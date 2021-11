Proč prohráli Piráti? Zapřeli sami sebe, natáhli kvádra a hráli si na konzervy

Volby byly pro Piráty něco jako zpackaná maturita, v níž skončili se čtyřkami, sotva prolezli. Volby neumějí, svůj elektorát úplně nechápou. To se dá změnit.

Co se děje? Rozhoduje se o tom, jak dlouho vydrží Spolu a Pir/STAN pohromadě a jak dlouho vydrží Piráti a starostové pohromadě. Rozhoduje se, jestli obě koalice dodrží, co slíbily, že dají zemi dohromady, změní babišovský způsob vládnutí, přinesou změnu. Pokud se rozhádají, změna nenastane. Souboje mezi (vládními) stranami voliči dobře znají a otravují je. Pokud nebudou koalice schopny najít a udržet dohodu, pak bude následovat velmi hluboká nedůvěra v politiku, vládu, parlament. O tom se rozhoduje.

Koalice Spolu zatím drží, alespoň navenek nejeví nějaké neshody, nevyčítají si navzájem, co kdo provedl. Ukazuje se, že ODS, lidovci a topka jsou zkušenější strany.

Pir/STAN naopak. Piráti si nechali vypracovat (nevíme nakolik důvěryhodnou) analýzu, jež popisuje, jak starostivé odpovídají za jejich katastrofální propad ve volbách. Analýza se dostala ven dřív, než materiál viděl předseda STAN Vít Rakušan. Materiál obviňuje starosty, že před volbami porušovali koaliční dohodu a pravidla, která si obě strany odsouhlasily.

„Kandidáti Pirátů nebyli ze strany STAN, který měl v gesci mikrotargeting, podporováni. STAN cíleně podporoval pouze své kandidáty, ze kterých se polovina dostala do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na podporu mikrotargetingu STAN byla vynaložena více než 2krát vyšší částka než na Piráty. Piráti přitom vložili do kampaně 2/3 finančních prostředků,“ stojí v analýze, kterou zveřejnil server Neovlivní.cz.

Na Twitteru se k analýze vyjádřil jak Rakušan, tak Ivan Bartoš, předseda Pirátů. Šéf STAN: „Dlouhodobě se mi v politice vyplácí chladná hlava. I ve chvílích, kdy jsou z mého pohledu šířeny, řekněme, velmi nepřesné informace, chci postupovat racionálně…“

Pokračuje, že koalici čeká vyjednávání se Spolu o vládě, o budoucnosti nás všech. „To je úkol, který nám dali voliči, a to v objektivně velmi nejednoduché době. Covid nás neopustil, obrovská inflace řádí okolo nás, řada lidí je přímo ohrožena energetickou chudobou. Tomu chci teď věnovat své osobní nasazení i úsilí Starostů a nezávislých. V tento moment nesmíme zklamat.“ Dodává, že STAN má také zadanou odbornou analýzu volebního neúspěchu, její výsledky budou k dispozici během tohoto týdne. (Těžko však bude popisovat, jak STAN ošulil Piráty.)

Ivan Bartoš též tweetuje. Potvrzuje analýzu, dodává, že podrobný rozbor „bude následovat a v žádném případě se nebude vyhýbat i chybám na straně Pirátů. (pozn. red.: Rakušan o chybách STAN nenapsal ani slovo.) Celou věc nyní projednají stranické orgány @PiratskaStrana, následně o zjištěních budeme jednat s hnutím Starostové a nezávislí.“

Prohra za námi, úkol před námi

Jako Rakušan i Bartoš dodává: „Je před námi jasný úkol, aby Česká republika měla demokratickou, funkční vládu, která zastaví zadlužování, skutečně se postaví korupci a bude řešit celou řadu dalších problémů. Jsem si zcela jist, že pro občany jsou důležité právě tyto otázky.“ Slibuje, že Piráti budou pokračovat v konstruktivním jednání o vládě. - Snad ano, ale Piráti nejsou stranou jednoho muže, mohou to vnímat jinak.

Bartoš a Rakušan mají dobré vztahy, dost možná ale Rakušan neuhlídal, co se děje ve STAN „dole“. Kroužkování starostů o tom vypovídá (a hned dodejme, že možnost kroužkovat vyplývá z volebního zákona, je zcela regulérní).

