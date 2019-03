Premiérka Nového Zélandu: „Salám alejkum.“ A nevysloví jméno vraha

Sociální sítě se stávají šiřitelkami hrůz a mrazí z vědomí, že jejich majitelé nedokážou tomu šíření dost rychle a dost účinně zabránit, zastavit je.

Nemalá část tuzemců závidí Slovákům pěstitelku občanské společnosti Zuzanu Čaputovou, jež suverénně postoupila do druhého kola prezidentské volby. Závidět bychom mohli také Novozélanďanům jejich mladou, osmatřicetiletou premiérku Jacindu Ardernovou. Ukazuje, že má jasno, umí být dobrou lídryní své země. Předvedla to po děsivém vraždění muslimů v mešitách Al Noor a Linwood ve městě Christchurch.

Ardernová nehodlá vrahovi padesáti muslimů B. T. (v minulém textu jsem méně jasnozřivě uvedl celé jeho jméno) poskytnout prostor, aby šířil svůj ohavný, rasistický pohled na svět. Novozélandská premiérka řekla, že máme "dělat, co je v našich silách, abychom zabránili tomuto jedinci v získání slávy". Pokračovala: "Zajisté měl mnoho motivů ke spáchání tohoto ohavného, teroristického útoku. Získání slávy byl jedním z nich, a to je něco, co mu můžeme odepřít. Je to terorista, je zločinec a je extremista, ale když o něm budu mluvit já, zůstane beze jména. Vás ostatní žádám, abyste zmiňovali jména těch, o které jsme přišli, spíše než jméno muže, který je vzal. Možná se chtěl proslavit, my na Novém Zélandu mu ale nedáme nic, ani jeho jméno…"

Tuto důležitou výzvu sdělila novinářům a projev zakončila arabsky "as-Salám alejkum, mír s vámi, mír s námi všemi". Premiérce nejde o zamlčování, tajení faktů (jméno, obličej pachatele, který je poskytován médiím rozostřený), nýbrž zjevně o nešíření, nenabízení jeho temné proslulosti, a to zvláště těsně po hrůzných činech, které spáchal.

Ardernová naopak nabádá vyzvednout oběti nad vraha, na prvním místě myslet na ně. Mimochodem k tomu vybízí v čase, kdy nejeden český občan míní, že vraždění na Novém Zélandu je fake, podvod, že se to nestalo, že "ta videa jsou podvržená" (krom podobných tvrzení na sítích mi to včera zcela vážně tvrdil jeden advokát, kvalitní znalec trestního práva).

Ardernová dobře ví, co se dělo v roce 2011 v Norsku, poté co masový vrah Anders Breivik v Oslu a na ostrově Utøya zabil 77 lidí, z nichž většinu tvořili účastníci letního pobytu mládežnické organizace Norské strany práce. A my dnes již víme, že právě Breivik inspiroval novozélandského masového vraha B. T., ten svým způsobem jeho řádění napodobil.

Pekelný vzor

Breivik těsně před útokem rozeslal na asi tisíc mailových adres (deset z toho českých) dokument o patnácti stech stranách, kde kritizoval politiky členských zemí EU a muslimy popsal jako nástroj, s nímž chtějí kulturně marxističtí politici dosáhnout zničení evropských tradic a kultur. (Ten jazyk nyní dobře známe, kdo má pochopení pro lidi prchající před smrtí, je "neomarxista".)

Breivik se pak stal jakýmsi hlasatelem ultrapravicového pekla na zemi, využil k tomu soud, kde hajloval jak o život, později, opět za neutuchající pozornosti médií, žaloval norský stát, že prý podmínkami věznění porušuje jeho lidská práva. Breivikovi se dařilo šířit svoje nelidské, rasistické názory velmi intenzivně a našel následovníky. Minulý týden se o tom přesvědčil novozélandský Christchurch (jméno města si vrah bez pochyb nevybral náhodou).

Že masový vrah B. T. touží po světové pozornosti a že by strašně rád dosáhl šeredného věhlasu Breivika, o tom nelze pochybovat. I on před masakrem zveřejnil více než sedmdesátistránkový manifest, ve kterém muslimy a imigranty označil za "vetřelce" a sebe, pyšně, za rasistu. Svůj útok nahrával a přenášel online na internet, na Facebook. Tato síť smazala 1,5 milionu verzí tohoto hrůzného videa, avšak nestačilo to.

Premiérka Ardernová veřejně kritizovala, že video zůstává i ve dnech po masakru stále dál dostupné na internetu: "Byli jsme v kontaktu s Facebookem, který nás informoval o jeho snahách video smazat," sdělila.

Sociální sítě se tak stávají šiřitelkami těchto hrůz a poněkud mrazí z faktu, že jejich majitelé nedokážou šíření dost rychle a dost účinně zabránit, zastavit. Vymknuté z kloubů, sociální sítě šílí… a dodejme "zrodili jsme se, abychom je napravili".

U nás se zatím pokusil vraždit jen sociálními sítěmi a nenávistnými, rasistickými politiky svedený důchodce. Imunní nejsme, naši občané hojně šíří rasistické a nenávistné pohledy nejen na muslimy. Sdílejí nesmysly, popírají fakta, bohužel za pilného přispívání značné části českých neardernovských politiků.