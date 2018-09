Schůzka Zeman-Bannon aneb jak uškodit Česku

Vzpomeňme, jaký rozruch, ba skandál u špičkových českých ústavních činitelů vyvolala na podzim 2016 návštěva dalajlamy v Praze. Bannon nic, v klidu.

Je s podivem, jaký neohlas, nezájem vyvolala nedělní návštěva Steva Bannona, bývalého hlavního poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa, u prezidenta Miloše Zemana v Lánech. K české "hlavě státu" si Bannon navíc přivedl poslance německého Bundestagu za Alternativu pro Německo (AfD) Petra Bystroně, aby bylo zcela jasné, jaký smysl ta schůzka má.

Steve Bannon, jak známo, jezdí po Evropě a pěstuje si kontakty typu Orbán a Le Penová s jediným cílem: rozložit, rozbít Evropskou unii. Podobně jako AfD. Odtud tedy jasně plyne: Zeman přijal návštěvu, jejímž cílem je dostat nás z EU ven.

Toto státní setkání na nejvyšší úrovni (přijetí prezidentem) se odehrálo čtyři dny po koordinační schůzce ústavních činitelů k zahraniční politice, jíž se kromě Zemana zúčastnil premiér Babiš, ministr obrany Metnar, ministr vnitra a zahraničí Hamáček a předseda sněmovny Vondráček.

Při výstupu z této schůzky jsme se nedozvěděli nic o tom, že dnešní klíčový tvůrce české zahraniční politiky, jímž Zeman nepochybně je, plánuje oficiální setkání s Bannonem a Bystroněm, s usilovnými rozkladači EU. K čemu pak ta schůzka vlastně byla?

Zrovna tak jsme se nedočkali žádné reakce Babiše či dvojroli hrajícího Hamáčka na Bannonovu návštěvu. Je snad zájem českého premiéra a šéfdiplomata podporovat Bannonovy snahy, posvětit jeho antievropské aktivity setkáním s českým prezidentem? Je to zájem Hamáčka? Hrají to na nás, jako by to jejich zájem nebyl.

Další absurdita v načasování setkání Bannon-Zeman: proběhlo těsně po třídenní návštěvě české hlavy státu v Německu, kde se sešel také s kancléřkou Angelou Merkelovou. Bannona zřejmě přijal, aby náhodou nebylo pochyb, že "nám nemerkelovatí", ale dál pilně zastává putinovsko-bannonovské postoje.

Tento veskrze pozitivní, mírnost a přátelství vyzařující muž spustil v Česku hotovou bouři, vyvolal strach, aby se Čína nehněvala, donutil Zemana a spol., aby se přikrčili a poníženě prosili Čínu za odpuštění.

A hle, přijede Steve Bannon, jehož extrémně pravicové předznamenání je všecko jen ne pozitivní, přeje si zničit EU, ale ono se nic neděje, panuje klid, žádné dopisy do Bruselu, že tam patříme, že máme EU rádi, neletí.

Tak snad místo nich si dovolím napsat, že schůzka Zeman-Bannon je znepokojivá, má jasný charakter antievropské, putinovské politiky a Miloš Zeman Česku znovu uškodil.