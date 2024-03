Putin je bez kontroly. Teror v Rusku využívá, aby prohloubil ruskou nenávist k Západu

Terorismus je vždycky odporný a zavrženíhodný. Ať míří na civilisty na koncertě, nebo na civilisty v ukrajinských městech. Rusko se dnes podobá Islámskému státu.

Minulý pátek se v Rusku odehrál strašlivý teroristický útok. Počet obětí v Crocus City Hall v Krasnogorsku u Moskvy vystoupal až ke 150, počet zraněných je ještě vyšší. Obrovská tragédie. K masakru se na Telegramu přihlásil tzv. Islámský stát (IS), jeho aktivní odnož IS-K. Ta později zveřejnila i videa natáčená z kamer na tělech teroristů.

Odpudivá a děsivá je však i reakce ruského režimu. Prezident Putin, terorista gigantických rozměrů, po devatenáctihodinovém vyčkávání, kdy zřejmě připravoval, jakou použije mediální taktiku, využívá tragédie k vyvolávání nenávisti Rusů k Ukrajině, k USA, k Západu. Jedná tak kratičce po opětovném zvolení ruským nejvyšším vůdcem.

Na tragédii v Krasnogorsku je dobře vidět, jak klíčovou roli ve státu hrají nezávislá média, ti "hlídací psi" demokracie. Protože novináři mají klást ruským bezpečnostním složkám a Putinovi otázky, mají kontrolovat, co bylo zanedbáno, co teroristům umožnilo tak snadno vraždit. V Rusku byla nezávislá média pohřbena a státem povolená média vlastně jen šíří to, co Putin chce a dovolí. Kontrola chybí.

Rusové se nedozví, jak mizerné, jak nedostatečné jsou jejich domácí bezpečnostní složky. Zjevně nejsou orientovány na ochranu vlastních občanů, nýbrž na jejich hlídání, na potlačování jejich "protistátních" aktivit. Při útoku teroristů IS-K bezpečnostní složky fatálně selhaly. Putin snahou zatáhnout do teroru Ukrajinu a USA jistě jednak poštvává Rusy proti Ukrajině, ale zároveň zakrývá vlastní, velmi vážné domácí selhání.

Už 7. března Rusko dostalo varování od Spojených států, že se chystá teroristický útok. Kupříkladu Právo 8. března psalo, že Spojené státy, Velká Británie, Švédsko, Jižní Korea, Estonsko, Austrálie, Německo, Lotyšsko a Kanada postupně Rusko varovaly "pro následujících 48 hodin" před možným teroristickým útokem IS na místo, kde se shromažďuje velké množství lidí. Putin však toto varování veřejně označil za pokus zastrašit a destabilizovat ruskou společnost! Jak je možné, že mu to po útoku novináři neomlátili o hlavu? Snadno, nic takového udělat nesmějí, nejde o nezávislá média.

Ačkoliv se k útoku přihlásila odnož Islámského státu a předložila nezpochybnitelné důkazy (videozáběry z kamer na tělech teroristů), Putin i jím ovládaná média bez jakýchkoli důkazů označují za viníky Ukrajince. Teroristé prý měli otevřené okno k útěku na Ukrajinu atd. Ruská média jdou hodně daleko. Tvrdí třeba, že zpravodajská agentura al-Amaq napojená na IS je ve skutečnosti nástroj CIA a že vrahy poslaly Spojené státy a Ukrajina. Ta se samozřejmě intenzivně takovému ničím nepodloženému osočení brání. Dál Putin a jeho lidé tvrdí, že je potřeba zjistit, kdo si teroristický útok objednal. Jako by si někdo mohl u IS vraždy objednat.

Krasnogorsk ukázal, jak je ruský stát uvnitř slabý a zranitelný

Ruské bezpečnostní složky neselhaly pouze tím, že zřejmě nebraly varování USA a dalších zemí vážně, nic neudělaly. Ukázalo se, že v Crocus City Hall byla totálně zanedbána i základní bezpečnostní opatření. Objekt nebyl nijak chráněn, neprobíhaly potřebné kontroly, co kdo nese dovnitř atd. Nejen to, zásahové jednotky Rosgvardie dorazily na místo až za hodinu, ačkoliv kasárna leží čtyři kilometry od místa útoku. Logicky tedy nemohly pochytat teroristy na místě.

Útok byl evidentně profesionální a předem přesně a jednoduše naplánovaný. Chycení domnělí pachatelé ale nepůsobí jako tvrdí profesionálové. Údajně si ani nevypnuli mobilní telefony a prchali ve stejném voze, v jakém přijeli do Krasnogorsku… Uvidíme, co se dozvíme dál, pokud se vůbec něco dozvíme.

Mimochodem, Putinova snaha zatáhnout do teroru Ukrajinu je dvousečná. Od státu, který falešně prohlašuje za nacistický, měl přece útoky čekat. Proč je nečekal? Copak ruské tajné služby nesledují každé ukrajinské hnutí? Tyto otázky by kladla ruská nezávislá média, kdyby existovala.

Pro Ukrajinu i Západ ten zavrženíhodný teroristický útok ukázal, jak je ruský stát uvnitř zranitelný, slabý, nepřipravený. Stalo se to už podruhé. Poprvé nás o tom přesvědčilo hladké tažení prigožinovců na Moskvu.

Další důležitý moment: varování od USA a dalších západních zemí jasně ukazuje zásadní rozdíl mezi demokratickými státy a Putinem. Rusko, které Západ prohlašuje za nepřítele, samozřejmě upozornily na hrozící nebezpečí. Udělaly by to samé ruské tajné služby? Směly by Západ varovat? A zase: kde jsou otázky ruských novinářů, jaká opatření ruské tajné služby a ruská policie udělaly poté, co byly varovány?

Ještě jeden moment je dobré připomenout. Teror v Krasnogorsku vyvolal oprávněný děs a zaslouží si celosvětové odsouzení. Zaútočit na civilisty na koncertě je obludné. Jistě se na tom shodneme, jistě můžeme napsat "je suis Crocus", jako jsme to psali třeba při teroristických útocích ve Francii.

Podobné, ruským státem organizované dennodenní vraždění civilistů, jež má o řády více nevinných civilních obětí, jež se odehrává na Ukrajině, už děs vlastně ani nevyvolává… Jsme nastaveni na spektakulární akce, vědí to teroristé z IS a popuzuje je, jak Putin jejich roli snižuje, čímž si koleduje o další hrůzu. Ví to i Putin. Pracuje s únavou z reality, se zvykem, s otupělostí a lhostejností.

Ano, teror jako teror, tak nezapomínejme, že Rusko terorizuje civilisty na Ukrajině každý den. Rusko se chová úplně stejně, jen v mnohem větším rozměru, jako Islámský stát. Rusko je teroristický režim. A žádný teroristický režim si nemůže dovolit svobodná, nezávislá, pravdu hledající média.

