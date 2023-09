Premiér Fiala žije ve světě ódéesáckého realismu. Babiše ale převyšuje o několik řádů

Petr Fiala sám o sobě říká: "Vnímám realitu, analyzuji ji, řídím se jí a poslouchám lidi. Můj optimismus není optimismus, ale realismus." Jeho poradci ale vědí, že realitu analyzuje, aniž by měl k dispozici data...

Máme soudného, kvalitního premiéra? Premiéra realistu, který zemi zároveň nabízí kvalitní, propracovanou, daty podloženou vizi? Leccos o Petru Fialovi (ODS) vypovídá rozhovor pro Aktuálně.cz. Ukazuje jeho silné i slabé stránky. Co neukazuje, ale co my za více než rok a půl vlády víme, je fakt, že Fiala musí pracovat s tím, co má, s lidmi, které mu nabízí jeho strana i další strany v pětikoalici.

Rozhovor se netýká zahraniční politiky, zjevně nejsilnějšího momentu Fialova vládnutí. Jeho postoj k Ukrajině a Rusku nenechává voliče na pochybách o tom, že Fiala stojí na straně té naprosto základní svobody. Slabší už je to, když sledujeme jeho postoj k Maďarsku a Polsku.

Vnímá premiér reálný stav země? Nejprve poznámka. Vnímá Fiala reálný stav vlády? Vnímá, že má některé ministry velmi slabé? Protože stav země a vlády je spojitý. Asi vnímá, že Česko řeší vážné problémy, přibývá chudých, zvětšují se sociální rozdíly. Ale nemluví o tom. Stejně tak asi vnímá, že má slabého ministra financí a mimořádně problematického ministra spravedlnosti, ale nemluví o tom.

Zajímavé je, jak odpoví na otázku, zda vnímá reálný stav naší země: "Vždycky jsem vám říkal, že vím, co dělám, že se držím své strategie a že volby vyhrajeme. Nevěřil jste mi stejně jako mnozí jiní. A my jsme volby vyhráli." Reálný stav země je, že "volby vyhrajeme", podivuhodné. Fiala obnažil své myšlení, jež je soustředěno na volby.

Pokračuje: "Vnímám realitu, analyzuji ji, řídím se jí a poslouchám lidi. Můj optimismus není optimismus, ale realismus. Tak, jak mi to vyšlo dříve, to vyjde i teď." Mohu říci, že kupříkladu v oblasti vnitřní bezpečnosti Fiala realitu příliš nevnímá. Proto nechal ve funkci Babišova ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radima Dragouna, proto nechal ve funkci nejvyššího žalobce Igora Stříže. Proto nechává ministrem Pavla Blažka (ODS).

O Fialově realismu vypovídá pasáž, kde říká: "Vy si představujete, že politik žije v nějaké bublině, že nežiji mezi lidmi? To je klišé. Moje rodina přece žije úplně normální život. Snažíte se mi říct, že nevím, co si myslí lidé, co trápí mladé lidi a podobné nesmysly. Tak na to zapomeňte… já takový nejsem."

Dosti nereálná úvaha. Od roku 2014 je předsedou ODS, pracoval jako rektor, prorektor, poslanec, ministr, místopředseda vlády. Ne, tento premiér nežije "mezi lidmi", nepředstavuje typ politika, který chodí mezi lidi. Jeho rodina je rodina vysoko postaveného bosse. Nemám rád slovo bublina, ale Fiala samozřejmě žije v bublině, ve velmi výlučné bublině. Jestli si namlouvá, že ne, pak není dost realistický. Ale není divu, na to, jak omezený, oslepující je život ve vysoké politice, člověk přijde, až když ji opustí.

Kecy a politika a ODS

Na výtku, že vláda postupuje pomalu s reformami, Fiala odvětí: "Účet se skládá na konci volebního období. Během něj musíme dělat i nepopulární věci - a ty děláme teď. Proto je také část veřejnosti zneklidněná. Nezapomeňte, že má za sebou tři roky covidu, inflace, zdražování a války. Do toho přicházíme se změnami, které jsou částečně bolestivé, ale jsou potřebné a odpovědné. Už příští rok se začne ukazovat, že jsme naši zemi posunuli dopředu."

Prospělo by mu, kdyby si pustil pořad Kecy a politika, speciál s Milošem Vystrčilem (ODS). Petros Michopulos, marketér a komentátor, se tam předsedy Senátu ptá, co ODS dělala celé ty roky v opozici? Kde má nějakou mapu změn, jasnou strategii, kterou by naplňovala? Vystrčil na to začne mluvit o služebním zákonu. Příznačné. - Ale přesně tohle vám běží hlavou, když sledujete kroky vlády: jak to, že jsou na vládnutí tak špatně připravení? Jak to, že nemají strategie, plány, postupy?

