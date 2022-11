Když má prezident bažantnici i oboru, mají zase jeho podřízení kde krást

Sídlí na hradě jako král, spravuje majetky jako král, ale není to král. Kdo to je? Hlava České republiky. Je zcela zbytečné, aby byl člověk v nejvyšším úřadě vystavován tolikerému pokušení. Přišel čas mu ulehčit, pomůže to úplně všem.

Miloš Zeman se na Pražském hradě choval jako vrtošivý monarcha. Oslavy státních svátků proměnil de facto v soukromou party, svěřené moci zneužíval k osobním vendetám a propůjčeným majestátem kryl zlodějny svých milců. Jeho bohorovnost dosáhla takových rozměrů, že se už mnozí ani nestačí pohoršovat a prostě jen útrpně čekají, až za ním zkraje příštího roku s rachotem zapadnou hradní brány.

To čekání přitom provází naděje, že s novou hlavou státu se do sídla českých králů vrátí "staré dobré časy" a vše zase poběží v osvědčených kolejích. Svým způsobem to připomíná situace z dávných dob, kdy se měnil panovník a k tomu novému se upínaly zraky poddaných s očekáváním, co všechno jeho éra přinese. Dnes je ve společnosti patrné doufání, že jí demokratická volba nadělí někoho, koho už nebudou provázet aféry podobné těm, o nichž byla řeč v úvodu.

Jenže co když problémy vytváří už samo pojetí zdejší nejvyšší ústavní funkce? Co když právě podmínky, které se k ní vážou, svádějí k panským manýrům a silně pokoušejí slabé stránky těch, kdo úřad vykonávají? Nepřišel čas nastavit je civilněji?

Prostě takový dům

Český prezident dnes sídlí na staroslavném hradě s obrovskými prostorami, jeho kancelář k tomu spravuje další zámek s parkem, veřejnosti nepřístupnou oboru o rozloze 3000 hektarů či bažantnici o rozloze přes 500 hektarů. O něčem takovém se ani hlavám podstatně větších a mnohem vlivnějších zemí nesní.

"Když člověk přijíždí z Pražského hradu, který je podle Guinnesovy knihy rekordů největším starodávným hradem na světě a rozhodně největším fungujícím pracovištěm hlavy státu, vypadá Bílý dům jako… …velký bílý dům," píše Michael Žantovský ve své knize Václav Havel, když líčí, jak byl její titulní hrdina zklamán z rozměrů amerického Bílého domu. Důležitost a váhu prezidenta prostě neurčuje velikost ani podoba jeho sídla. A ani rozpočet jeho kanceláře.

Přiznejme si, že majetky spojené s českou hlavou státu generují obří korupční potenciál. Za zakázky obdařené prezidentskou aurou je nepochybně možné zkusit ledacos získat. Taková vidina pak samozřejmě může ovlivňovat nejen smýšlení a činy zvoleného prezidenta i jeho úředníků, ale už i volbu samotnou.

Ta se v Česku za mohutného společenského potlesku proměnila z parlamentní v přímou. Ale již po prvních zkušenostech, které to přineslo, začínají toho posunu litovat i mnozí, kteří jej původně prosazovali. U sousedů - v Rakousku či na Slovensku - s ní však takové problémy ani zdaleka nejsou. A ač toho jinak s oběma zeměmi historicky sdílíme opravdu mnoho, figuru prezidenta pojímají na první pohled výrazně odlišněji než my. Chtělo by se říci demokratičtěji.

Rakouský prezident jezdí po Vídni hromadnou dopravou a slovenská prezidentka bydlí se svými dětmi doma v Pezinku. Její kancelář má ve správě všeho všudy dřevěný zámeček v Tatrách, který je od roku 2015 přístupný veřejnosti a každý týden se v něm konají prohlídky.

Naproti tomu rozpočet kanceláře české hlavy státu přesahuje 400 milionů korun a zahrnuje krom jiného i dotace pro Lesní správu Lány, která se stará nejen o oboru a bažantnici, ale i pole, louky, lesy a vodní plochy o celkové ploše přes 6000 hektarů. Když jejího dlouholetého šéfa Miloše Baláka soud před nedávnem potrestal za rozsáhlou korupci a ovlivňování veřejných zakázek, udělil mu Miloš Zeman obratem milost…

Mohli bychom takových zlodějen zůstat ušetřeni, kdyby prezidentovi zůstala k ruce jen kancelář, kterou opravdu nezbytně potřebuje. Například v nějakém paláci v centru hlavního města - třeba podobném, jakého využívá slovenská hlava státu v Bratislavě. A klidně třeba i s parkem, ve kterém se chovají včely, jejichž med pak dostávají jako dar státní návštěvy.

Řeč smybolů

Tisíce hektarů, tendry za desítky milionů korun a obří majetek ukrytý před zraky veřejnosti kdesi hluboko za plotem - má opravdu tohle všechno být spojováno s úřadem nejvyššího ústavního činitele demokratické republiky? A nejde jen o příležitosti ke korupci. Prezident prostě není král a tomu by měly odpovídat i symboly, které ho provázejí. Patří dnes k takovým bažantnice a obora?

Když se po pádu monarchie usadil na Pražském hradě Tomáš Gariggue Masaryk, brali to mnozí coby satisfakci za to, jak dlouho byl předtím Praze panovnický majestát upírán - poslední korunovace v české metropoli proběhla v roce 1836.

Dnes už taková křivda nepálí snad ani voliče Koruny České a stát, který Masaryk reprezentoval, se rozpadl. Žijeme v samostatné České republice, která má prezidenta od toho, aby zastupoval a hájil zájmy její a jejích občanů. Obory, zámky, bažantnice - ba ani celý hrad - k tomu nepotřebuje.

Video: Byt T. G. Masaryka na Pražském hradě