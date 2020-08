Romský holokaust Babiše a Zemana nezajímá. Klaus sdílí rasistické vtipy. Česko 2020

Je s podivem, že to u nás není s anticikanismem ještě horší. Nezájem premiéra a prezidenta o výročí romského holokaustu je hrubá chyba, český rasismus de facto podporuje.

V neděli 2. srpna byl mezinárodní Den romského holokaustu. Váže se na noc z 2. na 3. srpna 1944, kdy nacisté v koncentračním táboře Osvětim - Březinka zlikvidovali tzv. cikánský rodinný tábor a zavraždili více než tři tisíce Romů a Sintů. Letos se při tomto výročí ukázalo, jaká propast zeje mezi Českem a Slovenskem. Český premiér Andrej Babiš odjel na dovolenou. Prezident Miloš Zeman (možná naštěstí) na výročí nereagoval. Do Letů u Písku (tedy tam, kde na místě koncentráku pro Romy stojí desítky let prasečák, který stát před dvěma roky konečně vykoupil a Muzeum romské kultury připravuje jeho demolici a taky stavbu památníku obětem romského holokaustu) přijela z vysoko postavených politiků místopředsedkyně Senátu Miluše Horská (bezpartijní). Patří jí dík.

Naprosto jiný prostor a zájem věnovaly mezinárodnímu Dni romského holokaustu slovenské politické špičky. Předseda slovenské vlády Igor Matovič (OĽaNO) uctil romské oběti při vzpomínkové pietní akci u Památníku obětí romského holokaustu v Muzeu SNP v Banské Bystrici. Poté se v Bratislavě zúčastnil také slavnostní mše za oběti romského holokaustu v Dómu sv. Martina a setkání romských osobností na Bratislavském hradě. Prezidentka Zuzana Čaputová na sociálních sítích zveřejnila virtuální vzpomínku. Slovensko je dnes zásadně jiné než Česko. A dlužno říct, že nejsme lepší.

Matovič v Banské Bystrici připomněl, jak důležitou roli hrají školy, protože poznání pravdy a historie je základním předpokladem, jak odstraňovat extremismus. Řekl: "O faktech, že během druhé světové války příslušníci SS bez milosti zavraždili v plynových komorách romské ženy, matky, děti, staré lidi, se nepsalo v učebnicích a nemluvilo se o tom ani na veřejnosti. Aby se krvavá historie neopakovala, nesmíme zapomenout, ale musíme si ji připomínat." Pokračoval: "Extremismus u mladých lidí je často způsoben nedostatkem informací, hoaxy a nepravdami, které se dozvídají z konspiračních a dezinformační internetových článků." (Pod slovem extremismus rozumějme i rasismus.)

Zuzana Čaputová upozornila, že potřebujeme pochopit, proč Romové přestali být vnímáni jako lidské bytosti a stali se jen čísly, oběťmi masového vraždění. "Právě dnes, kdy si připomínáme tragédie romského holokaustu, je povinností veřejných autorit rázně odmítnout projevy nenávisti směřující vůči jakékoliv skupině, ať už z důvodu rasy, etnicity, náboženství nebo sexuální orientace. A postavit se za všechny, kteří i dnes takové projevy nenávisti zažívají. Jsme v tom spolu, s Romy a Romkami, proto musí být naše spolupráce postavená na rovnocenném partnerství. A tento princip musí být cítit v celé naší společnosti - Romové jsou přece její plnohodnotnou součástí," řekla na videu, jež pro výročí romského holokaustu natočila.

Nejstupidnější "učitelský" vtip

Proti tomu zní NIC obou českých špiček. Proč? Máme snad rasismus vyřešený, za sebou? Netýká se nás? Žijí si u nás Romové stejně jako většinová společnost? Samozřejmě že ne.

Zůstávají naší nejpočetnější národnostní menšinou. Žije jich zde více než 240 tisíc a představují asi 2,2 procenta místních obyvatel. V Evropě žije kolem 11 milionů Romů, z toho šest milionů v EU. Na Slovensku tvoří silnější menšinu než u nás, devět procent obyvatel. Jen asi polovina Romů v Česku je integrována do společnosti. Druhá polovina je buď sociálně vyloučena, nebo sociálním vyloučením ohrožena. Konkrétní čísla lze vyčíst v málo potěšující Zprávě o stavu romské menšiny v České republice za rok 2018, kterou vláda schválila loni v říjnu. Zpráva za rok 2019 ještě zveřejněna nebyla.

O rasismu části české společnosti vypovídá mimo jiné smutný fakt, že syn bývalého českého prezidenta a předseda nacionálního hnutí Trikolóra Václav Klaus junior na svém Facebooku sdílel rasistický protiromský vtip. Učinil to právě v den, kdy si Romové na celém světě připomínají oběti romského holokaustu. Dlužno dodat, že za to byl zároveň ostře kritizován - jinými slovy nejsme zdaleka všichni rasisté. (Klaus vtip nesmazal.)

Když na síti zaznamenal kritiku, napsal: "… píší tady dobráci, že je to prý rasistický vtip. ??? Mně to přišlo jako učitelský vtip, kluka jsem bral jako žáka a vůbec mě nenapadlo rasisticky zkoumat, jestli má náběh na tmavší knírek nebo co. Kdyby to říkala zrzavá holka - tak by to byl dobrý vtip a takhle ne nebo co? Fakt to nebudu mazat, kde to žijeme??" - Zbabělec. Vtip je jednoznačně rasistický, jak se ostatně na jeho facebookovém profilu může každý přesvědčit.

Klaus junior je na tom bídně s podporou Trikolóry, honí body, kde to jde, pokouší se přetahovat nacionalistické voliče SPD, to však nic nemění na faktu, že se chová odporně a rasismus veřejně podporuje.

Ve vládní Zprávě o stavu romské menšiny čteme: "Soužití Romů a většinové společnosti není ideální ani bezproblémové a ani uplynulý rok tuto situaci výrazněji nezměnil. V každodenním životě se na obou stranách objevují předsudky, neporozumění, nedůvěra a výjimkou není ani diskriminační chování a projevy nenávistného chování."

Dál: "Podle Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České republiky vyvolávají Romové, společně s Araby, u oslovených respondentů největší antipatie. Za 'spíše' či 'velmi nesympatické' považovalo Romy okolo 70 procent dotázaných… Mírný pokles antipatií vůči Romům lze sledovat od roku 2017, kdy se nejvíce nesympatickou národnostní menšinou stali Arabové. Příčinou tohoto výsledku může být především migrační krize, která v předchozích letech mohla velmi ovlivňovat veřejné mínění."

Babiš v roce 2016 řekl: "To, co píší v novinách ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor." Pak jeho mínění poopravil Daniel Herman. Anticikánskými výroky proslul i Zeman (za komunistů prý Romové netrpěli a pracuje jich jen deset procent; obojí byla lež). Lze se pak divit, že se vztah mnoha Čechů k Romům v zásadě nemění? Vlastně je spíš s podivem, že to u nás není ještě horší. Nezájem premiéra a prezidenta o výročí romského holokaustu je hrubá chyba, jež český rasismus de facto podporuje.