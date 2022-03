Kreml nabízí Zelenskému, aby se Ukrajinci stali bezzubými psy. A NATO se Ruska bojí

S Putinem musí být navždy jednáno jako s válečným zločincem, Severoatlantická aliance by se pak měla připojit k obraně Ukrajiny. Nemůže jen přihlížet genocidě, jinak Západ přestane být Západem.

Kam Putinova noha vstoupí... | Foto: State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS

Hrůzy páchané Rusy na Ukrajině nekončí. Pokračuje i informační válka. Zároveň probíhají vyjednávání. Pomalu se dozvídáme, jak a o čem jednal izraelský premiér Naftali Bennett s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. S Rusy jednají i Ukrajinci, znají požadavky Moskvy a mají před sebou mimořádně těžké rozhodování. List Jerusalem Post píše, že na Ukrajinu nikdo nenaléhá, rozhodnout se musí prezident Volodymyr Zelenskyj, který však řekl televizi ABC News, že zájem jeho země o vstup do NATO "vychladl". Není divu, aliance napadené zemi přímo nepomáhá ze strachu před Putinem. Nebe nad Ukrajinou nebylo uzavřeno ze strachu před Putinem, zvěrstva pokračují ze strachu před Putinem.

Rusové sdělili, že chtějí demilitarizovat region Donbas. Server Novinky.cz o kremelských představách píše: "Rusko přišlo v sobotu s návrhem, že se Zelenskyj vzdá Donbasu a oficiálně uzná proruské disidenty. Dále má slíbit, že Ukrajina nevstoupí do NATO, přistoupí na zredukování armády a vyhlásí neutralitu. Pokud tento návrh, ´který je velmi tvrdý´, jak píše server Axios, Zelenskyj přijme, zachová suverenitu Ukrajiny a zastaví válku. V opačném případě riskuje vážnou eskalaci ruského útoku, který by mohl skončit katastrofou pro něj i pro Ukrajinu, píše server."

Všichni takřka v přímém přenosu vidíme, co tato jednání provází - masivní teror. Při ruském náletu a dělostřeleckém ostřelování města Mariupol byla zasažena i dětská nemocnice a porodnice, podle ukrajinské policie byly zraněny a zabity ženy i děti. Ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis po útoku ruských jednotek na dětskou nemocnici v Mariupolu označil Rusko za nacistický stát.

Na Ukrajině probíhají tvrdé boje, umírají civilisté i ukrajinští a ruští vojáci. Putin rozpoutal peklo na zemi. Jaderná elektrárna v Černobylu, jež je obsazená ruskými vojáky, se ocitla na čas bez proudu. Pokud nebudou dodávky elektřiny obnoveny, hrozí odtud únik radiace, varuje ukrajinská státní společnost Enerhoatom. Práce však znemožňují pokračující boje.

Pokud jsou informace o ruské nabídce pravdivé, Volodymyr Zelenskyj stojí před těžkou volbou. Putin masakruje Ukrajinu, jeho armáda už dva týdny páchá válečné zločiny a Rusko může na Ukrajinu poslat další statisíce vojáků. Ruský prezident, válečný zločinec, chce ukrajinské lidi ne zastrašit, ale vyděsit tak, že se ještě rádi vzdají. Genocida.

Zredukovat armádu? Konec svobodné Ukrajiny

Jak vypadá, co znamená ta Putinova nabídka? Všichni chápou, že tento masový vrah, který se s Ukrajinou šeredně přepočítal. Nečekal tak tvrdý odpor, usiluje o to, aby doma, v Rusku, vyhlížel jako vítěz. Venku už prohrál. Celý svět včetně Číny chápe: tomu člověku se nedá věřit nic. Rusko izoloval, udělal z něj nadlouho světového nepřítele, říši zla. Putin se stal hrobníkem Ruska.

Prezident Zelenskyj asi ví, že vzbouřenecké oblasti na Donbasu zpátky nezíská, nevybojuje. Předpokládám tedy, že by je mohl nechat Putinovi. Podobně je na tom s Krymem, zdá se iluzorní, že by ho mohl vyválčit zpátky. Otázkou je, zda Putin chce dejme tomu taky Mariupol, zjevně mu o něj jde. Jenomže tento přístav jeho armáda tvrdě napadla, bombarduje ho, destruuje, ač v něm dosud žilo okolo 44 procent Rusů. Zasel tam bratrovražednou nenávist, jež setrvá po desítky let. Měl by se Zelenskyj Mariupolu vzdát? Měl by tamní obyvatele nechat Rusku na pospas? Těžko.