Když je Fiala dotazován na ministra spravedlnosti Pavla Blažka, na jeho setkání s Martinem Nejedlým spojeným s Rusy, řekne, že to byla "politická chyba". A pokračuje: "Všechny mohu ujistit, že kdyby bylo jeho jednání nečestné nebo bylo záměrné, tak by pan ministr okamžitě šel." - Sedět s někým pět hodin není záměrné? Je to nezáměrné? Bratříčkovat se s člověkem, který tu pracoval pro Rusy, není nečestné?

K Blažkovi a Fialovi doplním: nechali Igora Stříže ve funkci. On provedl výběrové řízení na VSZ Olomouc, jež dopadlo neuvěřitelně. Vybral člověka s pytlem problémů, rychlostudenta práv v Plzni, a nevybral Adama Bašného, který Dragouna podle hlasů z justice a z komunity státních zástupců o několik tříd převyšuje. Fiala nechal Dragouna řídit GIBS, i když věděl, co je zač, a i když mu podle mých informací právní komise, jež posuzovala vyhození Michala Murína z čela GIBS, dala najevo, že způsob Murínova vyhnání byl dost možná nezákonný.

Fiala mluví o změnách, jež jsou "částečně bolestivé, ale jsou potřebné a odpovědné. Už příští rok se začne ukazovat, že jsme naši zemi posunuli dopředu." K oněm změnám sociolog Daniel Prokop (PAQ Research) říká: "Často se stává, že poradní orgány, jako je NERV nebo důchodová komise, jsou stavěny do pozice, jako kdyby měly dostatek informací a expertizy k tomu, aby na podobnou otázku odpověděly. Ale my často nemáme data, na jejichž základě bychom se mohli odpovědně rozhodovat o detailech. Dáváme obecná doporučení, k nimž stát musí analýzy doplnit." - Chápete, tato vláda, kde je ODS nejsilnější, dělá změny, aniž by měla data.

Je potřeba se dívat, jak se svět vyvíjí

Jak se tedy Česko posune kupředu, popisuje tweet Daniela Prokopa: "Devět procent zaměstnanců bude po (pozn. red.: úsporném) balíčku platit ze mzdy vyšší daně + odvody než v systému před zrušením superhrubé mzdy. Takřka všichni z příjmové kategorie do 30k měsíčně = lidé s nízkými příjmy, kteří více utrpěli inflací. Detailní studie @IDEA_ThinkTank ze společného projektu."

Výmluvná je pasáž o mladých lidech. Už od pandemie covidu píšu o tom, že vlády na mladé lidi kašlou. Týká se to i Fialovy pětikoalice. Premiér odpovídá třeba na otázky po možnosti manželství pro stejnopohlavní páry, jež mladé lidi zajímá: "Nezměnil jsem svůj názor, nepodpořím manželství pro všechny. Z důvodu své víry, hodnot a principů, kterými se řídím. Na druhé straně jsem vždycky říkal, že je potřeba se dívat, jak lidé žijí, jak se svět vyvíjí, a je potřeba hledat cesty, jak posílit postavení partnerů ve svazcích stejnopohlavních párů."

Vždycky říkal, "že je potřeba se dívat, jak lidé žijí, jak se svět vyvíjí". Pěkné místo, kde se šéf ODS staví do pozice nezávislého pozorovatele vyvíjejícího se světa. Nevyvíjí se s ním, už je vyvinutý. Otázkou je, zda by mu neprospělo být méně nehybný, méně "vyvinutý".

Ke vztahu k mladým Fiala pokračuje: "Já říkám, že všichni by měli dostat šanci, včetně mladší generace. Společnost musí být otevřená a využívat talenty všech. Na vaší úvaze je problematické to, že šanci má dostat jen někdo. To určitě ne. Každý musí dostat šanci. I mladí. A to se děje." K tomu jen dodám, jak malé šance u nás dostávají ženy. Až trapně to bylo vidět na konferenci Česko na křižovatce, kde Fiala nabízel vizi, ale v panelu seděli samí muži a jen jedna žena. Tohle mladí zjevně taky nechápou.

Zároveň dodávám jednu velmi důležitou věc: v Petru Fialovi máme řádově nesrovnatelně lepšího premiéra, než jakým byl Andrej Babiš. Pokud jde o jeho slova "můj optimismus není optimismus, ale realismus", dovolím si je parafrázovat: jeho realismus je ódéesácký realismus.

