Prasečák na místě koncentráku: Česko vykolejilo, jsme společnost v bezvědomí

před 2 hodinami

Kdo má v těle aspoň zbytky citu, ten jistě chápe, co symbolizuje velkovýkrmna vepřů stojící zčásti na místě koncentráku. Okamura však předstírá, že to neví.

Kolem koncentráku pro Romy v Letech u Písku, na jehož části stojí prasečák (tak vypadá česká pieta, uvědomění si viny), se strhla mela, která nemilosrdně obnažuje, jak v roce 2018 česká společnost vypadá, jak je rozložená, zmatená, ztrácí ponětí o hodnotách, hodnoty přestávají existovat.

Výroky šéfa SPD Tomia Okamury o koncentráku v Letech, starší i nové, jsou známy, zpochybňoval utrpení Romů v Letech, kde umírali po stovkách a byli posíláni na likvidaci do Osvětimi. Lidovci proto žádají jeho odvolání z významného postu místopředsedy sněmovny.

Znám je výrok poslance SPD Miloslava Roznera, předsedy sněmovní komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu: "Nejsem takový odborník na kulturu jako třeba pan exministr Herman, ale bezesporu bych nikdy nevyhodil z okna půl miliardy za likvidaci fungující firmy kvůli neexistujícímu pseudokoncentráku." Známo je, co pravil Jaroslav Staník, blízký spolupracovník Tomia Okamury: "Židi, homosexuálové i Cikáni by měli jít do plynu."

O postoji SPD k Romům nelze pochybovat. Loni ve volbách ta strana získala 538 574 voličů. Uskupení preferuje jak prezident Zeman (Okamura s ním slavil volební vítězství), tak Andrej Babiš, který šéfovi SPD zařídil post místopředsedy sněmovny a zřejmě počítá s jeho podporou pro svou vládu.

K výrokům Okamury a Roznera o Letech se nevyjádřil ani prezident, ani premiér v demisi. Na západ od nás nemyslitelné, na východ od nás myslitelné. Nedivme se však, Zeman i Babiš berou Okamuru coby spojence. Zpochybňování genocidy s nimi nehne.

Tomio Okamura se však zjevně zalekl, že by mohl přijít o lukrativní post místopředsedy sněmovny (ne nadarmo je nazýván politickým podnikatelem), a couvá. V úterý v ČT pravil, že "nikdy nezpochybnil holokaust", a pokračoval: "Co vadí v SPD, je to odkoupení farmy za 450 milionů korun." Žádá, "ať historici rozhodnou, zeptejme se Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, já už se k tomu nebudu vyjadřovat, ať nám řeknou finálně, jak to tedy bylo".

Historici dávno rozhodli. Kdo má aspoň zbytky citu, ten chápe, co symbolizuje prasečák na místě koncentráku. Okamura však dělá, že neví, třese se o post a možná se bojí trestního stíhání za popírání genocidia.

Pieta? Ne. Prachy!

Všimněme si však, jak nezapomíná na své voliče, na české rasisty, na nespokojence a hází jim šikovně sousto, aby o ně nepřišel: 450 milionů korun je moc, vyhozené prachy. Nechutné, leč účinné, jestli u nás ještě lidé na něco slyší, uvažuje zjevně šéf SPD, tak na peníze.

A zas ta dojemná shoda se Zemanem, který loni v červnu v TV Barrandov také kritizoval výkup vepřína: "Co by vzniklo místo něj? Jen prázdná plocha, nic víc." Proboha, prázdná plocha na místě koncentráku! No to by bylo. "Ať zemědělské, potravinářské, průmyslové a další podniky fungují a nechť se jim nekladou žádné zbytečné překážky," hlásal prezident republiky. Mluvil by tak, kdyby se prasata pěstovala a vykrmovala na místě koncentráku v Terezíně?

Okamura, Rozner, Staník, Zeman a další zasévají svá semena na úrodnou půdu. Cituji jeden z mnoha mailů, které mi čtenáři posílají kvůli koncentráku v Letech. Napsali ho nějací slušní manželé z Prahy, neobsahuje nadávky a výhrůžky (v tom je mail výjimečný), ale zároveň ukazuje, jak se to má s našimi hodnotami v roce 2018.

Cituji: "Vy byste se mohl vzít za ruku s panem Jindřichem Šídlo: ten také rozeštvává lidi výrazem 'prasečák' v Letech, i když je to normální vepřín. To je jako kdybychom Romy nazývali Cikány, když si to oni sami nepřejí. Tím chcete Čechy urážet, nebo jaký to má smysl?"

Chápete? Není urážlivé, že prasečák stojí zčásti na místě koncentráku jako výsměch děsivému lidskému utrpení, urážlivé je nazvat vepřín prasečákem. To Čechy uráží! (Nebo se to snad dotýká vepřů?)

Ještě: "Zřejmě jsou Vám Češi odporní, že. Ale pokud by tu žili samí Romové, což se při jejich porodnosti jednou může stát, tak to budete moct zabalit. Nikdo Vás nebude číst a nikdo Vám za ty Vaše nesmysly nebude platit. Romové, ač sami nepracují, tak dělají pracujícím občanům ze života peklo. Pak se diví, že je lidi nenávidí. Místo aby něco státu přinášeli, tak jen žijí z dávek."

Totální paušalizace formulována jak z letáku neonacistů, přiznání nenávisti, pocit absolutní nadřazenosti nad menšinu. Opakuji: píší to "slušní" lidé. Ještě dodali racionálně-ekonomickou úvahu: "Nebylo by lepší, kdyby se romský památník vybudoval o půl kilometrů dál, což by stálo jen setinu peněz?" (Rozumějme, prasečák na místě koncentráku zůstal.)

Čtete to, stydíte se a chápete, že tohle je dílo Okamury, Zemana, Babiše, který mluvil podobně, pak se omluvil, ale nyní mlčí, aby si neuškodil, nebo proto, že ho to prostě nezajímá. Společnost, jejíž část žije bez hodnot, jedinou zbývající hodnotou jsou pro ni prachy, 28 let po revoluci žije ve zmatku, v hlubokém, temném bezvědomí.