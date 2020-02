Senátor Rubio odmítá vliv Číny v Nově. Český stát jen kouká, nebrání se

Jiní se zase musejí starat za nás, my se opět jen vezeme. A pokud PPF Novu koupí, budeme se možná v televizi učit „stabilizovat společnost“ po čínsku.

Nečekaný vývoj má prodej televize Nova a dalších stanic do rukou Petra Kellnera a jeho společnosti PPF. U nás už je považován za hotovou věc. Nic na tom nezměnil ani fakt, na který upozornilo Aktuálně.cz: PR agentura C&B Reputation Management placená Home Creditem, v němž má skupina PPF majoritní podíl, ovlivňovala českou společnost ve prospěch komunistické Číny. Vytvořila síť odborníků, novinářů a politiků, z nichž někteří ani nemuseli vědět, na čem se vlastně podílejí.

Prodej TV Nova však jistý není. Česko nedávno navštívili čtyři američtí senátoři, mezi nimi republikán Marco Rubio z Floridy. Ten se dlouhodobě zabývá bezpečnostními riziky souvisejícími s vlivem Číny. Právě o tom v Praze jednal kupříkladu se šéfem zahraničního výboru Senátu Pavlem Fischerem. Mluvili i o prodeji Novy.

Rubio už zaslal dvěma ministrům vlády USA dopis, v němž žádá, aby prověřili transakci, při níž chce PPF koupit společnost CME. Ta ovládá nejen Novu, ale i další kanály ve střední Evropě. Důvod, proč se Rubio obrací na vládu USA? Tři čtvrtiny akcií CME drží americká firma AT&T, podle senátora proto transakce spadá do jurisdikce vlády USA. Ta může v krajním případě obchod zablokovat. Podle Rubia "podkopává americké zájmy národní bezpečnosti související se střední a východní Evropou stejně jako s Čínou".

Minulý pátek poslali senátor Lukáš Wagenknecht a poslanec Jan Lipavský (oba Piráti) dopis americkým kongresmanům, ve kterém je žádají, aby obchod prověřili. Obávají se rizika, že Nova začne šířit čínskou propagandu, neboť Kellner potřebuje mít s komunistickým státem dobré vztahy, když v Číně podniká.

Je pěkné, že se dva piráti a senátor Fischer snaží případné čínské propagandě bránit. Měl by to ale dělat stát. V několika posledních výročních zprávách Bezpečnostní informační služby (BIS) jsme četli o sílících aktivitách čínských tajných služeb u nás, ale riziko, že Nova bude čínské komunisty propagovat, stát jako by nezajímá, nevzrušuje. Nebo je snad tak bezmocný, že nemůže nic dělat?

Amíci kopou i za nás

Nakonec nejen za vlastní zájmy, ale i za naše kopou Američané. Marco Rubio zjevně odmítá, aby se americká firma AT&T podílela na šíření čínského vlivu. Není divu, kupříkladu podle serverů businessinsider.com a theintercept.com právě společnost AT&T spolupracuje s americkou tajnou službou NSA, aktivně podporuje americké zájmy a bylo by s podivem, kdyby se tato firma chtěla nepřímo podílet na případném šíření čínské propagandy.

CME provozuje televizní stanice u nás, v Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Podle interních zpráv kupříkladu v rumunské CME vyvolal velký ohlas článek v britském Guardianu (China accused of buying influence after Czech billionaire funds PR push), popisující české aktivity Home Creditu ve prospěch Číny. Podmínkou dokončení transakce je souhlas akcionářů CME, valná hromada proběhne ve čtvrtek, dále souhlas Evropské komise a národních regulátorů v některých ze zemí, kde CME působí. Tedy i v Rumunsku, které je známo silným příklonem k USA.

Zažíváme typicky českou situaci. Náš regulátor (ÚOHS) celkem v klidu převzetí Novy povolí. (Možná ani nemá jinou možnost, protože bezpečnostní hledisko zřejmě neposuzuje.) Zprávy BIS a informace o propagaci Číny u nás vzruší část médií, několik málo politiků, a tím to hasne. Stát sám to nechá plavat.

Pak přijede americký senátor Rubio a začne se starat, žádá vládu USA, ať zasáhne. Možná se budou bouřit národní regulátoři v jiných zemích, nevíme, možná transakci odmítne Evropská komise. Jiní se zase musejí starat za nás, my se vezeme, my budeme koukat, jak to dopadne. A pokud to nedopadne, budeme se možná i doma v televizi učit, jak "stabilizovat společnost" po čínsku.