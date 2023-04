Rajchl je slabý, Fiala slabý. Demonstranti svobodně protestují proti nesvobodě

Témata protivládních demonstrací mají stálou strukturu: svrhnout vládu bez voleb, boj za mír, který ale agresor odmítá, tvrzení, že u nás skončila svoboda, což se nejeví jako reálné. A pak chyby vlády, ty reálné jsou a zřejmě i budou dál.

V neděli přišlo jaro a v Praze se demonstrovalo. Na Václavském náměstí proběhl protivládní protest, který opět svolal Jindřich Rajchl, předseda hnutí PRO (Právo Respekt Odbornost). Podobně jako v březnu přišlo hodně naštvaných lidí s českými vlajkami. Protestovali proti "fialové bídě", jak nazval Rajchl politiku vlády Petra Fialy (ODS). Z Václaváku se demonstranti vydali k Úřadu vlády. Rajchl ale nesplnil slib z minulé demonstrace, totiž že sáhne k blokádě vládních budov a generální stávce, pokud vláda nevyhoví požadavkům demonstrantů. Rajchl rád slibuje, rád vyhrožuje, ale v reálu je nakonec slabý.

Protesty mají standardní průběh, lidé nadávají na vládu, prý je dosud "nejhorší ze všech". A žádají, ať odstoupí. Vláda pochopitelně neodstoupí, neproběhly volby, nemá důvod, dvacet tisíc lidé na Václaváku ji nemůže porazit. Babiše neporazilo ani 300 tisíc lidí na Letné, vzpomeňme si.

Ani Rajchl, ani protestující nemají návod, jak českou situaci rychle a rapidně zlepšit, jak zastavit inflaci, jak vyhnat Rusy z Ukrajiny. Je poněkud zoufalé to celé sledovat, na pódiu série manipulátorů, dole dav nespokojených.

Ti na pódiu sledují svoje zájmy, Rajchl se kupříkladu vyslovil proti uzákonění korespondenční volby. Je jasné, že politikům jeho typu nevoní. Je to stejně jasné jako fakt, že korespondenční volba je demokratická a u nás chybí. Rajchl se chytí čehokoli, vyslovil se i proti přijetí zákona o manželství osob stejného pohlaví. Proč? Jak to s onou údajnou "bídou" souvisí? Nijak, ale on zná své posluchače.

Na demonstraci nesměly chybět transparenty s nápisy "Dejme míru šanci" a "Ne válce". Poslanec Okamurovy SPD Jaroslav Foldyna na pódiu tvrdil: "Tahají nás do války" a "Česká republika nesmí být vazalem ani Bruselu, ani Washingtonu". Na demonstraci se objevil petiční stánek, který vyzýval k referendu o vystoupení Česka z NATO a transparenty "Stop zabíjení" a "Stop válkám".

Postoj "chceme mír" se stal velmi důležitým, základním momentem protestů. Je to postoj jak osobní, mnoho lidí se k němu připojí, tak živený z Ruska. Úzce souvisí s voláním po vystoupení České republiky z NATO. Tady je kremelský vliv velmi silný.

Důležitý a krutý byl nedělní kontext. Volání po míru probíhalo v době pravoslavných Velikonoc, jednoho ze dvou největších křesťanských svátků. Po míru volající zcela pominuli fakt, že Putin i o Velikonocích na Ukrajině bombardoval a vraždil. Těsně před Velikonocemi se objevilo děsivé video, na kterém voják, s vysokou pravděpodobností bojující na ruské straně, uřízne hlavu ukrajinskému zajatci. Působí pak zoufale, děsivě, když lidé chtějí "vyjednávání" a tvrdí, že je možné s Putinem dohodnout mír.

Fialovi doma chybí odvaha a kvalitní ministři

Rajchl není hloupý, není bez informací, tohle všechno ví, ale hraje svoji hru, která nemá s realitou na Ukrajině nic společného. Vyzývá, ať lidé nenosí na protesty ruské vlajky, aby nevypadal prorusky, ale pracuje pro Putina, pro jeho akce je to naprosto typické.

Další typický, určující jev. Rajchl tvrdí: "Dokázali to, že se lidé bojí říct svůj názor." Odvolával se na kauzu olympionika Davida Svobody, který veřejně pochyboval, že Rusko je hlavním agresorem ve válce na Ukrajině, a později postoj změnil. Foldyna zas tvrdil, že vláda špehuje lidi a udává je na sociálních sítích. "Na mítincích neslibovali, že zavedou cenzuru - a přesto to dělaj," vykládal. "Začínáme žít v době, kde se lež označuje za pravdu a pravda začíná být zločin." A senátorka Jana Zwyrtek Hamplová ve videopozdravu prohlásila, že se s lidmi, kteří nesouhlasí s vládou, zachází hůř než s disidenty za komunismu.

To je opozičně protestní mantra, tvrzení typu u nás vládne nesvoboda, nelze říct pravdu, lidé jsou pronásledováni za názor, je to jak za komunistů či ještě horší. Tenhle znak je stejně absurdní jako mírový apel, který není mířen na agresora, ale na toho, kdo, byť nedostatečně, brání napadeného. Kdybychom nežili ve velmi vysoké míře svobody, tihle lidé by na žádnou provládní demonstraci nemohli přijít. A taky by nešli. Tak je to prosté a tak zoufale jim to nedochází. Dodám: je dobře, že tu svobodu mají, ač s nimi absolutně nesouhlasím. Není dobře, že jsou tak brutálně manipulovatelní.

Další typický moment demonstrací je vlastně tím jediným, pro který by stálo za to, aby se protesty konaly. Ale ty předchozí momenty onen poslední zcela znehodnocují.

Rajchl umí vyhmátnout hrubky vlády a hrubky lidí s vládou spojených. Náhlé, legislativně nuzné snížení důchodů, jež se zcela jistě dostane před Ústavní soud. Odtud se pak odvíjí výkřiky demonstrujících typu "důchodcům kradou prachy a posílají to na šrapnely na Ukrajinu". Rady poradce premiéra, ať lidé jezdí nakupovat levné potraviny do Polska. Chyby v rozpočtu, kde náhle chybí dalších 60 nebo kolik miliard. To zavání amatérstvím, slabostí, nedostatečností několika ministrů Fialovy vlády.

Rajchl je při chuti, lidé nespokojení, demonstrace budou pokračovat. Jak zareaguje Fiala? Vymění slabé či nedůvěryhodné členy vlády? Zbaví se lidí, jako je ministr financí Stanjura? Ministr práce a sociálních věcí Jurečka? Ministr spravedlnosti Blažek? Nezdá se, že by k tomu měl premiér dost síly. Doma mu odvaha chybí. Slabostí však tvrdě nahrává lidem jako Rajchl a Babiš. Stačí se podívat na vývoj preferencí.

Video: Manipulace Jindřicha Rajchla na zářijové demonstraci na Václavském náměstí (12. 9. 2022)