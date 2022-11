Rozkaz zněl jasně. EET musí zemřít

Chtějí to podnikatelé, vědí to i vládní politici: Elektronická evidence tržeb by mohla pokračovat jako dobrovolná možnost, která uleví poctivcům. Ale političtí marketéři rozhodli, že vše po Babišovi musí lehnout popelem.

Kabinet Petra Fialy (ODS) slaví. Ve sněmovně prosadil definitivní konec elektronické evidence tržeb - asi nejvýraznějšího vládního projektu Andreje Babiše (ANO). Celá věc byla sice už několik let u ledu, ale podnikatelé ještě stále nevěděli s jistotou, zda u něj i nadále zůstane. Teď je tedy jasno.

Marné byly všechny racionální námitky, že tak draze vybudovaný systém není rozumné kompletně potápět. Hospodářská komora například navrhovala jeho pokračování na dobrovolné bázi - poctivcům, kteří by se zapojili, by ulevil od kontrol a další administrativy. Koalice na to ale odmítla slyšet.

Za Babiše ministerstvo financí tvrdilo, že díky EET získává přes 12 miliard korun. Nyní stejný úřad hlásí, že to jsou jen miliardy čtyři. Jaká je realita, se nejspíš nikdy pořádně nedozvíme, protože k dispozici není žádná hodnověrná studie. Ať je však ve výsledku zisk jakýkoliv, pořád platí, že ve chvíli, kdy vláda hrozí zvyšováním spotřebních daní a prudkým omezováním výdajů, se zároveň bez hlubšího smyslu vzdává miliardových příjmů.

Je až neuvěřitelné, co vše je koalice ochotna kvůli pouhému politickému vítězství nad svým rivalem udělat, i když to odporuje zájmům republiky. Tak to ale bohužel v Česku chodí: Fiala nemůže převzít nic od Babiše a ten zase nemůže souhlasit s ničím, co dělá nynější vláda. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) tedy teď jako ukázkový "neřádný hospodář" vyhazuje z okna, co jeho předchůdci nakoupili.

Festival pokrytectví

Je však třeba uznat, že ODS proti EET zcela konzistentně brojí od samého počátku, nyní tedy jen plní své sliby. Což ovšem nelze tak úplně říci o jejích vládních partnerech. Speciálně o lidovcích. Byli to právě oni, kdo ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) a Andreje Babiše v červnu 2015 zvedl pro zavedení celé věci ruku. A to včetně Mariana Jurečky, který tehdy obviňoval protestující občanské demokraty, že chtějí krýt podnikatelskou šmelinu. Nijak mu to ale zjevně nebrání v tom, aby nyní vykřikoval, že elektronická evidence jen utlačovala podnikatele. Kdo tedy ví, zda nakonec nebude za dalších pár let v nějaké nové vládě zase horovat za její obnovení.

Jak projekt postupně najížděl do praxe, začínalo být přemýšlivějším politikům stále zřejmější, že se nevyplatí jej úplně odepsat. Čím dál častěji proto mluvili o tom, že by dávalo smysl EET pouze zdobrovolnit či zredukovat - tedy například omezit ji na klíčové sektory a větší hráče. Třeba po vzoru sousedního Rakouska, kde je evidence povinná až od měsíčního obratu 15 tisíc euro, takže nedecimuje malé živnostníky.

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) třeba ještě na konci roku 2019 přiznávala, že nevidí důvod ji u nás úplně stopnout: "Možná to překvapí, protože jsme jejímu zavedení dlouho bránili, ale nejsem pro okamžité zrušení. Nemám ráda, když se dělá politika ode zdi ke zdi. Mluvím o tom i se živnostníky. Oni by přivítali, kdyby to byl ne povinný, ale dobrovolný nástroj, protože už do toho investovali prostředky. Ovšem chtěli by za to hmatatelnou výhodu, že když už posílají faktury, tak by za ně mohl úřad vypočítat daně a podobně."

Co bylo, bylo - nyní je nejspíš ze všeho nejdůležitější boj proti Babišovi, takže elektronická evidence je pro šéfku TOP 09 rázem "nesmyslný projekt" a jejím odstavením "plní svůj slib". Jen není úplně jasné který.

Pokrytectví však není v tomto ohledu cizí ani Pirátům a Starostům. Ve volebním programu slibovali jen zrušení třetí a čtvrté vlny EET pro řemeslníky a drobné podnikatele. O zbytku se mělo rozhodnout až po důkladné analýze všech možných aspektů. Žádná studie, která by je zhodnotila, sice zatím ještě nevznikla, zato už je na světě tweet, který tvrdí, že celý projekt "nic nepřináší".

Tak se u nás dělá politika.

Jízda v protisměru

Vládní marketéři mohou nyní být nadmíru spokojeni. Co může být lepšího než soupeři rozšlapat ten úplně největší hrad na politickém pískovišti? Možná koaličním stranám dokonce na chvilku i povyskočí preference. Republice ale takový přístup nepřináší zhola nic.

Naopak ji táhne do protisměru - ať se v Evropě podíváme kamkoli, všude teď státy začínají bojovat s šedou ekonomikou pomocí digitálního ověřování plateb, jen my se toho již zavedeného vzdáváme. Je však silně nepravděpodobné, že bez nějaké náhrady za nyní překotně rušenou elektronickou evidenci do budoucna vydržíme. Po čase nám nejspíš nezbude nic jiného, než ji za velké peníze znovu vybudovat.

Ale vláda rozhodla, že politikaření je momentálně přednější než racionalita. Vítejte tedy v krásném novém světě bez EET. A všude s sebou raději odteď noste ruličku bankovek, protože mnozí podnikatelé se preventivně od systému odstřihli úplně, takže přestali brát už i karty.

Video: Na EET a střet zájmů opět nedošlo. Babiš ve sněmovně předčítal o nádorech (4. 5. 2022)