Nejdrsnější kremelský požadavek se ovšem týká zredukování armády. Nejsem vojenský expert, ale zcela jistě by to znamenalo, že se Ukrajina vzdá samostatnosti, suverenity. Do NATO by nesměla, armádu by měla zřejmě jen jako, jen na přehlídky, a byla by zcela vydána Putinovi nebo jeho nástupci na pospas. Požadavek na redukci armády se zdá naprosto ďábelský a nepřijatelný. Putin žádá hrdiny, aby se proměnili v ochočené, bezzubé psy. Představuje si, že se Ukrajinci stanou tím, co dnes představuje většina Rusů.

Putinovi se nedá věřit. Kdo bude Zelenskému garantovat, že Moskva ujednání dodrží? Kdo bude ruského prezidenta kontrolovat?

Ukrajinský prezident je ve svém rozhodování limitován ještě jednou neblahou skutečností - nemůže se spolehnout ani na pomoc Západu. Demokratický svět jen liknavě přistupuje k sankcím, nebyl ochoten uzavřít nebe nad Ukrajinou, předvádí podivný tyátr s polskými stíhačkami, jež mají pomoci bránit napadenou zemi, Německo Ukrajině ostudně dodalo částečně nefunkční obranné zbraně. Dějinný okamžik probíhá tak, že Ukrajina bojuje i za nás, ale my se více méně jenom díváme. Je to pro nás zatím něco jako velmi krvavý, velmi realistický válečný film, který můžeme před spaním vypnout se slovy "no, je to teda hrůza". A jsme - zatím - ochotni přijímat uprchlíky.

Vyvrhel Putin nesmí být nikdy vyviněn

Pokud se Volodymyr Zelenskyj s Putinem, který mu vyvražďuje obyvatelstvo a destruuje zemi, dohodne, jak se zachová Západ? Jak se zachová NATO, Evropská unie, USA, další země jako Švýcarsko? Nebudou za chvíli znovu a jako dosud předstírat, že už je to všecko zase v pořádku? Nebudou ochotny zavřít oči před Putinovými válčenými zločiny, jen aby měly pokoj? Nestáhnou postupně, jako by nenápadně, všecky ty dnes uvalené sankce? Nezačnou hrát s vrahem hru na "on se nakonec umoudřil a je dnes normální politik"?

Pokud by se toto stalo, o nějaké demokracii, o nějakých hodnotách by se nedalo vůbec mluvit. Ať už se Zelenskyj a Putin dohodnou jakkoliv, demokratický svět nesmí nikdy dopustit, aby byl Putin vyviněn. Rusko musí zůstat pod sankcemi a izolované, dokud se nezmění. Kdokoliv z ruského vedení včetně Putina vyjede na Západ, má být hnán před soud v Haagu. Platí, co řekl Ronald Reagan v Ohiu v roce 1983, Rusko je dál "evil empire", říše zla.

Co by Zelenskému pomohlo při rozhodování? Vojenská pomoc NATO. Volá po ní už i generál Petr Pavel, dříve muž číslo dvě v Severoatlantické alianci. Tweetoval: "Proč jsem dnes pro aktivnější účast NATO na zabezpečení humanitárních koridorů? Například proto, že ruské okupační síly dnes svrhly bomby na porodnici a při obléhání Mariupolu zabili už 1200 civilistů. Tomuto se nedá pouze přihlížet!"

Není přece možné, lidské, nechat ničit porodnice a dětské nemocnice, destruovat obytné domy, napadat jaderné elektrárny, páchat válečné zločiny, přihlížet genocidě? Není přece možné pořád dál se toho zloducha bát, když víme, že jediné, na co slyší, čeho se bojí, je síla? Zelenskyj denně Západ prosí "close the sky", zavřete nebe, a Západ nic, jen informuje o počtu zabitých, sdílí videa z masakrů, z rozbořených měst, videa, jež připomínají druhou světovou válku. Jak tohle skončí? Nebudeme jednou informovat "tak už nás Vladimir Vladimirovič taky zabral"?

Zopakuji to. Požadavek na redukci ukrajinské armády je požadavkem na putinizaci, rusizaci Ukrajiny. S Putinem musí být navždy jednáno jako s válečným zločincem. NATO má přímo pomoci Zelenskému bránit jeho zemi, nemůže jen přihlížet genocidě. Jinak Západ není žádný Západ.

