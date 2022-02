Putin je šílenec, který nenávidí svobodu. Nároky si nedělá jen na Ukrajinu

Praha nesmí Kyjev opustit. Zároveň ale musíme začít bojovat i na domácí frontě - proti dezinformacím dělá stát stále málo. To se musí zásadně změnit.

Ruská vojska vtrhla na Ukrajinu. Nikoliv do separatistického Donbasu, do separatistických republik, nikoliv do Luhanské a Doněcké republiky. Na Ukrajinu. Rusové okupovali kus samostatné země, zabrali ji, podobně jako v roce 1968 okupovali a zabrali Československo. Ruský prezident Putin vojensky obsadil zatím asi 11 procent území Ukrajiny a svoje oddíly drží i v Bělorusku, odkud je zjevně nehodlá stáhnout. V útočných pozicích udržuje 200 tisíc vojáků.

Disponuje jadernými zbraněmi a chová se jako šílenec. Neměli bychom si ale namlouvat, že "obyčejní Rusové" stojí proti němu, že s ním snad většinově nesouhlasí. Jistě, roky jsou masírováni propagandou, zdrcující většina médií v Rusku není svobodná, nezávislá, ale zároveň si tam lidé Putina dvě desítky let ochotně volí, to oni mu dali sílu a moc, to oni jeho velmocenské choutky podporovali a dál podporují.

Evropská unie, Spojené státy i Severoatlantická aliance byly vůči Putinovi příliš měkké, příliš líné a ochotně důvěřivé. Nyní Brusel uvalí sankce na ty, kdo se podíleli na ilegálním uznání separatistické Luhanské a Doněcké republiky, ale o plošných trestech pro Rusko rozhodne až summit členských zemí. Nebudou-li opravdu tvrdé, zůstanou beze smyslu.

Jak jsme na tom my, obyvatelé Česka? Putinův poslední krok obnažil, kdo je kdo. Pokud někdo ještě nyní tvrdí, že jej tlačí do kouta NATO, USA a Británie, že se jen brání, není to už názor, nýbrž prokazatelná manipulace a lež. Česko má neblahou historickou zkušenost s ruskou okupací, máme v genech zkušenost s touto rozpínavou, nenažranou velmocí, víme, jak jedná a jak je těžké se jí zbavit.

Česko je už roky sužováno dezinformacemi, které mají mnohdy původ v Rusku, v jeho trollích fabrikách, v jeho tajných službách. Od okupace Krymu žijeme v hybridní válce, jejímž cílem je ničit důvěru v otevřený, demokratický systém. Český prezident stojí po celou dobu svého pobytu na Hradě na straně Ruska a Číny, na straně antidemokratických, svobodu potlačujících velmocí. Zeman ještě před několika dny tvrdil, že se americké tajné služby blamovaly a k žádnému útoku na Ukrajinu nedojde. Po včerejším večeru je tu další ruská "mírová" mise. Putin dál převrací pojmy, mír je pro něj válka, podmínky diktuje Rusko, nikoliv mezinárodní dohody.

Zbabělé prohlášení Putinova přítele Zemana

Reakce Miloše Zemana? Sám neměl odvahu vystoupit, pouze Jiří Ovčáček v úterý dopoledne zveřejnil toto kratičké poselství: "Prezident republiky Miloš Zeman konstatuje, že vstup ruských vojsk na území separatistické Doněcké a Luhanské lidové republiky zvyšuje riziko vojenského konfliktu, a naopak snižuje naději na diplomatické řešení."

Všimněme si, ruská vojska nevstoupila na Ukrajinu, ale na území separatistických republik. Zeman neuznává územní integritu Ukrajiny. Nepostaví se za ni, nepostaví se proti Rusku. A fakt, že cizí vojska vtrhnou na území svobodného státu snad není "konflikt"? Co by to bylo proboha jiného? To prohlášení je skandální. Může se stát, že někdo řekne: Buďme rádi, že Putina rovnou nepodpořil. Takový je Zemanův obraz, tak klesl.

Situaci zachraňují zcela jednoznačná slova premiéra Fialy: "Česká republika stojí za svobodnou a nezávislou Ukrajinou. Z vlastní historie si dobře pamatujeme, že podobné kroky namířené proti suverénním sousedním státům k míru nikdy nevedou." Předseda vlády zjevně reprezentuje postoj celé vládní pětikoalice, což ostatně potvrzují předsedové vládních stran. Zaplať pán Bůh.

Expremiér Babiš se k Fialovi pouze připojil: "Pane premiére, podporuji Vaše stanovisko." Nevydal dopoledne žádnou svoji zprávu, stále se nejspíše snaží nepopudit Zemana - doufá v jeho podporu při vlastní prezidentské kampani. Nedokáže se ani na chvíli oprostit od vlastního zájmu. Zároveň se opatrně přidává k těm, kteří odsuzují ruskou agresi, tuší, že to u nás bude většina.

