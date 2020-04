Roušku všude mimo domov? Hloupost. Buzerace. Hra na „bojujeme s koronavirem“

Povinná má být rouška jenom tam, kde druhé nebo sebe ohrožuju, ne na procházce se psem, ne při běhání, ne na kole nebo na bruslích, ne v lese. Sorry jako.

Vláda by od čtvrtka mohla povolit otevření některých dalších obchodů, oznámil premiér Babiš. Stát se pomalu chystá přejít na to, co nazývá "chytrou karanténou". Nahradila by zásadní omezení pohybu občanů. Roušky nejspíš zůstanou. Bylo by dobré začít i s nimi nakládat rozumně.

Dlouho nebyly k dostání, výroby se uchopila občanská společnost. Lidé je nosili dřív, než k tomu vláda vyzvala. Na začátku února, v době šířící se nákazy ministr zdravotnictví Vojtěch (ANO) tvrdil "nemyslím si, že v tuto chvíli je to (nošení roušek) nezbytné". Premiér předtím vykládal, že máme dost ochranných prostředků. Lhal. Lidé sami začali roušky šít a nosit, byla to občanská iniciativa.

Později se vláda roušek chytila, najednou nařídila jejich nošení všude mimo domov. Povinně. Kdo si ústenku nenasadí, tomu hrozí pokuta. Policie má tento týden dokonce získat pravomoc udělit za nenošení roušek pokutu do 10.000 korun na místě. Absurdní. Hrc frc. Nejdřív "není to nutné", pak "je to povinné pod pokutou". Všude. Při běhání, na kole, v lese. Prostě mimo domov.

Paradox pokračuje, Andrej Babiš na konci března poradil Donaldu Trumpovi (jeho reakci bohužel neznáme), že má v USA řešit rostoucí počet nakažených "českou cestou", kterou podle něj zosobňuje povinnost nosit na veřejnosti roušky. Americkému prezidentovi už nenapsal, že si je u nás lidé šijí sami a že je sami začali nosit.

Stejně reaguje na Twitteru Adam Vojtěch: "Češi jako světoví rouškaři! Světová média vyzdvihují naše opatření k povinnému nošení pokrývky úst a nosu." Absurdistán. Ani slovo o tom, že roušky chyběly i v domovech pro seniory a nemocnicích.

Oni se virem nezměnili ani o píď, dál jedou marketing a kradou cizí zásluhy. Stejně to probíhá s testováním na koronavir. Nebýt občanské reakce vědců z různých oborů, netestujeme zdaleka tak mocně jako dnes. Jako u roušek, i nárůst testování je typickým obrazem toho, jak jedná občanská společnost (zde podpořená i tím, že EU lije do české vědy dvacet let peníze), ne Babišova vláda.

Roušky jsou tedy mimo domov krutopřísně povinné. (Prý dokonce i v autě; nevadí, že když si zamlžíte brýle, můžete bourat.) Nařízení roušek ovšem nezabránilo, aby se experti vyjadřovali jak k jeho smyslu, tak k nošení roušek obecně. Co jsme se od nich dozvěděli? Při normálním nošení rouška za 20 minut částečně ztrácí smysl, je "saturována". Když běžíte nebo jedete na kole, proces zvlhčení, probíhá rychleji. Nosit roušku na obličeji, když nejsem mezi lidmi, nemá smysl. Svůj účel plní v obchodě, v práci, kde jsem natěsno s druhými (ale měl bych si ji pravidelně měnit), ve vlaku, autobuse, tramvaji, metru. Běhat v ní, jet na kole (snad leda pokud neosedlám dvojkolo), na bruslích, na koloběžce prostě nemá smysl.

Jakpak asi rádcové se Zemanem jedli a pili?

Když roušku necháme na obličeji dlouho, saháme na ni (Roman Prymula v DVTV si ji taky upravoval, posouval, pochopitelně), ale to se nemá, rouška tím podle expertů zase zčásti ztrácí smysl.

Nařízení "roušku všude mimo domov" je prostě hloupé. Má být povinná ve společných prostorách, na poště, na úřadě a v těch výše zmíněných. Ne všude venku. Jistě, když někoho potkám na chodníku a dáme se do řeči, měl bych si ji nasadit. Ale dělat z toho povinnost vynucovanou pokutou až deset tisíc? Buzerace. Hra na "já bojuju s koronvairem".

Znovu připomínám, roušky už byly povinné, ale premiér a ministři je na tiskovce na obličejích neměli, prý je nepotřebují. Ochranu proti kapénkám nasadili až po vlně kritiky.

Další příklad papalášství a rouškové hlouposti: prezidentův mluvčí Ovčáček na Twitteru zveřejnil fotku Miloše Zemana se třinácti poradci. Seděli v sobotu pěkně jeden vedle druhého v rouškách u tabule, před sebou pohoštění. Výsměch. Jak by asi jedli a pili? Podle ministryně Marie Benešové podstoupili účastníci schůzky na příkaz prezidentova kancléře Vratislava Mynáře test na koronavirus a večer jim zavolali výsledky. Večer předtím? To jako vážně? A dál: na bezplatné testování mají nyní nárok lidé s příznaky a někteří zdravotníci…

Pravdou je, že poradci ohrožovali sebe i prezidenta, který vysloveně náleží do rizikové skupiny. Zeman pak v neděli v rozhovoru pro deník Blesk řekl, že se během jednání podávalo jen drobné občerstvení, které šlo konzumovat i s rouškou na obličeji. Smysl této ochrany zřejmě vůbec nechápe.

Ale znovu, pokud není hradní tým pro svého šéfa s to uspořádat videokonferenci, nebo pokud ji Zeman z frajeřiny či staromilství odmítá, pak mají roušky (zde snad spíš respirátory) smysl. Tady ano a bez jídla a bez pití. Venku, v lese, na kole, sám na ulici, na cestě ne.

Vláda by měla tyhle věci vnímat. Nemachrovat, nestavět s tak zřejmou zálibou na plošných zákazech. Jen se tím zesměšňuje. Ostatně Babiš nedávno taky - opět pochopitelně - lízal v Praze "mimo domov" zmrzlinu bez roušky. Jinak to nejde (a šel ven více než ve dvou, dodejme, on zřejmě může). Porušil tak vlastní hloupé nařízení.

Mluví se teď horem dolem o "chytré karanténě" (chytrého na ní mnoho nenajdeme, chytrá by byla třeba ta s použitím Bluetooth, kde vám data zůstávají v telefonu a při níž se mapuje nikoli kde jste byli, ale s kým jste se setkali, což je podstatou řešeného problému). Snad by se dalo chytře nakládat i s rouškami. Nedělat to jako na vojně, odteď je to všude rozkaz a basta, i když to postrádá smysl.

Povinná má být rouška jenom tam, kde druhé nebo sebe ohrožuju, ne na procházce se psem. Sorry jako, pane premiére.