha něco zlepšit, zvýšit bezpečnost cyklistů, měla by prosadit, aby cyklopruhy nemizely. A až přijde zima, měla by dbát na to, aby byly cyklopruhy vyčištěny od sněhu. Současná praxe je přesně opačná, kdo uklízí chodník, pokud už ho náhodou uklízí, zhusta sníh shazuje do silnice, tedy do cyklopruhů. (A jen dodávám, že silniční zákon nezakazuje jízdu na kole v zimě, stejně jako nezakazuje jízdu autem v zimě.) Ještě jeden podnět: nikdo neuklízí cyklostezky od sněhu, chyba. I toto by město mělo umět zařídit, cyklista není o nic méně než řidič.

Je skvělé, že se radní Scheinherr zasadil o jisté zlepšení na té mimořádně nebezpečné křižovatce ulic Povltavská a Bulovka, cyklisté jsou mu vděčni. Ale upřímně, je to málo, mnoho se nezměnilo. Ideální by byl semafor a namístě by jistě bylo snížení rychlosti na 30 kilometrů v hodině. Jako ostatně na mnoha dalších místech ve městech, zvláště pak v obytných částech, kde žije hodně lidí pohromadě. (Já vím, reakce na třicítku jsou stejně nadšené a přátelské jako reakce na záměr skončit se spalovacími motory.)

