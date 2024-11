Připravme se na možnost, že čeští vojáci budou hlídat nárazníkovou zónu na Ukrajině

Zvolený americký prezident Donald Trump sliboval, že konflikt na Ukrajině rychle ukončí. V televizní debatě neřekl, že si přeje vítězství napadené země, ale konec války. Nemusí se nám to líbit, ale s faktem, že Trump vyhrál volby a Spojené státy začnou od 20. ledna naplňovat jeho představy o Ukrajině, nic neuděláme.

Do Bílého domu vstoupí člověk, který tuto válku nevnímá jako ruský pokus znovu dominovat části Evropy hrozbou použití síly, ale jako lokální konflikt Ukrajiny a Ruska o území a hranice. Z toho vychází i návrhy, které se dostaly na veřejnost prostřednictvím dvou médií, která jsou vůči novému prezidentovi přátelská. Televize Fox News a deníku Wall Street Journal.

Nevíme, jakou strategii Trump zvolí a co přesně je jeho cílem, možná to ještě neví ani on sám. Z okruhu jeho poradců a důvěrníků ale zmíněná Trumpovi nakloněná média citují, co se může stát. Snaha zamrznout konflikt na současných frontových liniích, vytvořit tam demilitarizovanou zónu, dát Ukrajině bezpečnostní záruky, ale zároveň odložit na neurčito její vstup do NATO.

Jelikož je Ukrajina na americké vojenské pomoci závislá a bez ní se nemůže dlouhodobě válčit, nemá prezident Volodymyr Zelenskyj na výběr, pokud mu Trump pohrozí, že americké dodávky zbraní skončí, nezačne-li jednat o příměří.

Otázka je, co na to Vladimir Putin. Ještě nedávno zopakoval, že nelze o ničem jednat, dokud Rusko nezíská všechny čtyři oblasti, které se rozhodlo anektovat. To znamená, že chce útočit dál a posunout frontu výrazně na západ. Putinovým původním cílem bylo svrhnout ukrajinskou vládu a učinit ze země ruskou gubernii ve stylu Běloruska, ale to se mu nepovedlo.

Za pozornost stojí dva body, o kterých informovaly Fox News a Wall Street Journal. Trumpův bývalý a pravděpodobně i budoucí poradce pro národní bezpečnost Robert O'Brien řekl televizi, že demilitarizovanou zónu by mohli hlídat východoevropští vojáci, ale neupřesnil, koho má na mysli. Deník zase cituje člena Trumpova poradního týmu, který k tomu říká: "My do této zóny na Ukrajinu vojáky nepošleme a nebudeme nic platit. Ať to udělají Poláci, Němci, Britové a Francouzi." A konečně Trumpův viceprezident J. D. Vance ještě před volbami prohlásil, že Trump počítá s vytvořením zóny, která by zajistila, aby Rusko na Ukrajinu nemohlo znovu zaútočit.

Jedna věc se zřetelně rýsuje: Trumpovy předběžné představy počítají s demilitarizovanou zónou a ukrajinskou ztrátou Rusy okupovaných území, i když tato ztráta bude oficiálně označována jako dočasná.

Na co bychom se měli připravit my. Pokud se demilitarizovaná zóna stane skutečností a začnou se pro ni shánět mezinárodní jednotky, Česko bude jedním z kandidátů na vyslání svých vojáků. Ano, je to předčasné a zatím máme málo informací. Ale připravme se, že to přijde.

