Opře se Babiš o popírače genocidy? Prasečák v Letech a trestní oznámení na Okamuru

Zásadní událost: česko-romské sdružení Konexe podalo trestní oznámení na Tomia Okamuru kvůli výrokům o koncentračním táboru pro Romy v Letech u Písku. Místopředseda sněmovny v rozhovoru pro DVTV těsně po volbě prezidenta řekl, že tábor většinou nikdo nehlídal a lidé se tam mohli volně pohybovat. Rozumějte: nebyl to žádný koncentrák, to je smysl toho sdělení.

České zpochybňování vyhlazování Romů známe dlouho. Dopouštěl se ho už dříve i dnešní šéf SPD, kupříkladu ještě coby šéf Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamura, ale nejen on, známý byl úlet Andreje Babiše v září 2016, jehož se dopustil coby ministr financí a místopředseda vlády.

Česko se mění, stáváme se zemí s povrchní, mělkou formou demokracie. Extremisté získali silnou podporu voličů v říjnových volbách a obsadili klíčové posty ve sněmovně. Není vyloučeno, že si s nimi hnutí ANO vyjednává podporu pro svou druhou menšinovou vládu. V takové situaci musíme pečlivě hlídat, co extrémně orientované hnutí říká a jakou to má odezvu ve společnosti.

Významný je kontext: Miloš Zeman vyhrál volbu na Hrad a během oslav byl ve "vítězném týmu" (jak slavící osoby nazval mluvčí Ovčáček) přítomen také Okamura. Prezident si s ním potykal a dal mu pusu; je mu vděčný za podporu, již mu SPD poskytlo.

Širší kontext: EU, ač je to v Česku popíráno, zvládla uprchlickou vlnu, utečenci dále přicházejí, ale už nelze mluvit o krizi. U nás bylo migrační téma ještě využito jak v loňských volbách do sněmovny, tak znovu v prezidentské volbě, v ní hrálo dokonce klíčovou roli.

Jenže Tomio Okamura má "nos" na politiku, cítí, že téma uprchlíků uvadá, dá se křísit na kvótách (to dělá hlavně Andrej Babiš), ale je nutné hledat jiný strašák, emoci, která Okamurovi a jeho SPD pomůže udržet voliče. Nemá jiná témata než islám, referendum o vystoupení z EU a Romy. Znovu ponouká, oživuje českou tendenci k rasismu.

Pro nás i pro Babiše je to varující. Znovu jasně vidíme, kým Okamura je. Téma popírání vyhlazování Romů je v Evropě zcela nepřijatelné (stejně jako sílící antisemitismus v některých zemích Visegrádské čtyřky). Pokud Babiš myslí vážně, že chce, aby Česko v EU obstálo, musí probouzení rasismu tvrdě a naprosto zřetelně odmítnout. (Mezi odmítnutí se pochopitelně nepočítá nechat si potichu či jinak podporovat vládu.)

Proto je trestní oznámení česko-romského sdružení Konexe na Tomia Okamuru tak důležité pro Romy i pro republiku.

Nejdřív pusa od Zemana, pak lži o Letech

Připomeňme, co přesně šéf SPD v pražském Top Hotelu po výhře Zemana řekl. V sobotu 27. ledna v podvečer mluvil s Danielou Drtinovou z DVTV, mimo jiné vyvracel, že by SPD bylo extremistické hnutí.

Okamura: Je teda pravda, že se na mě obrátila celá řada židovských obětí, já mám mezi Židy spoustu kamarádů, právě obětí z Osvětimi, a říkali mi, proč v České republice stavíme na stejnou úroveň tábor v Letech jako vyhlazovací tábor v Osvětimi, jo." (Rád bych znal jednu jedinou takovou osvětimskou oběť.)

Okamura: "A já, když jsem se podíval na citát pana prezidenta Klause v této věci a podíval jsem se třeba na knihu Akademie věd Tábor Lety - fakta a mýty, kde je například napsáno, že ten tábor nebyl oplocen, že tam měli v podstatě volný pohyb, ti lidi, tak určitá diference…"

Nemá smysl znovu vyvracet nesmysly o táboru v Letech u Písku, jejichž smyslem je dokázat, že to nebyl koncentrák, ale jen "normální" tábor pro lenochy. Spíš připomeňme, co Okamura říkal dříve, třeba 1. srpna 2014 pro Parlamentní listy: "Mýtus o romském koncentráku je podle dostupných informací lež. Byl tu pracovní tábor pro osoby, které se vyhýbaly řádné práci, včetně Čechů a Němců z protektorátu. Internováni nebyli na základě etnika, ale cikánského způsobu života, to znamená, že pracující Romové tu nebyli."

Dál: "V táboře nebyl nikdo nikdy zabit - lidé umírali v důsledku staroby a chorob, které do tábora přivlekli kvůli svému předchozímu kočovnému stylu života… Oběti v táboře rozhodně nebyly oběti jakéhokoli holokaustu. Naopak srovnávání je neúctou ke skutečným obětem holokaustu, ať už Romů nebo Židů, ve skutečných koncentračních táborech."

Mluvčí sdružení Konexe Miroslav Brož nyní pro server Romea.cz řekl: "Česko-romské sdružení Konexe podalo dne 3. 2. 2018, prostřednictvím elektronické podatelny, Okresnímu státnímu zastupitelství v Ústí nad Labem trestní oznámení na pana Tomia Okamuru za trestný čin Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia."

Toto trestní oznámení bude mít možná větší dopad v zahraničí než v Česku. My už jsme zvyklí na leccos, i na Okamuru a jeho lidi. Venku si ještě nezvykli. Zvykat bychom si ovšem neměli ani my, ani EU. Poté, co Babiš pomohl SPD ke špičkovým funkcím v čele sněmovny, měl by si dobře rozmyslet jakoukoli další, vládní spolupráci s extremisty. Pokud stále sní o tom, že Česko přivede, jak říká, "na špici Evropy".

Uvidíme, jak trestní oznámení dopadne. Bylo by dosti výjimečné mít vládu s trestně stíhaným premiérem v čele a podporovanou hnutím trestně stíhaného předsedy. Možná však Okamura vůbec stíhán nebude. Možná je u nás schvalování genocidy košer. Zajímavé také bude sledovat, jestli Babišova vláda skutečně vykoupí prasečák v Letech. Nebo to byly jen sliby chyby?