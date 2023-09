Rajchl Václavák nezaplnil, neplní sliby, vyhasíná. Stádečko mu nejspíš přetáhne Babiš

Loni v září demonstrovalo proti vládě Petra Fialy (ODS) odhadem 70 tisíc lidí. Letos v březnu 20 tisíc. A minulou sobotu číslo zřejmě zase kleslo, přišlo jich odhadem 10 až 17 tisíc. Jindřich Rajchl nemá co nabídnout.

Video: Jak o Rajchlově demonstraci reportovala agentura Associated Press | Video: Associated Press

Praha má za sebou další demonstraci, kterou svolal Jindřich Rajchl, předseda strany PRO, kterou sám založil a jejímž cílem je držet Rajchla v centru pozornosti a svrhnout vládu Petra Fialy. Jeho první akce se odehrála letos v březnu, rovněž na pražském Václavském náměstí. Organizátor ji tehdy nazval Česko proti bídě, ač sám jezdí v Porsche Panamera, takže to tak trochu bylo Porsche proti bídě. Tehdy za ním podle nejvyšších odhadů přišlo maximálně 20 tisíc protestujících. Rajchl ovšem v rozhovoru pro zpravodajský portál PrahaIN tvrdil, že se akce zúčastnilo přes 100 tisíc lidí. Ukázka jeho pravdomluvnosti.

Účast v březnu však nemohla Rajchla uspokojit. O půl roku dřív, loni v září svolali Jiří Havel, Ladislav Vrabel a další na Václavák demonstraci proti Fialově vládě, jíž se podle odhadů mohlo zúčastnit až 70 tisíc nespokojených. Demokratická veřejnost byla v šoku, vyděšena. Počet však o půl roku později značně poklesl. Čerstvý, sobotní protest nazvaný Česko proti vládě na tom byl zase o něco hůře. Řídce zaplněna byla horní polovina náměstí pod koněm svatého Václava, odhady se pohybují od deseti do nejvýš sedmnácti tisíc protestujících. Nic nepomohlo, že lidé byli odpočatí po dovolených a demonstraci nebývale přálo počasí.

Přitom v pátek Rajchl řekl v XTV Alex Mynářové toto: "Co se týká sobotní demonstrace, úspěchem by bylo, kdyby přišlo víc lidí než v březnu a v dubnu, kdy jsme měli plný Václavák až po koleje ve Vodičkově ulici. A věřím, že tentokrát bude ještě zaplněnější. A já osobně bych byl absolutně spokojený, pokud by byl Václavák plný až dolů na Můstek."

Spokojený být opravdu nemůže. Protesty proti vládě táhnou čím dál méně. Proč? Důvodů můžeme najít víc, jeden je ale hlavní a zřejmý - Rajchl neplní své vlastní sliby. Vede silácké řeči, vyhrožuje pěkně a rád, ale jsou to jen prázdné plky. Letos v březnu vyhrožoval, že spustí nátlakové akce. Tvrdil, že pokud vláda do 10. dubna nepřijme jeho požadavky, nebo nepodá demisi, tak 16. dubna zahájí blokádu vládních budov, jež potrvá, dokud Fialův kabinet neodstoupí.

Skutek utek. Lidé si na demonstraci přijdou zanadávat, zajedou si do Prahy na pivo, ale tím to končí. Rajchlova vystoupení jsou čím dál nudnější, opakuje dokolečka to samé, nemá se čím pochlubit a nenabízí žádný hmatatelný úspěch. Sám se sice dokáže u mikrofonu rozohnit, ale i jeho publikum nepochybně cítí, že oheň po rozchodu vyhasne a k ničemu nepovede.

Vlády se jeho řeči nijak nedotknou, prosazuje dál balíček konsolidující české finance a o nějaké demisi neuvažuje ani v žertu. Navíc, a to zase mnozí demonstrující vědí, i když nadávají z plných plic, ceny energií šly dolů a inflace díky bohu klesla pod deset procent. Věci se o něco viditelně zlepšily, zatímco Rajchl nutně potřebuje, aby se zhoršily. A nutně potřebuje nějaké posily.

Političtí obchodníci se z principu nemohou sjednotit

Ve svém projevu řekl: "Vidím, že mezi námi jsou význační hosté včetně poslanců hnutí ANO. Pevně doufám, že příště budou tady s námi, abychom spojili síly, aby vláda Petra Fialy konečně podala demisi." Nevím, jestli nějaký poslanec ANO skutečně přišel lovit rajchlovce, ale ukazuje se, že šéf PRO tuší: sám na to nemám. Taky samozřejmě dobře ví, že se jeho podporovatele snaží zlanařit Andrej Babiš, tedy český populistický, opoziční predátor. Představa, že by šéf ANO šel s Rajchlem na pódium, je přitom mimo mísu. On chce jen jeho potenciální voliče, nic víc.

Rajchl je nebezpečný. Rozeštvává lidi, ohrožuje naši bezpečnost a šíří ruskou propagandu. Podle něj na Ukrajině zbytečně utrácíme miliardy a lidské životy, samozřejmě neopomene blábolit o míru, tedy že jedinou cestou pro Evropu je mír. Tohle by měl ovšem vykládat na Rudém, ne na Václavském náměstí.

Související Vrabel je zbraň ruské hybridní války proti nám

Jako každý proruský aktivista jede taky náckovskou notu. "Jste jedinečný národ," volá. "Nechceme vládu EU, nechceme vládu americkou ani vládu ukrajinskou, nechceme vládu ruskou ani čínskou, chceme vládu České republiky, českých občanů," křičí na demonstranty, kteří se zjevně nijak jedinečně necítí, spíš naopak. Ostatně taky proto přišli. Celé je to trapné a vy si říkáte: Jak mu to ti lidé mohou baštit?

Klíčový problém Vrabela, Rajchla a dalších protivládních útočníků vězí mimo jiné v tom, že se neumějí dohodnout. Jsou to političtí obchodníci, podobně jako Okamura a Babiš, který na politice vydělává miliardy. Když srovnáte jeho jmění před vstupem do politiky a dnes, svědčí o tom pěkně žebříčky časopisu Forbes. Političtí kšeftaři ale nemohou založit nějaký obchodní kartel a vydělávat spolu, to jim jejich ega prostě nedovolí. Jeden se bojí druhého, jeden nesnáší druhého, jeden by chtěl zničit druhého.

Typické pro extrémní opozici bylo, že níže na Václaváku měli stánek komunisté. Muž, který tam nabízel jakousi petici KSČM, řekl: "Tahleta demonstrace rozděluje lidi. Pořádá to Jindra Rajchl, který chce zůstat v NATO, který chce zůstat v Evropský unii a nechce mluvit s komunisty."

Dokonce i po prázdninách lze sledovat jistou únavu nespokojených. Začínají tušit, že žádný Vrabel, kde je mu konec, ale ani žádný Rajchl vládu Petra Fialy neshodí. Pokud neshodí sama sebe, nepadne. To však popravdě dává větší šanci lidem jako Babiš. Rajchlovci se k němu mohou přimknout, ostatně se jeho rétorika zas až tak moc od té Rajchlovy neliší.

Video: Manipulace Jindřicha Rajchla na zářijové demonstraci na Václavském náměstí (12. 9. 2022)