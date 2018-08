Řidič metra vzal stopařky, policajti se vyfotili s Kajínkem. Rekapitulace

Pokud strojvůdce není způsobilý k řízení metra, jsou snad policisté způsobilí pro hlídkování v ulicích?

Ty dva případy mají dost společného (a něco ne). 1. Hloupý nápad. 2. Jeho dokumentaci na sociálních sítích a v médiích. 3. Trest pro dotyčnou osobu. - Chybovat je lidské, ale tohle stojí za malé srovnání.

Policisté v Ostravě, podle dostupných informací ve službě, pózovali s omilostněným vrahem Jiřím Kajínkem, dříve odsouzeným i za útoky na příslušníky policejního sboru. Strojvedoucí pražského metra vzal do kabiny dvě stopařky, účastnice závodu LowCost Race, a jel s nimi v běžném provozu.

Policisté to udělali před několika měsíci, fotka se na Facebooku objevila letos v březnu. Strojvedoucí to udělal před několika dny.

Policie tento týden sdělila, že byl "uložen kázeňský trest písemné napomenutí". Ředitel dopravního podniku televizi Prima řekl, že řidič se "do funkce strojvedoucího nevrátí a teď se řeší, jaký bude jeho další osud", což zní poněkud osudově. Muž byl postaven mimo službu. Vyšetřuje se, jestli se nedopustil obecného ohrožení z nedbalosti, za což by teoreticky hrozilo až pět let vězení.

Rozdíly jsou samozřejmé. Policajti v Ostravě nemohli nikomu fyzicky ublížit (psychicky ano). Řidič metra vezl mnoho lidí a vážně porušil předpisy. Policie je ozbrojený sbor státu. Dopravní podnik je akciová společnost hlavního města.

Policajti, co se - podle záběru celí šťastní - fotili s Kajínkem, zůstali ve službě, neopustili ji ani na hodinu. Strojvůdce dostal na hodinu od kniplu padáka.

Městská firma se rozhodla nedopustit, aby ten, kdo udělal tak hrubou chybu, mohl zůstat na svém místě. Policie se rozhodla, že stačí napomenutí, a dotyční pomáhají a chrání dál.

Vědomí, že metro dál řídí někdo, kdo bere stopařky, by mě rozhodně neuklidnilo. A co vědomí, že naše bezpečí a veřejný pořádek střeží uniformovaní Kajínkovi fanoušci?