Proruský Okamura oslabí

Za poslanecký klub ANO vystoupila jeho předsedkyně Alena Schillerová: "Dovolte, abych jménem klubu hnutí ANO jednoznačně odsoudila krok Ruska, který je jednoznačným porušením mezinárodního práva. My jako Česká republika vnímáme tento krok obzvláště citlivě vzhledem k historii, kterou jsme si prošli." Dobré, jasné, cenné vyjádření. I když to vypadá jako samozřejmost, u ANO to nijak samozřejmé není.

Z hnutí delší dobu vyčnívá poslanec Jaroslav Bžoch. Ten tweetoval dlouho před vystoupením Schillerové, jako první z anoistů toto: "Uznání nezávislosti samozvaných republik na Donbasu je porušení mezinárodního práva a pokus legitimizovat další vojenské kroky, které Putin chystá. ´Pomoc´, ke které určitě dojde, bude invazí a aktem agrese vůči suverénnímu ukrajinskému státu."

Opačný postoj ve sněmovně drží SPD, což nepřekvapí. Tomio Okamura: "Hnutí SPD považuje současné dění na Ukrajině za důsledek tlaku zpravodajských služeb pod taktovkou USA, Velké Británie a některých států NATO, které se snaží rozpoutat válečný konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou." Toto je ruská propaganda, Okamura sice tvrdí, že není "ani proruský, ani proamerický, ani pročínský", ale drží jasně postoj agresora Putina, je jeho pátou kolonou v Česku. Za chvíli zřejmě začne tvrdit, že Putin vyslal do Donbasu vojáky, aby ochránili 800 tisíc ruských občanů.

Pozice SPD tím velmi pravděpodobně ale oslabí. Čeští občané mají v genech zážitek okupace, pocity slabšího vůči němuž jsou agresivní větší a silnější. Putinův šílený krok je pro zdrcující většinu tuzemců nepřijatelný. Putinovi agenti se zřejmě pokusí tvrdit, že Rusko je "peacemaker", mírotvůrce na tancích, ale Češi to většinově nepřijmou.

Putin USA a Česko prohlásil za nepřítele

Česko má v temném dění na Ukrajině specifické místo. Nesmíme zapomenout, že jenom dva státy Putin prohlásil za "nepřátelské", Spojené státy a Českou republiku. A ve svém pondělním projevu prohlásil přijetí států bývalého východního bloku do Severoatlantické aliance za podvod Západu a prohru Ruska. Nedělejme si iluze, Putin si na nás a další země bývalého východního bloku dělá nárok. Toto bychom měli mít stále na paměti. Od tohoto momentu by se měly odvíjet také postoje našich politiků v Bruselu, v NATO a na dalších mezinárodních fórech.

Dnes můžeme s obrovskou vděčností ocenit, že jsme se v roce 1999 stali členskou zemí Severoatlantické aliance, že nás tam Václav Havel prozíravě dovedl. Bez toho bychom byli Rusům vydáni na pospas.

Co můžeme u nás doma dělat? Jednak se jasně vyjadřovat. Jako to udělal ministr vnitra Vít Rakušan: "Stojím za Ukrajinou. Agresor je vždy jen jeden. Kdo zná historii, ví, že v našich dějinách okupanti taky ´chránili´ zájmy svého obyvatelstva na našem území. Dost slov, na řadě jsou sankce a tvrdý boj se všemi typy dezinformací. Rusko porušuje všechno, k čemu se kdy zavázalo."

Věta "na řadě jsou sankce a tvrdý boj se všemi typy dezinformací" je nyní velmi důležitá. Tvrdé sankce vůči Rusku včetně zastavení plynovodu Nord Stream 2 (německý kancléř Scholz už dnes oznámil, že svůj dosud vstřícný postoj k projektu je nucen přehodnotit a zmrazil schvalovací proces) Česko musí podpořit ve vlastním zájmu. Stejně tak by mělo dál pomáhat Ukrajině vojensky, kupříkladu dodávkami munice, nesmíme ji opustit. Zároveň ale musí bojovat i na domácí frontě, proti dezinformacím dělá stát stále málo. Za Babiše to bylo jasné, on sám dezinformace produkoval a využíval. Za Fialy se to musí zásadně změnit, sem je potřeba investovat. Dezinformace vytvářejí domácí pátou kolonu, rozkládají stát. To si s Rusy za zády nemůžeme dovolit.

Jako první se musíme bránit dezinformační lži, že Rusové vtrhli na Ukrajinu coby "mírotvůrci". Je to velká, sprostá, nebezpečná lež, Putin prostě nařídil invazi, ruská vojska překročila ukrajinskou hranici.