Pirátská analýza vztahy v koalici nezlepší. Nejde o Bartoše a Rakušana, ale o pohled řadových pirátů, který se zcela jistě ukáže, jakmile se ke slovu dostane celostátní fórum.

Spolu a starostové by na Piráty měli nahlížet jako na zraněné, poškozené a podle toho s nimi jednat. Strany mohou předvést něco, co z naší politiky vymizelo - velkorysost. Bez práce Pirátů by zřejmě babišismus nebyl poražen, udělali víc než třeba ODS, která se s ním, když se jí to hodilo, klidně spojila (viz hlasování o snížení daní).

Mnohem zajímavější je povolební analýza: Jak volily skupiny voličů? A jak se přelévaly hlasy během roku? kterou zveřejnil sociolog Daniel Prokop. Má velký význam právě pro Piráty (a starosty), protože ukazuje, co koalice udělala špatně a kdy přišla o voliče.

Prokop tweetoval: „PirSTAN měl v dubnu ´duhovou koalici´ vlastních voličů, zklamaných od ANO a pravice, menších stran a politicky vlažných. 240k ztratil k neúčasti a (hlavně) nakonec 370k ke Spolu.“ Podle něj šlo o chybnou strategii, kdy se koalice na jaře snažila „blížit Spolu a přistoupili na to, že jde jen o sesazení Babiše. Tím nejprve ztratili ty, kteří takto volby nevnímají - vadí jim i bývalé ´garnitury´, a pak další lidi k silnějšímu a skutečně středopravému vyzyvateli“.

Před školy místo do domovů pro seniory

Prokop dodává, že Pir/STAN neměl oblékat kvádra (viz start kampaně), „ale bránit tehdejší křehký elektorát. Pro starší a chudší akcentovat skutečnou změnu proti ANO i ´starým pořádkům´ . Pro mladší si uchovat odlišitelnost vůči Spolu“.

Podle výzkumu (celkový reprezentativní vzorek je 3891 respondentů) se koalici Spolu mezi dubnem 2021 a říjnovými volbami podařilo "přebrat zhruba 370 tisíc voličů od koalice Pirátů a starostů a mobilizovat část nerozhodnutých a vlažných voličů". Předcházelo tomu ještě další Waterloo, když Pir/STAN ztratila okolo 240 tisíc dubnových voličů, kteří se nakonec voleb (zklamaní) buď neúčastnili, nebo přešli k menším alternativním stranám.

Analýza potvrzuje, že Piráti neměli opustit sami sebe, přizpůsobovat se, dělat ze sebe něco jiného, než jsou, nudnou středostranu. Tomu přesně odpovídal i pohled na Ivana Bartoše, který v debatách nedokázal strhnout, byl opatrný, nezáživný, takže ho nakonec pobil Petr Fiala (a to je co říct, ten má do živého politika hodně daleko).

Drsná je pro Piráty právě ztráta (či nepřitáhnutí dalších) mladých voličů. Ano, koalice Pir/STAN vyhrála ve věkové kategorii 18-34 let a studentů, ale mohla jich přitáhnout mnohem víc, kdyby Piráti nezapřeli sami sebe, kdyby úmyslně nezprůměrněli. Místo aby Bartoš chodil do domovů pro seniory, měl stát před vysokými a středními školami, spojit se s Extinction Rebellion a Fridays for Future. Atd.

Liberální stranu typu Pirátů u nás potřebujeme. Budoucí otázkou pro ně je společenství se starosty. Ani ne tak proto, že je zřejmě ve volbách poškodili, ošulili (možná taky ne, nevíme, nakolik věřit pirátské analýze), ale spíš proto, že STAN je prostě mimořádně různorodé hnutí, jak mi řekl nedávno jeden jeho člen, je to „pytel blech“.

Volby byly pro Piráty něco jako zpackaná maturita, v níž skončili se čtyřkami, sotva prolezli. Volby neumějí, svůj elektorát úplně nechápou. To se dá změnit. Kromě Zelených u nás není žádná strana, která by brala vážně klimatickou změnu a která by byla důsledně liberální. Místo pro Piráty tu je. A opouštět vládní partu by neměli, něco přece voličům slíbili.

Bartoš: Měl jsem splín, ale prohra nás nepoloží. Ve vládě chceme férové zastoupení (video DVTV z 28. října 2021)